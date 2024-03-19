Yurtdışında büyüme hamlesini hızlandırıyor

. Şirket, Azerbaycan ve Ukrayna’yla başlayan yurtdışı hamlesini direkt yatırımlar ve iş birlikleriyle büyütmeyi planlıyor. E-ticaret sektörünün önemli oyuncularından Hepsiburada, 2023 yılında yakaladığı büyüme ivmesini 2024 yılına da taşıyacak.

Son dönemde müşterilerin alım gücünü artıracak çözümler geliştirmeye odaklanan şirket, yurtdışında başlattığı büyüme hamlesini hızlandırmayı planlıyor.

2023’ün üçüncü çeyreğini toplam satış hacmi yüzde 126 artarak 24,3 milyar TL’ye ulaşan Hepsiburada, 2024 yılına önemli bir iş birliğiyle başladı.

2024 yılında Yapı Kredi ile iş birliği yaparak kredi kartı kullanıma sunduklarını söyleyen Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, 2024 yılında bu konuya odaklanacaklarını belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.