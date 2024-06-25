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Kolektif House franchise verecek

Esnek ofis çözümleriyle pazar lideri konumuna ulaşan Kolektif House, franchise modeliyle büyümesini sürdürecek. Bu model üzerinde çalıştıklarını söyleyen Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur, yatırımın geri dönüşünün iki ile dört yıl arasında süreceğini belirtiyor.

25 Haziran 2024 | 12:48
Kolektif House franchise verecek

Pandemi daha özgür bir iş hayatını beraberinde getirdi ve hibrit çalışma modeli kalıcı olarak benimsendi. Zamandan ve mekândan bağımsız, esnek çalışma modeli yaygınlaştı. Günümüzde çok sayıda kurumsal şirket, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamanın yanında şirketleri ve çalışanları özgür kılan esnek ofis alanı çözümlerine yöneliyor.

Öte yandan Türkiye’deki ofis pazarı yüzde 25 boşluğu olan bir pazar olarak ifade ediliyor. Avrupa’da bu oran yüzde 2 ila 3 arasında seyrediyor. Sektörde yaklaşık 45 marka bulunuyor ve bu markalar toplam yaklaşık 300 bin metrekarelik bir hacme sahip. Doluluk oranları ise yüzde 85’in üzerinde. Bu da artık kullanıcıların tercih ettiği ilk çözümün esnek ofis alanı olduğunu gösteriyor.

İstanbul’da 6,5 milyon metrekare ofis alanı bulunuyor. Büyükşehirlerin toplamında ise yaklaşık 10 milyon metrekare nitelikli ofis alanı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla esnek ofis alanı sektörü çok büyük potansiyel barındırıyor.

Ahmet Onur’un kurucusu olduğu Kolektif House, her ihtiyaca uygun esnek ofis çözümleriyle Türkiye’de pazar lideri konumuna ulaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
Borsada geçen hafta temettü kararı/teklifi açıklayan 8 şirket
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Borsa rekorla kapandı: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
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