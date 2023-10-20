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“Kalıcı barış için tek yol Filistin sorununu çözmek”

Ortadoğu bölgesi uzmanı akademisyen Prof. Dr. Mensur Akgün: “Burada sorunun tek çözüm yolu var. Yüzyıldır var olan Filistin sorununun ciddi bir çözüme kavuşturulması gerekiyor”

20 Ekim 2023
“Kalıcı barış için tek yol Filistin sorununu çözmek”

Ortadoğu bölgesi uzmanı akademisyen Prof. Dr. Mensur Akgün, Hamas’ın saldırısıyla başlayan savaşın
bölgede yeni bir istikrarsızlık dönemi başlattığını söylüyor.  Prof. Akgün, “Burada sorunun tek çözüm yolu var. Yüzyıldır var olan Filistin sorununun ciddi bir çözüme kavuşturulması gerekiyor” diyor.

Çok yakın zamanda yaşanan Arap baharı, Suriye savaşı derken; Ortadoğu yeni bir savaşla burun buruna geldi. 7 Ekim’de İslamcı Hamas ve bazı Filistinli örgütlerin Gazze şeridinden İsrail topraklarına saldırı başlatması İsrail ordusunun kapsamlı bir karşı saldırıya geçmesine neden oldu. 

Taraflar yaşanan çatışmaları ‘savaş’ olarak nitelerken, Ukrayna-Rusya savaşının ardından tüm gözler, bir kez daha Ortadoğu’ya ve Filistin sorununa çevrildi. 

Sivilleri hedef alan bu saldırının Filistinlilerin hak mücadelesine hizmet etmeyeceğini ifade eden Ortadoğu bölgesi uzmanı akademisyen Prof. Dr. Mensur Akgün, savaşın geleceğine ilişkin Ekonomist’e önemli tespitlerde bulundu. 

Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi olan Akgün, Hamas saldırısının bir İran operasyonu olduğuna işaret ediyor. Akgün’e göre, tüm belirsizliklere rağmen çatışma süreci yeni bir dünya savaşına dönüşmeyecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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