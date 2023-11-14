“Kalkınmanın omurgası yeşil dönüşüm olmalı”

Sınırlı bir büyüme ve yıl sonuna doğru yüzde 40-45’lere doğru gerileyen bir enflasyon öngörüsü paylaşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Türkiye için 2024 enflasyonla mücadelede kritik bir yıl. Bu noktada rekabet ve kalkınmanın omurgası yeşil ve dijital dönüşüm olmalı” diyor.

Küresel enflasyonun majör merkez bankalarının attığı adımlar sayesinde kontrol altına girmeye başladığına işaret eden Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, global enflasyonun şu an bir tehdit olmaktan çıktığı görüşünde.

Türkiye içinse 2024 yılının enflasyon açısından kritik bir yıl olduğunu aktaran Orhan Turan, ekonomide son beş yıldır yapılan hataların maaliyetleri ile yüz yüze olunduğunu söylüyor.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların ise doğru yönde olması ve enflasyonla gerçekten mücadele etme adına kararlılıkla davranılmasını çok olumlu bulduklarını kaydeden Turan, 2024 yılında enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaştırıcı adımların devamını beklediklerini sözlerine ekliyor.

Böylece ekonomide makul bir yavaşlama ile enflasyonun kontrol altına alınacağını belirten Turan, yıl sonuna doğru yüzde 40-45’lere doğru gerileyen bir enflasyon öngörüsü olduğunu anlatarak 2024 yılını enflasyonla mücadelede çok kritik bulduklarını belirtiyor.

Bu noktada rekabet ve kalkınmanın omurgasının yeşil ve dijital dönüşüm olması gerektiğini söyleyen Orhan Turan, sorularımızı yanıtladı.

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