Kırtasiyede sahte ve kaçakta rekor kırıldı

Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Ekonomik zorluklar nedeniyle düşen alım gücü velileri daha uygun fiyatlı ürünlere yönlendiriyor. Ancak bu durum piyasaya sahte ve kaçak kırtasiye ürünü girişini de artırıyor. Velileri düşük fiyatlarıyla çeken sahte ürünler konusunda uyaran Adel / Faber-Castell’in CEO’su Oğuz Uçanlar, “Tüketicilerimizin sahte ürünlerden korunmak için güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Bu ürünler dayanıksız olmalarından dolayı ailelerin bütçelerini de zorluyor. Geçtiğimiz günlerde 1 milyonun üzerinde kaçak ürün yakalanarak emniyette sergilendi. Bu, sektörümüzün tarihindeki en büyük sahte ve kaçak rakamı. Bu yıl sahte kırtasiye malzemesi taşıyan üç tır, kaçak ürünlerle yakalandı. Geçen yıl bu rakam yarım tır bile değildi” diyor.

HAKSIZ KAZANCIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Sahte ve güvensiz kırtasiye ürünlerinin çocukların sağlığını tehlikeye attığının altını çizen Uçanlar, güvenlik güçlerinin halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya yayılmasını engellemek amacıyla verdiği mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Uçanlar, yakın zamanda sahte ürünlere yönelik yapılan kapsamlı operasyondan söz ederek; “Güvenlik güçlerimiz geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla sahte kırtasiye malzemelerinin piyasaya sürülerek çocuklarımızın sağlığının tehlikeye atılmasına engel oldu. Aynı zamanda haksız kazanç elde edilmesinin de önüne geçti” diye anlatıyor.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI

Ticaret Bakanlığı’nın ve Gümrükler’in vermiş olduğu destek ile ürün güvenliği konusunda farkındalığı artırıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve tüketicilere yönelik iletişimlerinde ‘ürün güvenliği’ ve ‘ürün kalitesi’ konularına odaklandıklarını anlatan Uçanlar, “Piyasada hiçbir güvenlik testinden geçmemiş ürünler var. Bunlar çocuklarımızın sağlığı için büyük tehlike arz ediyor. Aynı zamanda da vergi kaçağına neden oluyor. Tüketicilerimizin sahte ürünlerden kendilerini ve çocuklarını korumak için güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmaları gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Çocuklarımızın ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine dikkat ettiğimiz kadar, kullandığı kırtasiye ürünlerinin kalitesi ve güvenliğine de dikkat etmemiz gerekiyor. Tüketiciler çocuklarının sağlığı için güvenli markalardan alışveriş yapmalı, piyasanın yüzde 20 -25 altında satılan ürünlere kuşku ile bakmalılar” diye konuşuyor.

KURŞUN KALEMLERDE KURŞUN YOK

55 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’de kırtasiye denilince ilk akla gelen isim olan Adel / Faber-Castell, Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük kırtasiye ürünleri üreticisi. Ürünlerini fiziksel, kalite ve mikrobiyoloji testlerine tabi tutan şirket; nikel, ftalat, kadmiyum, kurşun, azo boyar madde gibi tüketici sağlığı açısından risk teşkil eden malzemelerle ilgili güvenlik testleri gerçekleştiriyor. Adında yer aldığı şekilde kurşun kalemlerimiz ağır metal ‘kurşun’ içermediğinden de söz eden Uçanlar, şu bilgileri veriyor: “Bunun yerine grafit ve kil kullanıyoruz. Boya kalemlerimizde azo boyar maddelerinin kullanımını denetliyoruz ve çocuklar için güvenli olduğunu kanıtlayan testlere tabi tutuyoruz. Sulu boya ve pastel boyalarda kadmiyum, kurşun ve azo boyar maddelerinin kullanımı sınırlandırılmıştır. Özellikle bu tür ürünlerin CE işareti taşıması gerekir. Aynı şekilde tükenmez kalemlerin nikel ve kurşun içermemesi de çok önemli. Silgilerde esnekliği artırmak için kullanılan ftalat ve diğer zararlı kimyasalların bulunmaması da kritik öneme sahip. Kalite testlerimizde ürünlerin kullanım ömrünü de ölçüyoruz. Portföyümüzde yazma uzunluğu minimum 2000 metre olan kalemlerimiz bulunuyor.”

ŞİRKETTE DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

Şirketi zamanın ruhuna ve gereksinimlerine uygun, ürün portföyü geniş bir ‘Eğitim ve Ofis Teknolojileri Şirketi’ haline getirmeyi hedeflediklerinden de bahseden Uçanlar, “Bu yönde farklı ürünleri de portföyümüze katacağız. Bir yıldır bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Bu yönde Avrupa ve Uzakdoğu’dan önemli teknoloji şirketleriyle görüşüyoruz. STEM setleri, mikroskoplar, skaner’lar gibi çocukları geliştirecek teknolojik ürünleri de satışa sunacağız” diyor.

PERAKENDE DEVİ İLE İŞBİRLİĞİ

Adel/Faber-Castell yeni uluslararası iş birlikleri ve yeni ihracat pazarları ile global varlığını güçlendirmeyi de hedefliyor. Bu anlamda açılım fırsatlarını değerlendirdiklerine değinen Uçanlar, şunları anlatıyor: “Geçtiğimiz yıl dünya kırtasiye ithalatının yüzde 21’inin yapıldığı Kuzey Amerika pazarındaki faaliyetlerimizi artırdık. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde büyümemiz ağırlıklı olarak ihracattan gelecek. Son on yıldır ciromuzun yüzde 3 – 5’lik kısmı ihracattan geliyordu. Bunu önümüzdeki yıllarda yüzde 20’lere çıkaracağız. Öte yandan çok uluslu bir perakende devinin global tedarikçisi olduğumuzu da sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. 4 ürün ile başlıyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde sevkiyata başlayacağız.”

AVRUPA’DA İLK 3’TE YER ALIYOR

“Türkiye olarak Avrupa’da ilk 3, dünyada ise ilk 5’teyiz. Gelecekte de Faber-Castell’in global ölçekte Türkiye’deki üretim tesisinden ve üretim gücünden daha fazla yararlanması gündemde” diye konuşan Uçanlar, sürdürülebilir kalkınmayı ve yaratıcılığı ön planda tutan vizyonla AR-GE faaliyetlerine yön verdiklerini de söylüyor. Uçanlar, şunları ekliyor: “He ryıl 300’ün üzerinde ürün geliştiriyoruz. AR-GE faaliyetlerimizde en önemli hedefimiz petrokimya türevli plastik miktarını azaltmak. Bu kapsamda pek çok alternatif ham madde kaynağı üzerinde çalışıyoruz. Atık çay lifinden nişastaya, atık zeytin çekirdeğinden alglere ve atık kahve posasına kadar pek çok farklı doğal kaynaklı içeriği; keçeli kalem, tahta kalemi, sulu boya gövdesi, tükenmez kalem ve oyun hamuru potu gibi birçok ürün grubumuzda biyo esaslı plastik ham madde kullanmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunların haricinde eş zamanlı alternatif ham madde kaynakları üzerinde çalışıyoruz. Ambalaj materyalleri için farklı seçenekleri değerlendiriyor ve ambalaj kullanımını azaltmanın yollarını destekliyoruz. 2022 yılında ilk biyokeçeli kalemlerimiz raflarda yerini aldı. Türkiye’de hatta dünyada Biyo esaslı plastik ham maddeden kalem üretebilen öncü şirketiz.”

