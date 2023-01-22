Kağıthane-Seyrantepe aksında 13 proje var

İstanbul'un gelişim bölgesi Kağıthane-Seyrantepe aksı, kent merkezine yakın konumuyla 90 bin TL/m2'lere ulaşan fiyatlarıyla önemli ölçüde değerlendi. Bölgede DAP'tan Tahincioğlu'na kadar 13 proje bulunuyor. Yeni projelerle bölgenin cazibesi artıyor.

08 - 21 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olan İstanbul, gayrimenkulde yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgi odağında. Kentin öne çıkan bölgelerinden biri de fabrikaların konut, ofis ve AVM'lere dönüştürüldüğü bir yer olan Kağıthane-Seyrantepe aksı.

Artaş İnşaat'tan Tahincioğlu'na DAP Yapı'dan İnvest Gayrimenkul'e kadar markalı üreticilerin proje geliştirme yarışı yaptığı bölgede, yeni projelerde fiyatlar 80 bin- 90 bin TL/m2 aralığında değişirken ikinci el konutlarda ise 65 bin-70 bin TL/m2 aralığında.

Bölgedeki proje satış fiyatları 2021-2022 üçüncü çeyrek dönemleri arasında yaklaşık yüzde 100-150 oranında arttı. Bölgedeki güncel kira değerleri aylık yaklaşık 220-250 TL/ m2 seviyesine ulaşmış durumda.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bölgede konut fiyat artış hızının düşerek de olsa devam edeceğini söylüyor.

CAZİBESİ ARTIYOR

Kağıthane-Seyrantepe aksı, İstanbul'un merkezi iş alanı olan Levent ve Maslak'a yakın konumu, önemli ulaşım bağlantı yollarına yakınlığı ile öne çıkıyor. Bu bölgelerin geçmiş gelişimleri genelde sanayi odaklıydı.

Sanayi parseli demek sonraki dönemde imar durum değişikliği halinde proje geliştirmeye uygun büyüklüklere sahip arsa üretimi anlamına geliyor.

Ayrıca özelikle hizmet sektörü çalışanları için birincil ve ikincil ofis stoklarına yakın konumda yer alıyor. İstanbul gibi deprem riski olan bir kentte yeni konutta oturmanın motivasyonu da eklendiğinde bölgenin cazibesi daha da artıyor.

Maya, "Her geçen gün merkezi bir bölge haline gelmesinin çeşitli eğitim tesisleri, eğlence ve yeme- içme faaliyetleriyle de desteklendiğini düşündüğümüzde artışın duracağını öngörmek zor. Bölgede kentsel dönüşüm potansiyeli de var. Bu durum da fiyat hareketinde önemli olacaktır" diyor.

Bölgenin artıları, ana ulaşım bağlantılarına yakınlık, toplu ulaşım alternatifleri, kendi içinde bir alt merkez oluşturma potansiyeli, yeni ve nitelikli konut stoku oluyor.

Kemerburgaz Caddesi'nin ağır vasıta yükü ve maden ocaklarının tozunun yaşam kalitesine olumsuz etkileri ve trafik yoğunluğu bölgenin eksi yönleri olarak sıralanıyor. Ancak bölgede konumlanan iki adet maden ocağının ruhsatının 2023 sonunda dolacağı ve ruhsat yenileme işleminin de yapılmayacağına yönelik bilgiler de bulunuyor.

YENİ PROJELER

İstanbul'un fabrika bölgelerinden biri olan hatta Evyap fabrikasının Vadi İstanbul'a dönüşmesiyle başlayan fabrikadan dönüşüm ve kentsel dönüşüm çalışmaları da hızla devam ediyor. Ayrıca bölgede yer alan arsalar da bir bir lüks konut, AVM ve ofis projelerine dönüşüyor.

DAPYapı'da Seyrantepe'de konumlanan Polis Lojmanları arazisine İstanbul'un en pahalı projelerinden biri olan Dap Yeni Levent projesini yapıyor.

Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Vadi İstanbul projesini geliştirdikleri bölgenin İstanbul'un merkezine yakınlığı ve yeşil alanları ile öne çıktığını söylüyor.

Çetinsaya, "Bölgeyi yıllar önce keşfedip fabrikadan dönüşümü başlattık. Sonrasında başka projeler de geliştirilmeye başlandı. Cendere Yolu üzerinde çeşitli parsellerde toplam 35 bin m2'lik alana sahip arazilerimizde 2023-2024 yıllarında yeni projeler geliştirmeyi planlıyoruz" diyor.

Kağıthane-Seyantepe hattında yaşanan dönüşüme katkı veren markalardan biri de Kağıthane'de Nidapark Ayyıldız ve Nidapark Sey-rantepe projelerini hayata geçiren Tahincioğlu Gayrimenkul.

Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, bölgenin merkezi konumu, iş dünyasının merkezi olan Büyükdere-Maslak hattına yakınlığı, ulaşımının kolaylığıyla Avrupa Yakası'nın en önemli lokasyonlarından biri olduğunu söylüyor.

Tahincioğlu, inşa edilen markalı konut yatırımlarının yanı sıra oteller, eğitim kurumları ve sağlık merkezlerinin açılması, iş dünyasının Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde konumlanmasının bölgenin dönüşümüne büyük katkı sağladığını vurguluyor.

GÖKTÜRK'LE BİRLEŞECEK

Vadi İstanbul-Göktürk arasındaki fabrika ve depoların önümüzdeki dönemde hızlıca dönüşmesi ve Göktürk ile Kağıthane'nin birleşmesi bekleniyor. İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, Vadi İstanbul-Göktürk arasında yer alan fabrika ve depoların çok yakında dönüşüp nitelikli yapılara dönüşeceğini söylüyor.

Bölgede Vadi İstanbul, İnvest Vadi gibi projeleri geliştirdiklerini belirten Uçar, bölgede 4 milyar TL'lik yatırım planladıkları konut, ofis, ticari alan ve tekno-parktan oluşan İnvestorman projesine 2023'in ilk çeyreğinde başlamayı planladıklarını vurguluyor.

İstanbul'un Merkezi İş Alanı Aksı olan Büyükdere Caddesi ve çevresi her geçen yıl giderek pahalanırken, buradaki konutlara ulaşmak da özellikle yerli yatırımcı açısından güçleşiyor.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Kağıthane'nin konut ve ofis stokuyla İstanbul'un merkezi 'İş Alanı Aksı' olan Büyükdere Cadde-si'ne alternatif bir bölge olmasının bölgeyi yatırımcı acısından cazip hale getirdiğini söylüyor.

Bilişim Vadisi olarak da anılan Kağıthane-Cendere aksının inşaatların tamamlanmasıyla çevre düzenlenmesi yapılacak. Eminönü'nden Kağıthane'ye gelmesi planlanan dekovil hattının da bölgeye olumlu yansıması bekleniyor.

Kabadayı, "Kağıthane Maslak'a 10 dakika mesafede. Havalimanı ve otoyollara ulaşımı çok kolay. Kültür-sanat aktivitelerine kolaylıkla ulaşıyorsunuz. Cendere Deresi'nin ıslahıyla 8-9 km'lik yürüyüş yolunun yapılmasıyla da önemi daha da artacak" diyor.

Kordon İstanbul projelerinin ardından bölgede yeni proje üretme konusunda iştahlı olduklarını belirten Kabadayı, bunun için görüşmeler yürüttüklerini vurguluyor.

BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise Kağıthane bölgesinde daha önce kentsel dönüşüm yaptıklarını önümüzdeki dönemde de dönüşüm çalışmaları yapabileceklerini söylüyor.

ÖZCAN TAHİNCİOĞLU TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“BÖLGEYİ ÖNEMSİYORUZ”

“Tahincioğlu Gayrimenkul olarak bölgeyi önemsiyor ve Kağıthane'nin dönüşümünde öncü bir rol alarak katkıda bulunuyoruz.

İstanbul'da ve dışında yeni projeler, yeni bölgeler gündemimizde. Kağıthane de bu bölgelerden biri olabilir. Bu anlamda arayışlarımız ve görüşmelerimiz sürüyor.”

