Kral Şakir’i ‘tema park’ konseptiyle 50 noktaya ulaştıracak

Türkiye'de sinema ve dizi film olarak çizgi film sektörünün büyüklüğünün 100 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Dünyada animasyon sektörünün ise 300 milyar dolara ulaşmış bir hacminin olduğu göz önünde bulundurulursa, ülke olarak pastadan çok küçük bir pay aldığımızı söyleyebiliriz.

Animasyon sektörünü büyütecek en önemli kalemin lisanslı ürünler kategorisi olduğu ifade ediliyor. 2016 yılında televizyon hayatına başlayan Kral Şakir, 50’nin üzerinde kategoride 300'e yakın ürün çeşitliliği bulunan, onlarca firma ve bunların binlerce çalışanı için istihdam sağlayan bir marka.

Karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu’nun yarattığı ünlü çocuk kahramanı Kral Şakir, Türkiye’nin ilk lisanslı tema parkı ile iki yıl içerisinde 50 farklı noktaya ulaşmayı hedefliyor. Yaşaroğlu ile markanın büyüme hedeflerini ve yeni projelerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

İ.T.Ü İnşaat Mühendisliği'nden 1989 yılında mezun oldum. İ.Ü. İktisat Fakültesi-Para Banka Bölümü'nde master yaptım. Bilişim dünyası ile mizah dünyasını birleştiren kreatif uygulamaları ile özelikle TV, internet, mobil ortamlarında, yazılı ve görsel mecralar için projeler üreten Grafi2000 Prodüksiyon firmasının kurucu ortağıyım. Firmam ile Grafi2000.com - İnternet sitesi, Koca Kafalar ile Baba Haber Bülteni - TV Programı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki - TV Dizisi, Fırıldak Ailesi, Kral Şakir, Süper 1 Takım, Çürük Ali ve Mikrop Necati dizileri ile Fırıldak Ailesi ve Kral Şakir sinema filmleri gibi birçok projeye imza attık.

Kral Şakir’in Türkiye’de ve dünyada ulaştığı rakamsal büyüklük hakkında bilgi verir misiniz?

Yurt dışı çalışmalarında başlangıç noktamız MENA bölgesi dediğimiz Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri oldu. O bölgede 23 ülkede Arapça’nın onu aşkın lehçesi ile yayındayız. Bu bölgeyi Rusya takip etti. Kısa sürede Rusya’nın en çok izlenen çocuk televizyonu Carousel’de yayın şansı bulduk. Şimdi çok büyük bir yayıncılık programı da devreye giriyor. Oyuncak tekstil gibi diğer kategoriler de yakında raflarda yerini alacak. Yurt dışında MENA ve Rusya’da yayınlarımız dışında lisans acenteliklerimiz de var.

Türkiye’de lisanslı ürünler kategorisinde Kral Şakir’le farklı bir noktadayız. Dünyada en çok lisans ürünü aslında oyuncak kategorisidir. Türkiye’de ise en büyük lisans başarısı kitapta oldu ve 11 milyonun üzerinde Kral Şakir kitabı satıldı. Bu sayı okuma oranı yüksek olmayan bir ülkeye göre devrim sayılabilir. Hiç kitap okumayan çocukların bile ilk kitabının Kral Şakir olduğunu ailelerinden duyduk. Türkiye’nin açık ara lisans sektörünün lider markası Kral Şakir. 200 milyon TL’lik pazarın ana oyuncusuyuz diyebiliriz. 50’ye aşkın ürün kategorisinde lisansımız var. Kitap kategorisinde lideriz, kitabı kırtasiye kategorisi takip ediyor.

Bu yıl Kral Şakir’in dünyada büyüme hedefleriyle ilgili bilgi verir misiniz?

Güney Amerika da markamızı aktif olarak pazarladığımız bir bölge. Türk dizilerinin bu bölgelerde gösterdiği başarıya animasyonu da eklemek istiyoruz. Doğu Avrupa’da iyi dönüşler aldığımız bölgelerden. İngilizce, İspanyolca, Arapça yayınlarımızın yanı sıra Hindistan’a da Hintçe çevirilerimizle YouTube üzerinden ulaşıyoruz.

Dizi, belgesel, format gibi türlerden farklı olarak biz animasyon üreticilerinin yurt dışı açılımı için yayının hedef ülkelere ulaşması yeterli değil. Bilakis yayınların başlaması bizim markacılık çabamızın da sadece başlangıcı oluyor. Yurt dışında bir Türk çocuk markasını yerleştirmek için Türkiye’deki gibi oyuncaktan tekstile, yayından gıdaya uzanan bir lisans programını oluşturmak, ciddi pazarlama yatırımları ile her bir bölgeyi ayrı ayrı desteklemek gerekiyor.

Tema Park’ta bir konsept oluşturdunuz. Bu konseptiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Çocukların Kral Şakir dünyasının içerisine girdiği ve çizgi filmde gördükleri odaların, evlerin içerisinde eğlenebildikleri bir oyun dünyası kuruldu. Kral Şakirli mini tema park konsepti diyebiliriz. Çocuklar Vip çizgi film dünyasına giriş kapısından Tema Park’a giriş yapıyor ve Kral Şakir’in mutfağında yemek tarifleri hazırlıyor, animasyon okulu bölümünde kendi çizgi filmlerini yapabiliyor, Canan’ın ve Şakir’in yatak odasında yataklarda zıplıyor. Spor salonu bölümünde enerjilerini atıyor ve boyacı alanında duvarları, yerleri boyayabiliyor. Kral Şakir sokağında farklı oyunlar oynuyor. Bu süreçte aileler mobil uygulama üzerinden çocuklarını izleyebiliyor. Günlere göre değişen atölyeler ve doğum günleri ile de çocukların ve ailelerin farklı eğlence mekanı arayışına çözüm sunuyoruz. Amacımız eğlence dünyamızın da markamız gibi inovatif bir şekilde büyümesi.

Bu konsepti kaç noktaya taşımayı hedefliyorsunuz?

Proje ortaklığı yürüttüğümüz Tema Park Eğlence Hizmetleri şirketi tarafından doğru noktalarda şubeler açılması için çalışmalar yürütülüyor. Franchise adayları da özenle seçiliyor. İlk şubemiz İstanbul Palladium AVM’de açıldı. Şubat ayın da İkinci şubemiz İstanbul Avrupa Yakası’nda 212 Outlet AVM’de açılıyor. Yine Batman’da Petrol City AVM içerisinde bir konseptimiz açılacak. Hedefimiz iki yıl içerisinde farklı şehirlerde 50 noktada açılmış olmak.

Şubelerin yatırım bedellerinin dönüş süresi nedir?

Tema Park şubelerinde eğlencenin yanı sıra Kral Şakir Tema Park’a özel üretilmiş birçok üründe satışa sunuluyor. Şubelerin yatırım bedellerinin geri dönüş süresi de ortalama 24 ay olmakla beraber bu süre yaya trafiği yoğun bölgelerde 1 yıla kadar düşebiliyor.

Bu yılın sonuna kadar kaç ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyorsunuz?

Açılacak şube sayısına göre değişecek olması ile birlikte hedefimiz yıl sonuna kadar 400 bin ziyaretçi ağırlamak.

Üzerinde çalıştığınız yeni projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Yakın zamanda minik izleyiciler için çocuk şarkıları ağırlıklı Kral Şakir Mini ve King Shakir Mini Youtube kanallarımızı yayına açtık. İlk sezonu ile oldukça büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Süper 1 Takım animasyon dizimiz Cartoon Network'de 2’nci sezonu ile yoluna devam edecek. Yetişkinler için Fırıldak Ailesi sinema filmi, Kral Şakir'in bir live action sinema filmi, Kral Şakir'in yeni animasyon sinema filmi, yapay zeka destekli Kral Şakir ürünleri ve filmleri gibi daha birçok projemizin de çalışmaları sürüyor.

YENİ KARAKTERLE HEDEFLER İDDİALI

Kral Şakir’den sonra şimdi de yeni bir karakterimiz daha var Süper1 Takım. Şu anda Cartoon Network’de yayınlanıyor. Kendi yayın kuşağının en çok izlenen ve sevilen animasyon çizgi dizilerinden biri haline geldi. Süper1 Takım’ın ‘Macera Başlıyor’ kitabı da çıktı. Satışlarından gayet memnunuz. 2025 yılı Kral Şakir’le birlikte Süper 1 Takım’ın da yılı olacak.