“Konut kredisi yüzde 1’in altına inmeli”

Yurt içi ve yurt dışında inşaat, turizm ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren Ant Yapı, 30 yılı aşkın süredir Türkiye’nin yanı sıra Rusya, İngiltere, ABD ve Türk Cumhuriyetleri’nde yüksek kaliteli işlere imza atıyor.

Firma, dünyanın en büyük 250 müteahitinin sıralandığı ENR 2023’de global arenada 66’ncı sırada, Türk firmaları içinde ise beşinci sırada yer aldı. Bugüne kadar toplam 12 milyon m2’den fazla projeye imza atan şirket Rusya, İngiltere, ABD ve Türkiye’de projeler geliştirmeye devam ediyor. 2023’ü 951 milyon dolarlık ciro ile kapatan şirket bu yıl bu cirosunu korumayı hedefliyor.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay ile inşaat sektörünü ve yatırım planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.