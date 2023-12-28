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Kimya sektörü 2023’ü kayıpla kapatacak

İhracata ve ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan ikinci sektör olan kimyanın, bu yılı 31 milyar dolara yakın bir rakamla tamamlaması hedefleniyor.

28 Aralık 2023
Kimya sektörü 2023’ü kayıpla kapatacak

İhracata ve ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan ikinci sektör olan kimyanın, bu yılı 31 milyar dolara yakın bir rakamla tamamlaması hedefleniyor. 

Sektör yetkilileri 2022 yılına göre yüzde 8-9 oranında bir kayıp olabileceğine işaret ediyor. Sektörün 2024 ihracat hedef ise 35 milyar dolar.

2023 yılı hem küresel hem de Türkiye açısından zorlu bir yıl oldu. Küresel olarak yaşanılan enflasyonist ortam, yüksek faiz, ülkeler arası savaşlar ve artan enerji maliyetleri yanı sıra şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi, yılın ilk yarısında seçim atmosferi dolayısıyla yatırım ve üretimde bekleme ve durgunluk hakimdi. 

Kimya sektörü açısından da benzer bir tablo söz konusuydu. AB’deki resesyon ve genel talepteki durgunluğa rağmen sektörün 11 aylık verilerine bakıldığında yıl sonu hedefinin yakalanacağı öngörülüyor. 

İhracata ve ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan ikinci sektör olan kimyanın, bu yılı 31 milyar dolara yakın bir rakamla tamamlaması hedefleniyor. 

Sektör yetkilileri 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 8-9 oranında bir kayıp olabileceğine işaret ediyor. Bu yıl ocak-kasım döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ilk on ülke sırasıyla Hollanda, Rusya, İtalya, Romanya, İspanya, Almanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika oldu. 

Ocak-kasım dönemi ile geçen yıl aynı dönemi karşılaştırıldığında Rusya’ya ihracatta yüzde 27,4’lük, Ukrayna’ya ise yüzde 96,23’lük artış oldu. Yine bu dönemde İsrail’e ihracat yüzde 18,18 Filistin’e ihracat yüzde 38,84 azaldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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