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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Kadın girişimcilere destek yağmuru

Kadınlara kendi işinin sahibi olmaları ve girişimleriyle öne çıkmaları için güç ve cesaret veren projelerin sayısı hızla artıyor.

11 Aralık 2024 | 15:06
Kadın girişimcilere destek yağmuru

TÜİK’in geçen yılki verilerine göre toplam işveren sayısının sadece yüzde 12’sini kadın girişimciler oluşturuyor. Dünya genelinde ise bu rakamın yüzde 30’ları çoktan aşmış olması, ülkemizin henüz yolun başında olduğunun kanıtı…

24 Kasım - 7 Aralık 2024 tarihli sayıdan

Tabii bu, çok güzel işlerin yapılmadığı anlamına da gelmiyor. Öyle ki finanstan perakendeye, telekomdan holdinglere, Türkiye’de girişimci kadınlara güç veren yüzlerce şirket ve binlerce projenin meyveleri de toplanmaya başlamış durumda.

Bunlardan Garanti BBVA, 18 yılı aşkın zamandır ‘Kadın Girişimci Programı’nı uygularken, ING Türkiye deprem sonrası başlattığı ‘Kadın Girişimcilere Turuncu Destek’ projesini sürdürüyor. İş Bankası’nın ‘Girişimde Kadın Gücü Projesi’, ‘TEB Kadın Bankacılığı’ derken listede bu işe gönül verenlerin bankaların sayısı artıyor.

Yani bu konuda finans sektörü başı çekiyor. Onu perakende izliyor. Carrefoursa ‘Kadınların Gücü CarrefourSA’nın Gücü’ çatısı altında onlarca projeye imza atarken, Boyner Grup 2015’ten bu yana ‘İyi İşler’ projesiyle, kadın girişimcilerin güçlenerek yoluna devam etmesine katkı sağlıyor.

2030 HEDEFİ 120 BİN KADIN GİRİŞİMCİ

Girişimciliğin en çok parladığı alanların başında ise dijital perakende var. Bu sektörde girişimci kadınların desteklenmesini yürekten sahiplenen markalardan biri de Hepsiburada. Türkiye’nin kadın girişimcileri destekleyen ilk e-ticaret platformu olan Hepsiburada’nın 2017’de başlattığı ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programı, 280’i kadın kooperatifi olmak üzere 58 bin kadın girişimciyi e-ticarete kazandırmış durunda. Şirket, 2030’a kadar 120 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyor. Türkiye’deki girişimcilerin sadece yüzde 17,4’ünün kadın olduğuna dikkat çeken Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, “Hepsiburada’da ise aktif satıcıların yüzde 24’ü kadın. ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programımızdan en az yüzde 51 hissesi kadın girişimcilere ait olan tüm şirketler yararlanabiliyor. Program kapsamında kadın girişimcilere yüzde 50 komisyon indirimi uygulanıyor. ‘Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor’ projesiyle de 8 büyük bankanın Hepsiburada’daki kadın girişimcilere özel bankacılık ürünlerinden yararlanmalarını sağlıyoruz” diye anlatıyor.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
'İSO 500'deki şirketlerin sadece 89'u Borsa İstanbul'da, potansiyelimiz...'
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Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
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Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
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GERİ
İLERİ
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