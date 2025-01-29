Japon ortak ile donmuş sushi işine soyundu

Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, “Bu ortaklık şirketimizin küresel pazarda büyümesini sağlayacak” diyor.

2024 Temmuz ayında Japonya’nın 1937’den beri faaliyet gösteren balıkçılık şirketlerinden KyoKuyo ile ortaklığa giden şirket, yeni dönemde 35 milyon dolarlık sushi pazarına ‘donmuş sushi’ ile giriş yapacak. Kocaman Balıkçılık, şimdilik ithal ettiği ürünleri önümüzdeki dönemde Bandırma tesislerinde üretmeye hazırlanıyor.

Şirkette Japonların payının yüzde 51, şahıs olarak kendi payının ise yüzde 49 olduğunu belirten Kocaman Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, “Yönetim kurulu başkanlığı bende. Bu ortaklık şirketimizin küresel pazarda büyümesini sağlayacak önemli bir adım. Sektörde global bir ortakla büyümenin önemli olduğunu gördük. Tokyo Borsası’na kote olan, 20’den fazla fabrikası olan KyoKuyo, dünyada ilk 10’a giren bir firma. Bu ortaklık, bize yeni fırsatlar yaratacak” diyor. Kocaman’ın verdiği bilgilere göre KyoKuyo’nun 2024 sonu itibarıyla küresel cirosu 2 milyar dolara ulaşmış durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.