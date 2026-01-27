Kuluçka merkezleri yatırım atağına kalkıyor

Türkiye’de kuluçka merkezleri, yalnızca erken aşama girişimleri destekleyen yapılar olmaktan çıkarak; yatırım, ölçeklenme ve uluslararasılaşmayı merkeze alan stratejik aktörlere dönüşüyor. Üniversiteler, teknokentler, belediyeler ve özel sektör iş birlikleriyle şekillenen bu ekosistem, girişimcilik tarafında nicelikten çok nitelik vurgusunun güçlendiği yeni bir döneme giriyor.
Bugün teknokentler bünyesinde faaliyet gösteren kuluçka merkezleri; mentorluk, yatırımcıya erişim, kurumsal iş birlikleri ve global ağlara açılım başlıklarında daha seçici ve odaklı programlar yürütüyor. Yapay zeka, fintek, sağlık teknolojileri, savunma sanayi ve iklim teknolojileri gibi alanlarda dikeyleşme hız kazanırken, pek çok merkez 2026’yı hem fiziksel kapasite artışı hem de fon ve uluslararası ofis yatırımlarıyla karşılamaya hazırlanıyor.
YENİ GİRİŞİM OFİSİ
Bu dönüşümün önemli örneklerinden biri Bilkent CYBERPARK. Girişim ofisi modelini Türkiye’de ilk uygulayan yapılardan biri olan CYBERPARK, bugün bölge dışı girişim ofisleriyle kapasitesini yaygınlaştırıyor. Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, kuluçka merkezlerinin yalnızca ofis sağlayan yapılar olmadığını vurgulayarak, “Amacımız uzun soluklu ve zorlu girişimcilik yolculuğuna ilk adımı atan şirketleri önce hayatta kalacak, ardından büyüyecek şekilde desteklemek” diyor. CYBERPARK bünyesinde hâlihazırda 130’dan fazla kuluçka firması faaliyet gösterirken, 2026’da devreye alınması planlanan ULUS Girişim Ofisi ile yaklaşık 70 yeni girişimcinin ekosisteme dahil edilmesi hedefleniyor.
İKİ KAT BÜYÜME HEDEFİ
İstanbul’da ise çok lokasyonlu kuluçka modeli öne çıkıyor. Dijitalpark Teknokent, Ataşehir, Çekmeköy, Rize ve Bayburt’taki girişim ofisleriyle girişimcilere saha erişimi ve güçlü bir iş geliştirme ağı sunuyor. Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, erken aşamadan büyüme evresine kadar girişimlerin yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olan uçtan uca destekler sunduklarını belirtiyor. Merkez bünyesinde yaklaşık 120 girişim faaliyet gösterirken, 2026’da bu sayının en az iki katına çıkması bekleniyor. Fintek, siber güvenlik, çip tasarımı ve oyun/XR alanları ise merkezin öncelikli odakları arasında yer alıyor.
Üniversite tabanlı kuluçka merkezleri de ekosistemin omurgasını oluşturmaya devam ediyor. Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren SUCool ise erken aşama girişimlere akademik altyapıyla entegre bir destek sunuyor. Sabancı Üniversitesi Chief Innovation Officer’ı Ziya Alpay, SUCool’un 2014’ten bu yana 500’den fazla girişim ekibine bire bir destek verdiğini kaydediyor. 2026’da SUCool TEKMER’in hayata geçirilmesi ve TÜBİTAK BiGG kapsamında girişimlere finansal destek sağlanması planlanıyor.
İHRACATA HAZIRLIK
Kamu tarafında ise Tech Istanbul, girişimcilik ekosisteminin en geniş ölçekli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. İBB Akıllı Şehir Şube Müdürü Metin Hanedan, Tech İstanbul’un yalnızca start up’lara değil, ölçeklenme aşamasındaki girişimlere de odaklandığını vurgulayarak, bugüne kadar 672 girişimi desteklediklerini ve bu girişimlerin 18 milyon doların üzerinde yatırım aldığını söylüyor. 2026 hedefi ise 200 yeni girişimi daha ekosisteme dahil etmek.
Ankara merkezli teknokentlerde de benzer bir dönüşüm dikkat çekiyor. Gazi Teknopark, kuluçka merkezlerini girişimciler için geçici bir başlangıç noktası değil, uzun vadeli bir büyüme ortağı olarak konumlandırıyor. Gazi Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Furkan Özcan, “Hedefimiz daha fazla girişimi kuluçkaya almak kadar, bu girişimlerin yatırım alabilen ve ihracat yapan şirketlere dönüşmesini sağlamak” diyor. 2026 sonuna kadar 50 yeni girişimin daha kuluçka merkezlerine dahil edilmesi planlanıyor.
KAPASİTE GENİŞLEYECEK
Sektör bağımsız yaklaşımıyla öne çıkan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ise bugüne kadar 10 bini aşkın girişimciye destek verdi. BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul, merkezin temel önceliğinin nitelikli girişim sayısını ve bu girişimlerin küresel pazarlara açılma oranını artırmak olduğunu vurguluyor. 2026’da uluslararası görünürlüğü artırmaya yönelik yeni projeler gündemde.
İstanbul’daki bir diğer önemli oyuncu olan Entertech İstanbul Teknokent de girişim ofislerini fikrin ürüne, ürünün yatırıma, yatırımın da global pazarlara uzandığı bir yolculuk olarak tanımlıyor. Genel Müdür Prof. Dr. Muhammed Kasapoğlu, Maslak’ta açılan oyun teknolojileri odaklı yeni merkez ve Bitlis’te planlanan girişim ofisiyle 2026’da kapasitenin genişletileceğini belirtiyor. Oyun, sağlık teknolojileri, fintek ve sürdürülebilir teknolojiler ise merkezin odak alanları arasında.
YENİ PROGRAMLAR
Ankara TEKMER, teknoloji tabanlı girişimlerin sürdürülebilir büyümesini destekleyen özel teşebbüs modeliyle konumlanıyor. Merkez bünyesinde yaklaşık 60 teknoloji girişimi faaliyet gösterirken, doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor. Ankara TEKMER Girişimcilik Programları ve Pazarlama Direktörü Merve Taşyaran, “Yeni programlar, B2B iş birliği buluşmaları, uluslararası açılımlar ve Invest-Up Ankara etkinliğinin daha geniş kapsamlı hale getirilmesiyle etki alanımızı büyütmeyi amaçlıyoruz” diyor.
“Aktif yatırım dönemine geçiyoruz”
5 BİN 500 GİRİŞİMCİYE DESTEK İTÜ Çekirdek olarak, teknoloji tabanlı girişimlerin fikir aşamasından küresel pazarlarda ölçeklenmeye uzanan yolculuklarında 360 derece destek sunan bir üniversite kuluçka merkeziyiz. 2011 yılında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan merkezimiz, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen kuluçka merkezleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar 90 farklı ülkeden 90 binin üzerinde başvuru aldık ve 5 bin 500’den fazla girişimi destekledik.
YENİ GİRİŞİM SERMAYESİ FONU Desteklediğimiz bu girişimler bugün 13 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak 320 milyon doların üzerinde yatırım almış durumda. İTÜ Çekirdek’te her yıl farklı programlarımız kapsamında yaklaşık 500 aktif girişim destekleniyor. 2026 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi yaklaşık 500 yeni girişimi İTÜ Çekirdek ekosistemine dahil etmeyi hedefliyoruz. 2026 yılı, İTÜ Çekirdek ve İTÜ ARI Teknokent için yatırım tarafında kritik bir eşik olacak. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan 25 milyon dolar hedef büyüklüğe sahip Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz, 2026 itibarıyla aktif yatırım dönemine geçiyor.