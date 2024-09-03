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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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“Konut kredisi yüzde 1’in altına inmeli”

Türkiye’de ve dünyada konut, havalimanı, AVM projeleri geliştiren Ant Yapı, dünyanın en büyük müteahhitleri listesinde 66’ncı sırada. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Piyasanın yeniden canlanması için konut kredi faizi yüzde 1’in altına inmeli” diyor.

03 Eylül 2024 | 16:11
“Konut kredisi yüzde 1’in altına inmeli”

Yurt içi ve yurt dışında inşaat, turizm ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren Ant Yapı, 30 yılı aşkın süredir Türkiye’nin yanı sıra Rusya, İngiltere, ABD ve Türk Cumhuriyetleri’nde yüksek kaliteli işlere imza atıyor.

Firma, dünyanın en büyük 250 müteahitinin sıralandığı ENR 2023’de global arenada 66’ncı sırada, Türk firmaları içinde ise beşinci sırada yer aldı. Bugüne kadar toplam 12 milyon m2’den fazla projeye imza atan şirket Rusya, İngiltere, ABD ve Türkiye’de projeler geliştirmeye devam ediyor. 2023’ü 951 milyon dolarlık ciro ile kapatan şirket bu yıl bu cirosunu korumayı hedefliyor.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay ile inşaat sektörünü ve yatırım planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
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