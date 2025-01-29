ARA
DOLAR
35,77
0,10%
DOLAR
EURO
37,29
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
3177,72
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
10112,93
-0,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

Japon ortak ile donmuş sushi işine soyundu

Geçen yıl Japon KyoKuyo ile ortaklığa giden Kocaman Balıkçılık, 35 milyon dolarlık sushi pazarına ‘donmuş sushi’ ile giriş yapıyor.

29 Ocak 2025 | 08:04
Japon ortak ile donmuş sushi işine soyundu

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, “Bu ortaklık şirketimizin küresel pazarda büyümesini sağlayacak” diyor.

2024 Temmuz ayında Japonya’nın 1937’den beri faaliyet gösteren balıkçılık şirketlerinden KyoKuyo ile ortaklığa giden şirket, yeni dönemde 35 milyon dolarlık sushi pazarına ‘donmuş sushi’ ile giriş yapacak. Kocaman Balıkçılık, şimdilik ithal ettiği ürünleri önümüzdeki dönemde Bandırma tesislerinde üretmeye hazırlanıyor.

Şirkette Japonların payının yüzde 51, şahıs olarak kendi payının ise yüzde 49 olduğunu belirten Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, “Yönetim kurulu başkanlığı bende. Bu ortaklık şirketimizin küresel pazarda büyümesini sağlayacak önemli bir adım. Sektörde global bir ortakla büyümenin önemli olduğunu gördük. Tokyo Borsası’na kote olan, 20’den fazla fabrikası olan KyoKuyo, dünyada ilk 10’a giren bir firma. Bu ortaklık, bize yeni fırsatlar yaratacak” diyor. Kocaman’ın verdiği bilgilere göre KyoKuyo’nun 2024 sonu itibarıyla küresel cirosu 2 milyar dolara ulaşmış durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3177,72 0,06%
  • ALTIN ONS 2763,22 -0,03%
  • BIST 100 10112,93 -0,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,137 -0,246%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44154 0,12641%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,71 -0,349%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7692 0,0955%
  • EURO/DOLAR 1,0426 -0,058%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2926 -0,0372%
  • STERLIN/DOLAR 1,24497 0,06591%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (28 Ocak)
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var
ABD borsa tarihine geçti: Değeri bir günde 600 milyar dolar azaldı
Borsa güne yükselişle başladı: 28 Ocak
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi
27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Teknoloji hisseleri "DeepSeek" ile sarsıldı
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (28 Ocak)
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var
ABD borsa tarihine geçti: Değeri bir günde 600 milyar dolar azaldı
Borsa güne yükselişle başladı: 28 Ocak
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi
27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Teknoloji hisseleri "DeepSeek" ile sarsıldı
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL