Kadının gücü olmadan yarım kalıyoruz

Değerli okurlar,

Bu sayımızda kapağımızı Allianz Türkiye’nin katkılarıyla hazırladığımız “En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek” araştırmasına ayırdık. Bu çalışmayı 13 yıldır yapıyoruz. Allianz Türkiye, Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı ile birlikte, yaşam ve eğitim hakkı risk altındaki kız çocukları için ‘Bir Kız Gelecek’ programını başlattı. Buradan yetişecek filizlerin ileride Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde ülkesine katkı sunmasını umut ediyoruz.

Türkiye’nin güçlü kadın liderleri ile geleceğimizi teslim edeceğimiz kızlarımızı bir araya getireceğimiz bu çalışmaya imza atmak gurur verici. Bu çalışmaya destek oldukları ve böyle bir mesaj verdikleri için Allianz Türkiye’ye ayrıca teşekkür ederim. Editörümüz Özlem Bay Yılmaz’ın hazırladığı bu araştırmayı dikkatle okuyacağınızı umuyorum.

Değerli okurlar,

Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Türkiye’de girişim ekosisteminde kadının yeri maalesef hala istenilen seviyelerde değil. Dünyada gelişmiş ülkelerde girişimcilik ekosisteminde kadın girişimci oranı yüzde 30’larda, Türkiye’de ise yüzde 13-14’lerde. Kadın girişimciliği ekosisteminin gelişmesi adına Türkiye’deki yapılan en uzun soluklu çalışma olan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı 18 yıldır değerli iş ortaklarımız Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte gerçekleştiriyoruz.18 yılda kadın girişimciliğinin ekosistemde yüzde 3’lerden 15’lere gelmesinde bu çalışmanın da önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. 48 binin üzerinde kadın girişimcinin yarışmamıza katılması gurur verici. Başta tüm kadın girişimcilerimiz olmak üzere Garanti BBVA ve KAGİDER’e ayrıca teşekkür ediyorum.

Değerli okurlar,

Sivil toplum kuruluşları, toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için oldukça önemli örgütler. Ülkemizin daha iyi, daha güçlü olması için çalışıyorlar, çalışmaya devam ediyorlar. Bazen yaptıkları eleştiriler sert de bulunabilir. Ancak bence önemli olan, hükümetin kendisine yönelik eleştirileri dinleyerek, en doğruyu bulabilmesi ve toplumun her kesimini kucaklayabilmesi olmalı. Ülkenin en önemli STK’larından biri olan TÜSİAD’ın başkanlarına yönelik yapılan tutumu doğru bulmadığımı bu şekilde ifade etmek istiyorum.

Sağlıkla kalın…