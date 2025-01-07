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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Kayak merkezlerinde doluluk %100’e dayandı

Küresel ısınmanın en çok etkilediği kayak turizminde, kar yağışının kasım ayı sonunda başlaması turizmcilerin yüzünü güldürdü. Erciyes, Sarıkamış ve Palandöken’de sezon erken açılırken, Kartalkaya ve Uludağ’da doluluklar yüzde 90-100 seviyelerine ulaştı.

07 Ocak 2025 | 21:37
Kayak merkezlerinde doluluk %100’e dayandı

Kayak turizmi, küresel ısınma nedeniyle son yıllarda verimsiz sezonlar geçirdi. Önümüzdeki yıllarda küresel ısınma nedeniyle 2 bin 500 metrenin altındaki bölgelerde kar yağışının giderek azalması bekleniyor.

Bu süreçte, Erciyes, Sarıkamış ve Palandöken kış turizminde öne çıkacak bölgeler olacak. Bu bölgelerde kasım ayında yağan kar ile sezon geçmiş yıllara göre erken açılırken, yüksek doluluklarla sezona hızlı bir giriş yapıldı. Uludağ ve Kartalkaya’da kar yağışının görülmesiyle kayak merkezlerinde içinde bulunduğumuz ocak ayında doluluklar yüzde 90-100’ler seviyesine ulaştı. Sağlıklı bir veri bulunmamasına karşın Türkiye’de kayak yapanların sayısının 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Kış döneminde yoğun faaliyet gösteren kayak otelleri ve termal otellerden de 9 ila 11 milyar dolar arasında turizm geliri elde edilebileceğine vurgulanıyor. Kış turizminin başkenti Uludağ’ı büyük kentlere yakınlığı ile öne çıkan Kartalkaya izliyor. Kartepe ve Ilgaz da kolay ulaşılabilirlikleriyle tercih ediliyor. Palandöken ve Erciyes, modern tesisleri ve pistleriyle öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
EgeYapı (EGEGY) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
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İLERİ
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