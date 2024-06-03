Konkordato sürecindeki Forum AVM’lerde son durum ne?

Üçüncü kez el değiştiren Forum AVM’lerin yeni sahibi Almanya’da yaşayan Türk iş insanı Mehmet Gezer ve ortakları, Türkiye AVM pazarında yatırıma devam edecek. Geçtiğimiz yıl konkordato haberleriyle gündeme gelen Forum AVM’lerin yeni yatırımcıları hem sahip oldukları dokuz AVM’yi yenilemeyi hem de Türkiye’de yeni AVM’ler satın alarak pazardaki yatırımlarını genişletmeyi planlıyor.

Forum AVM’lerin işletmesini üstlenen Multi Türkiye Müdürü Ertuğrul Acar ve Mehmet Gezer’in oğlu ve Multi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Gezer, geçtiğimiz hafta düzenlenen Perakende Günleri 2024’te yeni dönem planlarına ve konkordato sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Multi Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Gezer, Türkiye’nin geleceğine olan inançlarını bir göstergesi olarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önemli AVM’lerinden bazılarını da bünyelerine katmayı planladıklarını belirtti. Konkordatoda üçüncü aşamaya gelindiğini ve sürecin kendileri için pozitif ilerlediğini belirten Gezer, hali hazırda çalışmaya devam eden ve yıllık 83 milyon ziyaretçi ağırlayan AVM’lerin borçlarını çevirebilecek duruma geldiğini vurguladı.

YENİ MARKALAR GETİRECEK

9’u kendisine ait olmak üzere toplamda 13 AVM’nin işletmesini gerçekleştiren Multi Turkiye, söz konusu AVM’leri geliştirmek için yenileme ve GES başta olmak üzere 350 milyon Euro yatırım planlıyor. Ayrıca marka karmasını genişletme kapsamında da son baharda Türkiye’ye girecek olan Flying Tiger Copenhagen ile de görüşen Multi Turkey, markayı Forum Marmara’da açmayı planlıyor. Almanya’daki deneyimlerini Türkiye’ye taşımayı hedeflediklerini belirten Furkan Gezer, ayrıca yeni markaları Türkiye’ye getirmeyi planladıklarını belirtti.

KONKORDATA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Geçen yıl konkordato kararıyla gündeme gelen Forum AVM’lerin farklı gruplara satılabileceğine dair dedikodular çıksa da AVM’lerin işletmesini gerçekleştiren Multi Türkiye Genel Müdürü Ertuğrul Acar ve Faruk Gezer, AVM’leri satmayı değil aksine bünyelerine yeni AVM katmayı planladıklarını söyledi.

İş sürekliliğini sağlamak ve daha güçlü finansal bir temel oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Furkan Gezer, konkordato sürecinin istedikleri gibi ilerlediğini dile getirdi. Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’ya 26 Aralık 2023 tarihi itibarıyla geçici mühlet kararı verildi. Bu sürede alacaklıların şirketler aleyhine icra takibi yapması mümkün olmayacak. Şirketler ise bir yıllık sürede alacaklılarla ödeme projelerini müzakere edecek ve bir yılın sonunda yapılacak toplantıyla AVM’lerin geleceği belirlenecek.

ALMANYA’DA YATIRIMLARI VAR

Türkiye’de AVM pazarının önemli oyuncularından Forum AVM’ler birkaç kez el değiştirdi. Hollandalı AVM yatırım ve geliştirme şirketi Multi Corporation’a ait olan işletmeler, 2013’te 900 milyon Euro borcuna karşılık olarak ABD'li Blackstone’a satılmıştı. AVM’ler, 2018’de kiraların TL’ye dönmesi ardından ise pandemi nedeniyle çıkmaza girdi. Dokuz AVM geçen yıl yatırımcıları arasında Mehmet Gezer’in de yer aldığı başka bir şirkete satıldı. Alman iş insanının oğlu Furkan Gezer, Almanya’nın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde 10’dan fazla ticari gayrimenkul işlettiklerini ve bu anlamda AVM yatırımına da yabancı olmadıklarını söyledi.