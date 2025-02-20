Kadın istihdamı yüzde 75'e yaklaştı

Bu durum, kadınların çağrı merkezlerindeki iletişim ve müşteri hizmetleri odaklı işlere yatkınlığının yanı sıra esnek çalışma saatlerinin cazip olmasıyla ilişkinlendiriliyor. Öte yandan sektörde, ortalamanın üzerinde kadın istihdam eden şirketler de var. Mplus Türkiye onlardan biri. 2000 yılında ‘CMC Türkiye’ adıyla İstanbul’da kurulan şirket, Ocak 2020’de Avrupa’nın en hızlı büyüyen BPO, teknoloji ve danışmanlık şirketler grubu olan Mplus’ın en büyük üyesi olarak yerini aldı. Şirket, Türkiye çağrı merkezi sektöründe bünyesinde bulunan AR-GE birimi sayesinde kendi teknolojisini de üretebiliyor.

Ekonomist’in 2 - 15 Şubat 2025 tarihli sayısından

8 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını ve kadın çalışan oranlarının yüzde 75’e yakın olduğunu belirten Mplus Türkiye ve MENA CEO’su Banu Hızlı, “Müşteri deneyimini uçtan uca iyileştirecek stratejik danışmanlık çözümlerimiz ve kendi geliştirdiğimiz teknolojik ürünleri merkeze alan projelerle, teknolojiyi daha verimli kullanabilmek için yüksek nitelikli iş gücünü bünyemize katmayı sürdüreceğiz. Ayrıca, dijital dönüşüm ve inovasyonu destekleyen profesyonelleri işe alarak, Mplus Türkiye’nin ‘teknoloji üssü’ konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diyor.

YEREL İŞ GÜCÜNE KATKI

Büyüme hedefleri doğrultusunda, müşteri deneyimini daha da güçlendirecek ve teknolojik altyapılarına katkı sağlayacak nitelikli adaylar aradıklarına değinen Hızlı, şöyle devam ediyor: “Bu yıl, üstün dil becerilerine sahip müşteri temsilcileri arayışımızda Türkçe konuşan temsilcilerin yanı sıra Almanca, Rusça, Azerice, Gürcüce, İngilizce, Fransızca, Danca, İsveççe ve Norveççe gibi dilleri konuşabilen profesyonelleri de bünyemize katmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra hızla dijitalleşen dünyada teknolojiye olan bağlılığımızı artırarak, yazılım geliştirme, veri analizi ve siber güvenlik gibi alanlarda da nitelikli IT profesyonelleri arayışımız sürecek.”

Bankacılık, finans, lojistik, telekomünikasyon, tüketici elektroniği, enerji ve otomotiv gibi alanlarda faaliyet gösteren müşterilerinin genişleme taleplerine paralel olarak kadrolarında büyümeye gittiklerini ifade eden Hızlı, “Ayrıca, MENA bölgesindeki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, bu pazarda güçlü bir varlık oluşturabilmek için yerel iş gücünü de bünyemize katmayı planlıyoruz” diye ekliyor.