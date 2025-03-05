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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Kobi’leri ve kadın girişimcileri destekliyor

1988’den bu yana Türkiye’nin dört bir yanında kapsamlı lojistik hizmetleri sunan UPS, 3 bine yakın çalışanıyla; İstanbul, Ankara, Afyon ve İzmir gibi noktalarda konumlanmış dokuz ana paket işleme merkezi ve acenteleri aracılığıyla hizmet veriyor.

05 Mart 2025 | 22:07
Kobi’leri ve kadın girişimcileri destekliyor

Türkiye’deki operasyonlarını sürekli iyileştirmek için yatırımlar yapmaya devam eden şirket, örneğin; Batı Karadeniz, Güney ve Doğu Anadolu bölgesine yönelik olarak Ankara’da devreye aldığı proje sayesinde teslimat performansını önemli ölçüde artırmış durumda. Ayrıca, bölgesel bir küme yapısının parçası olarak, Birleşik Arap Emirlikleri gibi komşu pazarlarda da yatırımlarını genişletiyor. Yakın zamanda filosuna eklediği yeni uçaklarla, Ortadoğu’da daha hızlı teslimat yapıyor.

Ekonomist’in 16 Şubat - 1 Mart 2025 tarihli sayısından

GLOBALE ‘ÖRNEK MODEL’ OLDU

Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndaki gateway ile ithalat ve ihracat operasyonlarını da yöneten şirket, KOBİ’lere büyümeleri için destek sağlıyor. KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak, yerel işletmelerin küresel piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyleyen UPS Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Ülke Pazarlama Müdürü Çiğdem Ünal Küçük, “Türkiye’deki yatırımlarımız ve KOBİ destek programlarımızla sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlıyoruz. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 6 gelir artışı, Türkiye pazarına sunduğumuz hizmetlerin başarısını gösteriyor” diyor.

UPS’in 2019 yılında T.C. Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle KOBİ’lere ihracat süreçlerinde destek olmak amacıyla Export Akademi’yi kurduğundan bahseden Küçük, “2024’te yeniden yüz yüze eğitimlere başlayan program, İstanbul, Ankara ve Gaziantep gibi şehirlerde dijital pazarlama, lojistik ve gümrük yönetimi alanlarında kapsamlı eğitimler sundu. KOBİ’lerin ihracat sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen akademi, UPS’in global ağı içinde bir model haline geldi ve bugüne kadar 6 bin 500’den fazla KOBİ’ye ulaştı” diyor.

Şirket, ‘Kadın İhracatçı Programı’ da yürütüyor. Kadın girişimcileri uluslararası ticarete hazırlamak için geliştirilen bu girişim ise e-ticaret, dijital pazarlama ve devlet teşviklerinden yararlanma gibi konularda eğitim ve rehberlik sunuyor. Bugüne kadar Türkiye’de 15 bin, globalde ise 31 binden fazla kadın girişimciye destek olduklarını belirten Küçük, “Bu çalışmalar, AmCham tarafından ‘Türkiye’deki En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Girişimi’ ödülüyle onurlandırıldı ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefimize katkı sağlıyor” diyor.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Bir şirketten daha temettü kararı var: Net 53,73 TL
Ebebek'ten temettü kararı
Garanti Bankası temettü kararını duyurdu
Anadolu Efes temettü kararını duyurdu
5 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın veri gündemi yoğun
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
GERİ
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