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“Kadınlar için bir istihdam durağı olduk”

Hatay’ın tescillenmiş kadın markası olan HAZEK, 6 Şubat depremi ile ağır hasar gören Hatay’ı kalkındırma ve kadınların iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yola çıktı ve kooperatifleşti.

18 Nisan 2024
“Kadınlar için bir istihdam durağı olduk”

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” ödülünün sahibi Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi (HAZEK) oldu. HAZEK Kurucusu Leyla Ayvazoğlu, “Bölgede kadınlar için bir istihdam durağı olduk” diyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliği ile 17’ncisi düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda bu yıl yeni açılan ‘Türkiye’nin Kadın Kooperatifi’ kategorisinin birincilik ödülünün sahibi, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi (HAZEK) Kurucusu Leyla Ayvazoğlu oldu. 

Hatay’ın tescillenmiş kadın markası olan HAZEK, 6 Şubat depremi ile ağır hasar gören Hatay’ı kalkındırma ve kadınların iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yola çıktı ve kooperatifleşti. 

Her projede 150 ile 400 arasında kadınla çalışan HAZEK, bugüne kadar 10 bin kadınla iş birliği yaptı. Hazek’in kurucusu Leyla Ayvazoğlu, unlu mamuller, reçel çeşitleri, bölgenin unutulmaya yüz tutmuş yemekleri, yağ ve ekşilerin tonajlı üretimiyle daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyor. 

HAZEK ile kentte öncelikle bir sosyal alan yarattıklarını söyleyen Ayvazoğlu, “Bölgedeki gerek dezavantajlı kadınlar gerekse hayalleri olan kadınlar için bir istihdam durağı olduk. Birçok kadının üretebildiği, sosyalleşebildiği, kendi emeğiyle kazandığı ve umudunun yeşerdiği bir ev oldu” diyor. 

İhracat konusunda da çalışmalara başladıklarını belirten Ayvazoğlu ile girişim yolculuğunu, kadın istihdamı konusundaki hedeflerini ve yeni projelerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

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