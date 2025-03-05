Kobi’leri ve kadın girişimcileri destekliyor

Türkiye’deki operasyonlarını sürekli iyileştirmek için yatırımlar yapmaya devam eden şirket, örneğin; Batı Karadeniz, Güney ve Doğu Anadolu bölgesine yönelik olarak Ankara’da devreye aldığı proje sayesinde teslimat performansını önemli ölçüde artırmış durumda. Ayrıca, bölgesel bir küme yapısının parçası olarak, Birleşik Arap Emirlikleri gibi komşu pazarlarda da yatırımlarını genişletiyor. Yakın zamanda filosuna eklediği yeni uçaklarla, Ortadoğu’da daha hızlı teslimat yapıyor.

Ekonomist’in 16 Şubat - 1 Mart 2025 tarihli sayısından

GLOBALE ‘ÖRNEK MODEL’ OLDU

Öte yandan İstanbul Havalimanı’ndaki gateway ile ithalat ve ihracat operasyonlarını da yöneten şirket, KOBİ’lere büyümeleri için destek sağlıyor. KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak, yerel işletmelerin küresel piyasalarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyleyen UPS Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Ülke Pazarlama Müdürü Çiğdem Ünal Küçük, “Türkiye’deki yatırımlarımız ve KOBİ destek programlarımızla sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlıyoruz. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz yüzde 6 gelir artışı, Türkiye pazarına sunduğumuz hizmetlerin başarısını gösteriyor” diyor.

UPS’in 2019 yılında T.C. Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle KOBİ’lere ihracat süreçlerinde destek olmak amacıyla Export Akademi’yi kurduğundan bahseden Küçük, “2024’te yeniden yüz yüze eğitimlere başlayan program, İstanbul, Ankara ve Gaziantep gibi şehirlerde dijital pazarlama, lojistik ve gümrük yönetimi alanlarında kapsamlı eğitimler sundu. KOBİ’lerin ihracat sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen akademi, UPS’in global ağı içinde bir model haline geldi ve bugüne kadar 6 bin 500’den fazla KOBİ’ye ulaştı” diyor.

Şirket, ‘Kadın İhracatçı Programı’ da yürütüyor. Kadın girişimcileri uluslararası ticarete hazırlamak için geliştirilen bu girişim ise e-ticaret, dijital pazarlama ve devlet teşviklerinden yararlanma gibi konularda eğitim ve rehberlik sunuyor. Bugüne kadar Türkiye’de 15 bin, globalde ise 31 binden fazla kadın girişimciye destek olduklarını belirten Küçük, “Bu çalışmalar, AmCham tarafından ‘Türkiye’deki En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Girişimi’ ödülüyle onurlandırıldı ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefimize katkı sağlıyor” diyor.