“Kocaeli’nde sürdürülebilir turizm yatırımı yaptık”

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve diğer araştırma kuruluşlarının verilerine göre, turizm sektörü küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 8-10’unu oluşturuyor. Hava yolculuğu en büyük katkıyı sağlıyor; uçuşlar, turizm sektörünün karbon ayak izinin yaklaşık yüzde 40-50’sini oluşturuyor.

Kobi Girişim Aralık 2024 ekinden

Konaklama sektörü de karbon emisyonlarının önemli bir kısmını, genellikle enerji tüketimi ve su kullanımından dolayı oluşturuyor. Bu oran ise yüzde 20-30 civarında. Yiyecek- içecek tüketimi ve turizmle ilgili diğer pek çok aktivite de karbon ayak izini etkiliyor. Bu nedenle turizm dönüşmesi gereken sektörlerin başında geliyor. Narköy Kurucu Or¬tağı Ozan Kuşçu, bu farkındalığa sahip girişimcilerden biri.

Kuşçu, 2013 yılından 4,5 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirdikleri Narköy’ün yanı sıra diğer faaliyetleri hakkında da sorularımızı şöyle yanıtladı:

Narköy’ün kuruluş hikayesi nedir? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Narköy, 2013 yılında 4,5 milyon dolarlık bir yatırımla, doğayla uyumlu bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla Kocaeli’nde hayata geçti. Temel felsefemiz, ‘Küresel düşün, yöresel hareket et’ anlayışını benimseyerek doğadan öğrenmek ve ona katkı sağlamak. Bu vizyon doğrultusunda Narköy’ü organik tarım çiftliği, ekolojik otel ve eğitim merkezini bir araya getiren bir tesis olarak tasarladık.

Bu kompleks misafirlere ne tür olanaklar sunuyor?

Narköy’de misafirlerimiz için 14 konforlu oda ile aile ve grup konaklamalarına uygun birimler sunuyoruz. Toplamda 50 kişilik bir konaklama kapasitemiz var. Çiftliğimizde yetiştirilen organik ürünlerle hazırlanan yemekler, restoranımızda servis ediliyor. Bunun yanı sıra misafirlerimiz açık ve kapalı deneyim alanlarımızda orman yürüyüşlerinden tohum bankası turlarına, peynir ve ekmek atölyelerinden barınak yapma eğitimlerine kadar birçok aktiviteye katılabiliyor. Doğa ile iç içe bu deneyimler, hem ruh hem de zihin için eşsiz bir rahatlama imkanı sunuyor. Ayrıca şirketlere deneyimsel öğrenme yöntemiyle kamp ve çalıştaylar da yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik konusunda Narköy’ün özel çalışmaları neler?

Narköy’de sürdürülebilirlik bizim için bir öncelik. Örneğin; arazimizin yarısına yakınında organik tarım yapıyoruz. Yemeklerimizin yüzde 80’i çiftlikte ürettiğimiz ata tohumlardan elde edilen ürünlerden oluşuyor. Kalan yüzde 20’lik kısmı ise doğal üretim yapan yerel tedarikçilerden alıyoruz. Ayrıca yağmur suları hasat edilerek tarımda ve otel odalarında kullanılıyor. Binalarımız düşük karbon ayak izine sahip hafif çelik sistemiyle inşa edildi ve güneş ışığını en verimli şekilde alacak şekilde tasarlandı. Tohum bankamız ise bin 200’ün üzerinde ata tohumuyla Türkiye’nin en büyük köy ölçekli tohum bankası olma özelliğine sahip. Biyolojik arıtma tesisimiz çok özel bir teknoloji, bu sayede siyah suyumuzun tamamını arıtıp sulamada kullanabiliyoruz.

Misafirleriniz bu sürdürülebilirlik yaklaşımını nasıl deneyimliyor?

Misafirlerimiz çiftlikteki ürünleri bizzat toplama, tohum bankasını ziyaret etme ve doğal tarım süreçlerini öğrenme şansı buluyor. Aynı zamanda rehberli orman yürüyüşü ve çiftlik turlarına katılabiliyor, organik tarımı yakından gözlemleyerek, ekim-dikim atölyeleri ile üretim süreçlerine dahil olabiliyorlar. Peynir yapımı, ekmek yapımı ve pizza yapımı atölyeleri ile lezzetle buluşuyorlar. Marangozhanede üretim yapma, arazide yön bulma, ateş yakma, doğada hayatta kalma gibi eğitimler ise macera severlerin tercih ettiği aktiviteler olarak konuklarımızı bekliyor. Rahatlatıcı meditasyonların ve kamp ateşi etrafında müziğin, samimi sohbetlerin de adresiyiz. Bu süreçler, onların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırıyor ve bu deneyimi günlük yaşamlarına taşımalarına olanak tanıyor.

Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin Narköy’ün içindeki rolü nedir?

Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Narköy’ün yatırım gücünü oluşturan en önemli yapı taşı. Burada kurumsal firmalara satış, yeni nesil yetkinlikler, liderlik, inovasyon, takım çalışması gibi konularda öğrenme deneyimleri yaşatıyoruz. Eğitimlerimiz, katılımcıların doğadaki denge ve uyumu gözlemleyerek iş süreçlerine adapte edebileceği çözümler geliştirmelerini sağlıyor.

Eğitimlerin odak noktası nedir?

Eğitimlerimiz tamamen pratiğe yönelik. Örneğin, stres yönetimi ve sürdürülebilir strateji geliştirme gibi konularda doğayı bir rehber olarak kullanıyoruz. Katılımcılar doğadaki dengeyi ve uyumu gözlemleyerek, bu kavramları iş dünyasına entegre etme konusunda farkındalık kazanıyorlar.

Peki ‘Nar Eco’, sürdürülebilir girişimlere nasıl destek sağlıyor?

Bünyemizdeki diğer bir yapı olan Nar Eco ise, çevresel ve sosyal sorunlara çözüm sunan girişimlere hem finansal hem de yönetimsel destek sağlıyor. Bugüne kadar 75 milyon doları aşan bir değerleme ile 10’dan fazla girişimi destekledik. Bunun yanı sıra, girişimcilere mentorluk yaparak projelerinin sürdürülebilirliğini ve uzun vadeli başarısını güvence altına alıyoruz. Gelecekte de Nar Eco ile çevresel ve sosyal sorunlara çözüm getiren girişimlere destek sağlayacağız. Amacımız, daha yeşil ve daha bilinçli bir gelecek inşa etmek.

Bu girişimlere verilen desteğin kapsamı nedir?

Mentörlük hizmetlerimiz, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı oluyor. Finansal destek ile inovatif fikirlerin hayata geçmesine olanak tanıyoruz. Böylece girişimcilerin projeleri sadece yerel değil, küresel ölçekte de etkili olabiliyor. Girişimlerin profesyonelce büyümesini sağlayıp daha büyük yatırımlar almalarına da aracılık ediyoruz.