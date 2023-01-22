Klinik araştırmalarda ‘hub’ olma hedefi koydu

Mene Health Group, Türkiye'de özel saklama koşulları gerektiren klinik araştirma ürünlerinin yüzde 83'üne ev sahipliği yapıyor.

08 - 21 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Grup, 210 milyon TL yatırımla devreye aldığı Mene BioPark tesisi ile Türkiye'nin klinik araştırmalarda çevresindeki 40 ülke için 'hub' olmayı hedefliyor.

Profesyonel hayattan girişimciliğe soyunan birçok isim var. Mene Health Group'un kurucusu Şule Mene de onlardan biri. Aslında tıp doktoru olan Şule Mene, uzun yıllar ilaç firmalarının araştırma bölümlerinde çalışıyor.

Bu alanda Kanada'da eğitim alan Mene, Türkiye'ye döndüğü 90'lı yıllarda Türkiye'nin ilk klinik araştırmacısı oluyor.

Zaman içinde pek çok yabancı şirkette, farklı projelerde çalışma imkanı buluyor.

2002 yılında Sabancı Üniversitesi'nin girişimcilik yarışmasında yaptığı başvuru ise kariyer yolculuğunda bir değişime yol açıyor. Yarışma için hazırladığı proje, binlerce başvuru arasından seçiliyor ve birincilikle sonuçlanıyor.

Bu gelişmenin ardından, o dönem Cenevre'de çalıştığı için ayın iki haftasını orada, iki haftasını ise Türkiye'de Sabancı Üniversitesinde geçiriyor.

O dönem Mene Health'in temellerini atan Mene, 2005 yılına gelindiğinde de yeni kurulan GOSB Teknopark'tan çalışmalarını burada yürütmesi yönünde teklif alıyor.

Teknoparkta, klinik araştırma hizmeti sunmak amacıyla grubun ilk şirketi Mene Research'ü kuruyor. Şule Mene'nin sağlık sektöründeki kritik öneme sahip hamlelerinin zaman içinde devamı geliyor.

KLİNİK ARAŞTIRMALARIN EV SAHİBİ

Öyle ki 2007 yılında araştırma merkezlerinin yapılanması konusunda hizmet veren Mene SMO organizasyona katılıyor. Ardından da klinik araştırmalarda kullanılan ilaçların doğru koşullarda depolanma ihtiyacına cevap verebilmek için kurulan Depot MERIDIAN grup bünyesine katılıyor.

İlaçların soğuk zincir bozulmadan merkezlere ulaşımı konusunda yaşanan sorunları gidermek için ise Mene CSL'i kuran grup, son olarak da sektörün gelişimi için Mene VENTURES'ı bünyesine katıyor. Bu şirket bugüne kadar 12 teknoloji firmasına yatırım yapmış durumda.

Klinik araştırmalar için bütüncül hizmet sunduklarını ve bu anlamda dünyada bir ilk oluşturduklarını vurgu-

layan Şule Mene, bugün Türkiye'de 38 şehirde klinik araştırmalar yapıldığını ve klinik araştırma ürünlerinin bu şehirlerdeki tüm araştırma merkezlerine özel koşul ve izleme şartlarında ulaştırıldığını söylüyor.

300 ULUSLARARASI DENETİM

Mene Health Group, Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası standartlarda çalıştığına dair akredite edilen ilk klinik araştırma merkezi konumunda.

Pek çok alt markasıyla sağlık sektörüne ve özellikle yeni moleküllerin araştırma süreçlerine katkı sağlayarak geleceğin insan sağlığına şimdiden yatırım yapan bir ekosistemin parçası olan grup, bugüne kadar 300 uluslararası denetimden geçmiş bulunuyor.

Bu alanda Türkiye için önemli bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Şule Mene, şunları anlatıyor: "Dünyada ilaç sektörü klinik araştırmalar için 85 milyar dolar harcıyor.

Şu anda dünyadaki klinik araştırmalardan Türkiye olarak aldığımız pay henüz yüzde 0,3'lerde. Ama büyüme alanımız çok geniş ve bu bir avantaj.

İlaçta pazar olmak yerine dünyadaki AR-GE'yi çekme, ülkemiz için katma değer anlamında çok daha önemli. Daha da önemlisi kritik ilaçların ülkemizde geliştirilmesi hastalarımızın ilaca erişimi açısından da son derece avantajlı bir durum."

BIOPARK'LA 40 ÜLKEYE ULAŞACAK

Grup, Türkiye'nin klinik araştırmalarda bölgesinde merkez üssü olması için 20 yıldır önemli yatırımlara imza atıyor. Temeli 2019 yılında atılan ve bu yıl tamamlanan Mene BioPark, onların başında geliyor.

Tüm hizmetleri bir araya toplayan Mene BioPark tesisi ile klinik araştırmalarda her geçen gün ağırlığı artan biyoteknolojik ürünlerin hassasiyet gerektiren depolama çözümleri sunulurken, nadir ve ultra nadir hastalıklara yönelik hassas ürünler de burada saklanıyor.

8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Mene BioPark için toplam 210 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Şule Mene, "Bu tesisimizde klinik araştırma hizmetleri için gerekli olan farklı sıcaklık derecelerinde depolama ve kritik öneme sahip soğuk zincir çözümlerini tek çatı altında sunuyoruz" diyor.

Bu tesisin Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki 40 ülkeye hizmet verme potansiyeli ile Ortadoğu, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde hub olmasını hedeflediklerini vurgulayan Mene, "Şu anda Mısır, Bosna Hersek, Sırbistan ve Moldova ile çalışmaya başladık" diye anlatıyor.

SOĞUK ZİNCİRİN YÜKSELİŞİ

Özellikle biyoteknolojik ürünlerde soğuk zincir tedarik sistemi çok büyük maliyetlerle yürütülen klinik araştırmaların kaderini belirliyor.

Gruplarının bu konuda güvenli çözümler sunduklarından bahseden Mene, şu öngörülerde bulunuyor: "Önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde hem ülkeler hem de ilaç firmaları inanılmaz bir lojistik yapısıyla karşı karşıya kalacaklar.

Bu bir depolama ya da tırlar dolusu nakliye işi değil. Her bir ilaç farklı ısı koşullarında hastalara taşınacak. Biz şimdiden bu hizmeti verebilen altyapı ve akıllı sistemler kurmuş durumdayız."

İLK YERLİ İLAÇ TAŞIMA KUTUSU

Pandemi döneminde Covid-19 aşılarının muhafaza edilmesi sürecinde, uzman soğuk hava depolarının önemini ve tüm dünyadaki eksikliğini hep birlikte gördük.

İlaç endüstrisinin ve dolayısıyla klinik araştırmaların hızla biyoteknoloji alanına kaymasıyla biyoteknolojik ürünlerin saklama koşulları büyük önem kazandı.

Mene BioPark'ın özellikle küçük kitlelere yönelik olduğu için 'yetim ilaç' diye de tanımlamaman 'nadir hastalıklar' alanında da önemli bir adım olduğunun altını çizen Şule Mene, şöyle devam ediyor: "Diğer önemli iş alanımız ise ilaç taşıma kutuları.

Bu özel ürünleri yıllarca yurtdışından aldık. Fiyatları 500-600 dolar olan bu kutuları kendimiz geliştirmeye karar verdik. Farklabs ile iş birliğine gidip akıllı kutu teknolojileri geliştirdik.

Bu alanda Türkiye'deki ilk yerli üreticiyiz. Piyasadaki kutuların eksiklerini de görüp onların üzerine çıkan MOBIQU ürün gamını geliştirdik."

“YÖNETİMDE KADIN ORANI YÜZDE 100"

"110 çalışanımız var ve çalışanlarımızın eğitim ve bilgi düzeyi yüksek. Kadın dostu bir şirketiz. Kadın çalışan oranımız yüzde 80'lerde. Yönetim kademesinde ise kadın oranı yüzde 100.

Grubumuzun temellerinin atıldığı 2002 yılından bu yana yaklaşık 320 milyon TL'lik yatırım hayata geçirdik.

2021'de 390 milyon TL ciroya ulaştık. Bu yıl ise Şubat 2022 tarihinde hayata geçirdiğimiz Biopark tesisimizle yılı yüzde 40'lık büyüme ile bitireceğimizi öngörüyoruz.”