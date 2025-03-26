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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Koreli şirketi aldı dünya sahnesine çıktı

2019’da girişimci Hasan Kaytan tarafından tüm dünyadaki üretim ve satım lisansları ile beraber satın alınan Güney Koreli X Koren Elektrik, özellikle şalt malzemelerinde dünyanın önde gelen oyunculardan oldu.

26 Mart 2025 | 07:51
Koreli şirketi aldı dünya sahnesine çıktı

 2024 yılında ürünlerinin yüzde 71’ini ihraç eden şirket, yılı 25 milyar TL’nin üzerinde ciro ile kapattı.

T.C. Ticaret Bakanlığı ‘Kolay İhracat Platformu’nda yer alan verilere göre, küresel elektrik ve elektronik ürünler sektörünün büyüklüğü 3 trilyon dolara yaklaştı. İhracat hacminde dalgalanmalar olsa da sektör gelecek dönemde önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor. Yıllık yüzde 6,8 büyüyeceği öngörüsüyle sektörün 2026 yılında 3,9 trilyon doların üstünde bir değerlemeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise tüketici elektroniğinin sektör büyüklüğü yaklaşık 7,4 milyar dolar. 2024 yılında yaklaşık 8,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu sektörde ihracatın büyük bir bölümü AB ülkelerine gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde ise 12 bin 490 adet işyeri ile 205 bine yakın kişiye istihdam sağlayan sektör, güçlü büyüme performansı ve ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyor. X Koren Elektrik de bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden.

2024 yılında satışlarının yüzde 71’inin ihracattan geldiğini belirten X Koren Elektrik Genel Müdürü Harun Yerlikaya, “Bugün 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 2024 yılını 25 milyar TL’nin üzerinde ciro kapattık. 2025 yılında da büyümeyi kararlılıkla sürdürmeyi planlıyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
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