“Kaynağımız var, yatırım iştahımız yüksek”

Talip Yılmaz tyilmaz@ekonomist.com.tr

Ceren Oral Balaban coral@ekonomist.com.tr

Şirketler için ‘stratejik bir finansman aracı’ haline gelen leasing sektörünün 7,7 milyar dolar işlem hacmiyle tamamladığı 2025’te 1,2 milyar dolar işlem hacmine ulaşan Yapı Kredi Leasing, sektörün yenilenebilir enerji portföyünün de yüzde 32’sini gerçekleştirdi. Yapı Kredi Leasing’in 2,2 milyar dolar işlem hacmi hedeflediği 2026 yılı gündeminin merkezinde ise ‘sürdürülebilir finansman, dijital dönüşüm ve KOBİ odaklı büyüme’ olmak üzere üç ana başlık yer alıyor.

Ekonomist’in 7 - 20 Haziran 2026 tarihli sayısından

“Sektörde imzalanan her beş sözleşmeden birini biz gerçekleştiriyoruz” diyen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, yeşil enerji, enerji verimliliği ve düşük karbon ekonomisine katkı sağlayan projeleri önceliklendirdiklerinin altını çiziyor. Fatih Torun ile hem sektörü hem de Yapı Kredi Leasing’in iş planlarını konuştuk.

“Son 10 yılda 1.194 MW enerji projesi finanse ettik”

“Yeşil enerji, enerji verimliliği ve düşük karbon ekonomisine katkı sağlayan projeleri önceliklendiriyoruz. Son dönemde uluslararası fon kaynaklarıyla sürdürülebilir finansman kapasitemizi önemli ölçüde artırdık. Son 10 yılda yüzde 75’i güneş, yüzde 25’i rüzgâr olmak üzere toplamda 1.194 MW enerji projesi finanse ettik, bunun karşılığında yaklaşık 900 milyon dolarlık hacim yarattık. Sürdürülebilir ürünlerin portföyümüz içindeki payını her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz. Bu alan, sektörün büyümesinde de belirleyici olacak.”

Leasing sektörü için 2025 nasıl geçti?

Küresel finansal koşulların ve para politikalarının etkisiyle yatırım kararlarının daha seçici alındığı bir dönemde reel sektörün yatırım iştahını koruması, leasing sektörünün işlem hacimlerinde güçlü bir artış yakalamasını sağladı. Uluslararası fonlama kaynaklarına erişim de iyiydi. Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) verilerine göre; sektör, 2025’te yüzde 41 büyümeyle 7,7 milyar dolar işlem hacmine ve 23 bin 978 adet sözleşme adedine ulaştı. İş ve inşaat makineleri, karayolu araçları ve yenilenebilir enerji üretim ekipmanları gibi sektörler öne çıktı.

Yapı Kredi Leasing’in 2025 yılını nasıl değerlendirirsiniz?

2025; stratejik hedeflerimizin somut sonuçlara dönüştüğü, dengeli ve sağlıklı bir büyüme yılı oldu. Özellikle enerji, üretim ve verimlilik odaklı yatırımlara sağladığımız finansman desteği ile hem müşteri portföyümüzü büyüttük hem de portföy kalitemizi koruduk. 2025’i 1,2 milyar dolar işlem hacmiyle ve 7 bin 61 kontratla tamamladık. 2025’te sektörümüzün yenilenebilir enerji portföyünün yüzde 32’sini biz gerçekleştirdik.

2026 yılı hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

2026’ya dengeli ve temkinli bir iyimserlikle başladık. İlk çeyrekte; sektördeki yeni sözleşme imza tutarı 2,5 milyar dolar, sözleşme adedi 6 bin 281 oldu. İmzalanan yeni sözleşmeler kapsamında hem tutar hem adet bazında pazar payımız yüzde 20’lerde; yani sektörde imzalanan her beş sözleşmeden birini biz gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, 2026’yı 2,2 milyar dolarlık işlem hacmiyle kapatmak.

Bunun için nasıl bir yol haritanız var?

Bilançomuz ve nakit akışımız güçlü, portföy yapımız çeşitlendirilmiş bir yapıya sahip. İlk çeyrek itibarıyla yüzde 1’lik gecikmiş alacak oranıyla hem portföy kalitemizi hem de sağlıklı büyüme ve güçlü aktif kalitesi dengemizi koruyoruz. Sürdürülebilir konseptli ürün ve varlıklardaki portföy çeşitliliğimizle de uluslararası kreditörlerin ilgisini çekiyoruz. Kreditörlerin kredi vermek istediği bir şirketiz. Kısaca; kaynağımız var, yatırım iştahımız da yüksek. Bu yıl, verimliliğe ve tasarrufa dönük makine yatırımlarına talepte artış öngörüyoruz. İş makinelerinde pazarda yine önemli bir pay alacağız. Deprem bölgesindeki aktif yapılanmamız da devam edecek.

Son dönemde imza attığınız finansman anlaşmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Uluslararası kreditörlerle ilişkilerimiz açısından ülkemize hem itibar sağlıyor hem de uluslararası kaynak sokuyoruz. Bunun son örneği olarak Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile beş yıl vadeli bir kredi anlaşmasına imza attık. Bu işlemde; 2026’nin başında gerçekleştirilen beş yıl vadeli 140 milyon dolarlık ilk kullanım, toplamda 365 milyon dolara ulaşacak. Toplam kredi büyüklüğüne 2026 Haziran ayı sonu itibarıyla ulaşmayı planlıyoruz. Bu arada anlaşmamız; ilk dilimiyle IFC’nin bir Türk leasing firmasına verdiği en yüksek tutarlı kredi olarak hayata geçti.

Bu kaynak hangi alanlarda kullanılacak?

Temiz su, su verimliliği ve atık su projelerinden yeşil enerji, enerji verimli ekipmanlar, elektrikli araç ve şarj altyapısı ile binalarda ve tesislerde enerji verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji çözümlerine kadar uzanan geniş bir yatırım alanını finanse edeceğiz. Orta ölçekli banka ölçeğinde sağlanan bu kaynağın yalnızca KOBİ ve ticari müşterilerimize değil; kurumsal segmentimize de açılmasıyla mavi ve yeşil dönüşümün etkisini daha geniş ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. EFSE ve GGF kapsamında temin ettiğimiz toplam 60 milyon Euro’luk kaynak ile de KOBİ’lerimizin büyüme yolculuğuna katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Elde ettiğimiz fonlarla; yeşil enerji, temiz su, su verimliliği, deprem bölgesi yatırımları, kadın girişimciler ve CO2 emisyonlarını azaltan önlem yatırımları ve iklim değişikliğini hafifleten projeleri desteklemeye devam edeceğiz.

KOBİ odaklı iş planlarınız neler?

2025 verilerine göre; sektörün konut işlemleri hariç müşteri adedinde pazar payımız yüzde 16. Müşteri sayımızı 2024’e göre yüzde 19,2 artırdığımız 2025’te toplam portföyümüzün yüzde 78’ini ise KOBİ’ler oluşturdu. Kaynak çeşitliliğimizi artırmanın yanı sıra hem dijital kanallarımızı hem de saha organizasyonumuzu güçlendirerek KOBİ’lerin leasing’e erişimini kolaylaştırıyoruz. Özellikle dijital ortamda daha fazla KOBİ’ye ulaşma hedefiyle sektörde bir ilk olarak 2020’de hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız 110 binin üzerinde indirme sayısına ulaştı. Uygulamayla müşterilerimiz; leasing işlemlerini tek bir platform üzerinden yönetebiliyor, başvuru süreçlerini takip edebiliyor, sözleşmelerini, faturalarını görüntüleyebiliyor. Ayrıca yaklaşık 7 bin aktif üyesi olan ikinci el platformumuz üzerinden tekliflerini ileterek ihale yöntemiyle rekabete de girebiliyor.

Dijitalleşme odaklı çalışmalarınızı anlatabilir misiniz?

Dijitalleşme odağıyla hayata geçirdiğimiz Online Tedarikçi İş Yeri kanalıyla tedarikçi firmalar teklif süreçlerini dijital ortamda yönetebiliyor, müşterilerinin kredi taleplerini bize gönderebiliyorlar. Bu kanal, Tofaş ile iş birliğimiz kapsamında Tofaş’ın 139 bayisi tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Yeni entegrasyonlarla bu yapıyı daha da güçlendirerek, üretim sektöründe derinleşmeyi ve tedarikçi-müşteri-finansman üçgenini tek bir dijital ekosistemde buluşturmayı hedefliyoruz.