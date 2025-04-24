Konuttan umudunu kesen ticari gayrimenkule koştu

Ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz dönem gibi belirsizliklerin hakim olduğu dönemlerde gayrimenkul güvenli liman olarak görülüyor. Ancak yatırımcıların alım gücünün üzerine çıkan fiyatlar ve bu fiyatlara karşın düşük kalan kiralar nedeniyle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar son dönemde ticari gayrimenkul projelerine yönelmiş durumda.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ofis ve dükkânlar, konuta göre çok daha kısa sürede geri dönüş sağladığı için tercih ediliyor.

Uzmanlara göre, konut yatırımlarında amortisman süresi 25-30 yıla kadar çıkarken, ticari gayrimenkulde bu süre 10-15 yıl. Bu fark, yatırım kararlarında dengeleri değiştiriyor. Ayrıca TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Türkiye genelinde satılan her 100 gayrimenkulden 17’si ticari nitelikliydi. 2024'ün ilk çeyreğinde bu oran %22’ye yükseldi. Bu artış, yatırım tercihlerinde ticariye doğru net bir yönelimi gösteriyor.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, ticari gayrimenkulün artık yalnızca büyük yatırımcıların değil, birikimini değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcıların da ilgi gösterdiği bir alan haline geldiğini söylüyor.

İSTANBUL’DA YENİ TİCARET AKSI: BAYRAMPAŞA

İstanbul’da ticari yatırımlar açısından öne çıkan bölgelerden biri de Bayrampaşa. Merkezi konumu, ana ulaşım arterlerine yakınlığı ile dikkat çeken bölge, yeni nesil ticaret projelerine ev sahipliği yapması bakımından da ilgi görüyor. Bu projeler arasında yer alan AKTİM Çarşı & Ofis, mimarisi, fonksiyonel yapısı ve yüksek prim potansiyeliyle yatırımcıların dikkatini çekiyor.

130 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçirilen AKTİM Çarşı & Ofis projesine gösterilen ilgiden mutlu olduklarını belirten Ali Emre Bilgiç, “Ticari gayrimenkul yalnızca büyük yatırımcıların değil, bireysel yatırımcıların da ilgi gösterdiği bir alan. Ofis veya dükkân alanlar sadece kiralama amacıyla değil, iş kurmak ya da uzun vadeli kazanç elde etmek için de yatırım yapıyor. AKTİM projemize gelen yoğun ilgi bunun somut göstergesi” dedi.

KİRA GELİRİ VE DEĞER ARTIŞINDAN KAZANÇ SUNUYOR

İçinde bulunduğumuz dönemde piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcılar sadece kira geliri değil, aynı zamanda mülkün değer artışına da odaklanıyor. Özellikle merkezi lokasyonlarda yer alan ve ulaşım avantajına sahip ticari projeler, sürdürülebilir getiri arayanlar için güçlü bir alternatif sunuyor.

Bayrampaşa’da yükselen AKTİM Çarşı & Ofis projesinin, bu eğilimin öne çıkan örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Emre Bilgiç, projedeki ofis ve dükkânların satışları hızla devam ederken, sınırlı sayıdaki birimler için talebin artarak sürdüğünü vurguladı.