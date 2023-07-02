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Kozmetik sektöründe yeni girişim

Beauty&More markasıyla kozmetik sektörüne giriş yapan Nilüfer Şener, Avrupa'nın en prestijli laboratuvarlarından birini 3 milyon dolara satin aldı. Girişimcinin hedefi dünya markası olmak.

02 Temmuz 2023
Kozmetik sektöründe yeni girişim

Beauty&More markasıyla kozmetik sektörüne giriş yapan Nilüfer Şener, Avrupa'nın en prestijli laboratuvarlarından birini 3 milyon dolara satin aldı. Girişimcinin hedefi dünya markası olmak.

35 yıldır FMCG alanında faaliyet gösteren 80'i aşkın ülkeye ihracat yapan; Rotterdam, Dubai ve New York'ta şirketleri bulunan Enkay Trade'in üst düzey yöneticisi ve ortağı olarak görev alan Nilüfer Şener, aynı zamanda; Enkay Trade çatısı altında kurulan FMCG ürün portalında kendi markasına yer edinmek isteyen satıcıların dünyaya ürünlerini tanıtım imkânı sunan Fmcgs-tore.com'un kurucusu. 

Enkay Trade, kozmetik, kişisel bakım, temizlik, gıda ve içecek kategorilerinde dünyanın en güçlü global oyuncularından biri konumunda faaliyetlerini sürdürüyor.

Kısa süre önce Beauty&More markasıyla Türkiye'de ilk kez geliştirilen 'Gemstone Therapy' serisini yıllar süren AR-GE ve laboratuvar süreçlerinin ardından satışa sunan Şener, kozmetik sektörüne giriş yaptı. 

Farklı cilt tipleri ve problemlerine göre oluşturulmuş yüz temizleme serileri, lekeli ve akneye eğilimli ciltler için aydınlatıcı ve gözenek sıkılaştırıcı serumlar, el, ayak ve vücut peelingi, leke karşıtı mineral içerikli güneş kremi gibi ürünler üreten girişimci, AR-GE çalışmaları sonucunda değerli taşları etkin formüllerle birleştirerek cilt bakım ürün serisi de oluşturdu.

LABORATUVAR SATIN ALDI

Avrupa'nın en prestijli laboratuvarlarından biri ile anlaşma yaptıktan sonra bir yıl içinde firmayı 3 milyon dolara satın alarak kendi grup şirketlerine kattıklarını söyleyen Şener, "Markamızın ihracat hedefinin de çok yüksek olması nedeniyle uluslararası standartlarda bir laboratuvar yurtdışındaki farklı marketlerin taleplerine cevap vermemizi sağlayacak ve ürünlerimizi özelleştirebilmemizde önümüzü açacak" diyor.

Kısa vadeli hedeflerinin Türkiye'de tüm online platformlar, seçkin eczane ve parfümerilerde yüz bakım kategorisinin en çok satılan ürünleri haline getirmek olduğunu ifade eden Şener, şöyle devam ediyor:

"Orta ve uzun vadede ise markamızı, dünyanın en seçkin online platformları, drugstore ve dermokozmetik satış noktalarında listeleyerek bulunduğu kategorilerde dünya çapında ses getirmek ve premium yüz bakım kategorisinde üst düzey kaliteli ürünlerimizle yerimizi perçinlemeyi hedefliyoruz."

"Farklı markalar yaratacağız"

“Amacımız, önce Türkiye'de cilt bakım kategorisinde Beauty&More'u kategorisinin lideri haline getirmek, sonra da dünyaya ihracatı ile bir dünya markası haline gelmek. En önemli hedefimiz Türkiye'de ve dünyada değerli taşlar dendiğinde ilk akla gelen kozmetik markası olmak, seçkin eczane ve online platformların hepsinde en çok satan marka olmak. 

Ayrıca, Gemstone Therapy Skincare serisi ile cilt bakım vizyonu oluştururken, sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı hedefliyoruz. Beauty&More markasının başarısını Türkiye ve dünyada ispatladıktan sonra, farklı markalar yaratacağız.”
 

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