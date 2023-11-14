ARA
Bist 100
7671,05
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,6317
0,0034%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1634
-0,0738%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0883
0,0009%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1810,79
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları

“Kalkınmanın omurgası yeşil dönüşüm olmalı”

Bu noktada rekabet ve kalkınmanın omurgasının yeşil ve dijital dönüşüm olması gerektiğini söyleyen Orhan Turan, sorularımızı yanıtladı.

14 Kasım 2023
“Kalkınmanın omurgası yeşil dönüşüm olmalı”

Sınırlı bir büyüme ve yıl sonuna doğru yüzde 40-45’lere doğru gerileyen bir enflasyon öngörüsü paylaşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Türkiye için 2024 enflasyonla mücadelede kritik bir yıl. Bu noktada rekabet ve kalkınmanın omurgası yeşil ve dijital dönüşüm olmalı” diyor.

Küresel enflasyonun majör merkez bankalarının attığı adımlar sayesinde kontrol altına girmeye başladığına işaret eden Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, global enflasyonun şu an bir tehdit olmaktan çıktığı görüşünde. 

Türkiye içinse 2024 yılının enflasyon açısından kritik bir yıl olduğunu aktaran Orhan Turan, ekonomide son beş yıldır yapılan hataların maaliyetleri ile yüz yüze olunduğunu söylüyor. 

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların ise doğru yönde olması ve enflasyonla gerçekten mücadele etme adına kararlılıkla davranılmasını çok olumlu bulduklarını kaydeden Turan, 2024 yılında enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaştırıcı adımların devamını beklediklerini sözlerine ekliyor. 

Böylece ekonomide makul bir yavaşlama ile enflasyonun kontrol altına alınacağını belirten Turan, yıl sonuna doğru yüzde 40-45’lere doğru gerileyen bir enflasyon öngörüsü olduğunu anlatarak 2024 yılını enflasyonla mücadelede çok kritik bulduklarını belirtiyor. 

Bu noktada rekabet ve kalkınmanın omurgasının yeşil ve dijital dönüşüm olması gerektiğini söyleyen Orhan Turan, sorularımızı yanıtladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1810,79 0,17%
  • ALTIN ONS 1967,11 0,17%
  • BIST 100 7671,05 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,6317 0,0034%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1634 -0,0738%
  • EURO/USD 1,0883 0,0009%
  • INGILIZ STERLINI 1,2494 -0,05719%
  • JAPON YENI 150,556 0,207%
  • KANADA DOLARI 1,36843 -0,06025%
  • RUS RUBLESI 90,41 -0,127%
Günün En Çok Okunanları
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
Schengen vizesi dijitalleşiyor
GERİ
İLERİ
Ekos Teknoloji halka arzı ne zaman? Halk arz fiyatı ne kadar?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in önerdiği 5 kitap
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
“Temiz enerji yeni bir çığır açıyor
Borsaya geliyor: Ekos Teknoloji ve Elektrik neden halka arz kararı aldı?
Yağmurlar etkili oldu: İstanbul barajlarında son durum ne?
Yerel üretimden ihracat liderliğine: 2 milyar doların üzerine çıktı...
Farkında olmadan katıldığı çekilişten 12 milyon TL kazandığını gelen maille öğrendi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL