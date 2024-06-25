Kolektif House franchise verecek

Pandemi daha özgür bir iş hayatını beraberinde getirdi ve hibrit çalışma modeli kalıcı olarak benimsendi. Zamandan ve mekândan bağımsız, esnek çalışma modeli yaygınlaştı. Günümüzde çok sayıda kurumsal şirket, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamanın yanında şirketleri ve çalışanları özgür kılan esnek ofis alanı çözümlerine yöneliyor.

Öte yandan Türkiye’deki ofis pazarı yüzde 25 boşluğu olan bir pazar olarak ifade ediliyor. Avrupa’da bu oran yüzde 2 ila 3 arasında seyrediyor. Sektörde yaklaşık 45 marka bulunuyor ve bu markalar toplam yaklaşık 300 bin metrekarelik bir hacme sahip. Doluluk oranları ise yüzde 85’in üzerinde. Bu da artık kullanıcıların tercih ettiği ilk çözümün esnek ofis alanı olduğunu gösteriyor.

İstanbul’da 6,5 milyon metrekare ofis alanı bulunuyor. Büyükşehirlerin toplamında ise yaklaşık 10 milyon metrekare nitelikli ofis alanı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla esnek ofis alanı sektörü çok büyük potansiyel barındırıyor.

Ahmet Onur’un kurucusu olduğu Kolektif House, her ihtiyaca uygun esnek ofis çözümleriyle Türkiye’de pazar lideri konumuna ulaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.