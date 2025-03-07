Kuluçkalardan girişimciye destek

Girişimcilik ekosisteminde özellikle yüksek katma değer yaratan teknoloji girişimcileri ekonomik büyümede kilit unsurlardan biri haline geldi. Kuluçka merkezleri de bu anlamda bir katalizör görevi görüyor. Kuluçka merkezlerinde fikir aşamasından globale açılmaya kadar girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış destek mekanizmaları sunuluyor.

Ekonomist’in 16 Şubat - 1 Mart 2025 tarihli sayısından

17 Ocak tarihli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı düzenlemesine göre artık Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde ve dışında faaliyet gösteren kuluçka merkezleri, ‘Girişim Ofisi’ (GO) olarak adlandırılmaya başladı.

Yeni düzenlemeye göre girişimcilere girişim ofisleri arası esneklik sağlanabilecek. Böylece bir girişimci birden fazla GO imkanlarında da faydalanarak daha geniş bir iş ağı oluşturabilecek. Bu düzenleme girişimcilik ekosistemini daha dinamik, yenilikçi ve erişilebilir bir hale getirmeyi hedefliyor.

Birçok merkez 2025 yılına hızlı ve iddialı girdi. Yeni merkez yatırımlarının yanı sıra teknoparklar içerisinde hayata geçirilecek girişim sermayesi yatırım fonlarıyla da sermaye desteği girişimcilere, 360 derece bir hizmet sunulması hedefleniyor. Haberimizde 15 kuluçka merkezinin sunduğu destekler ve 2025 yılında ajandalarındaki yatırım planlarını araştırdık.

DR. MAHMUT NEDİM ÖZDEMİR / KWORKS

KOÇ HOLDİNG İLE YENİ PROGRAM

Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS, programlarında eğitim, sağlık, finans, perakende, mobilite, enerji, gıda, malzeme, tarım, üretim, turizm gibi pek çok farklı sektör dikeyinde faaliyet gösteren teknolojik yenilik içeren çözümler sunan girişimlere yer veriyor. Hızlandırma programı için ürününü pazara çıkarmış ve ciro yaratmaya başlamış, ön hızlandırma programı için ise teknolojik yeniliği ile müşterilerin ihtiyacını karşılayabilecek ve ihtiyaç durumunda hızlı karar alıp iş modelini değiştirebilecek girişimler tercih ediliyor. Şişli’de ofis alanı, teknik altyapı ve geniş fayda paketi, hukuk ve mali müşavirlik desteği, geniş mentor ağı, ileri seviye girişimcilik eğitimleri ve birebir danışmanlık hizmetleri sunuluyor. KWORKS Direktörü Dr. Mahmut Nedim Özdemir, “Bu yıl 20-25 girişimi ana hızlandırma programlarımızda, 50’den fazla girişimi ise KWORKS BiGG ve diğer programlarımızla desteklemeyi hedefliyoruz. 2025’te 13 Koç Topluluğu şirketi ile yürüttüğümüz KWORKS BiGG programını sürdüreceğiz. Ayrıca Koç Holding desteğiyle yeni bir program planlıyoruz” diyor.

ZİYA ALPAY / SABANCI ÜNİVERSİTESİ

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ

Sabancı Üniversitesi’nin 2013 yılında kurduğuS UCool Kuluçka Merkezi, erken aşama girişimcilere yönelik kapsamlı bir destek ekosistemi sunuyor. SUCool’da yapay zeka, ileri malzeme, tarım, akıllı şehirler, sağlık, büyük veri analitiği, finans ve siber güvenlik gibi tüm teknoloji alanlarından girişimcilerle çalışılıyor. Başvuru kriterleri arasında yenilikçi ve teknolojik bir iş fikrine sahip olmak, sürdürülebilir bir iş modeli geliştirme potansiyeli ve ekibin yetkinliği yer alıyor. Girişimcilere eğitim, mentorluk, çalışma alanı, müşteri, yatırımcı tanıştırmaları ve fon bulma imkanları sağladıklarını söyleyen Sabancı Üniversitesi CIO’su Ziya Alpay, “Bu yılki programlarımızda 100 girişim ekibiyle çalışmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni çalışma alanları ve yurt dışı ofisleri üzerine çalışıyoruz. Bu yıl ABD merkezli bir mentorluk ağıyla iş birliğine başlıyoruz ve girişimcilerimizin global mentorlarla işlerini geliştirmesini sağlıyoruz” diyor.

ALİ TAŞDEMİR / İBB/TECH İSTANBUL

GİRİŞİMCİLİK OKULU KURACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tech Istanbul ise 2024 yılında Global Startup Awards tarafından dünyanın En İyi Hızlandırıcı/Kuluçka Programı seçildi. Tech Istanbul, ön kuluçka programı ile erken aşama girişimleri, Growth programı ile ise ileri aşama girişimleri destekliyor. Şişli, Şişhane, Başakşehir ve Kayışdağı’nda bulunan lokasyonlarında 2025 yılında 150 girişime destek verilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki beş yılda ise 750 girişim ve 3 bin girişimciye destek verme hedefi bulunuyor. 150 girişimi farklı destek mekanizmalarımızla buluşturacaklarını ve koşulları sağlayan belirli girişimlere 200 bin TL hibe desteği vereceklerini vurgulayan İBB Akıllı Şehir Şube Müdürü Ali Taşdemir, “Ayrıca, 1 milyon dolar tutarında GSYF aracılığıyla girişimcilere yatırım desteği sağlayacağız. Kadın, genç ve çocuklara yönelik üç farklı girişimcilik okulu kuracağız. Bu okullarda, girişimcilik becerilerini geliştirecek eğitimler sunarak, toplumun her kesiminden girişimci adaylarını destekleyeceğiz” diye konuşuyor.

İBRAHİM ELBAŞI / BTM

TEKMER OLANAKLARI

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) de bugüne kadar 6 binden fazla girişime ve 10 binden fazla girişimciye destek oldu. Yaş ve sektör ayrımı olmaksızın, fikir aşamasından yatırım aşamasına kadar her seviyedeki girişime göre bir programı ve mekanizması bulunan BTM, ulusal ve uluslararası start up etkinliklerine katılım konusunda da destek sunuyor.B TM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, bu yıl girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve inovasyon odaklı çalışmaları desteklemek amacıyla TEKMER kapsamında, yaklaşık 30 şirketin ve 200 girişimcininT EKMER olanaklarından faydalanmasını hedeflediklerini söylüyor. Elbaşı, bunun yanı sıra TEKMER kapsamında yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konularda farkındalık yaratacak projelere de ev sahipliği yapacaklarını belirtiyor. Elbaşı, “TEKMER bünyesinde yetişen girişimcilerin, yerel ve global pazarlarda etkin rol oynayarak ekosistemimize değer katması, başta İstanbul ve daha sonra da Türkiye’nin en büyük TEKMER’i olmak bu yılki hedeflerimiz arasında” diye konuşuyor.

ALİ GÖKHAN CENGİZ / TEB

GLOBAL PAZAR FIRSATI

Türkiye’nin yedi ilinde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evi, teknoloji tabanlı girişimlere stratejik danışmanlık, yatırımcı buluşmaları, tanıtım-pazarlama desteği ve uluslararası iş birliği fırsatları sunan bir kuluçka ve hızlandırma merkezi. Girişimcilere stratejik yönetim danışmanlığı, Start Up to Corporate (S2C) iş birliği programları, Speed Mentoring etkinliklerine katılım, tanıtım ve pazarlama desteği sağlanıyor. Ayrıca yatırımcı buluşmaları ve TEB Girişim Bankacılığı aracılığıyla finansal ürünlere erişim imkânı sunuluyor.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, bu yıl farklı dikey ve seviyelerdeki hızlandırma programlarına 200’den fazla girişimi dahil etmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Cengiz, “STARTTEB platformu ile girişimcilik ekosistemine dijital erişimi artırarak Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimlere ulaşmayı hedefliyoruz. ABD Büyükelçiliği iş birliğiyle yürüttüğümüz AWE (Academy for Women Entrepreneurs) programı kapsamında, kadın girişimcilerimizi uluslararası fuar deneyimiyle buluşturacak, global pazarlarda yer almalarını destekleyeceğiz” diyor.

DR. MUHAMMED KASAPOĞLU / ENTERTECH İSTANBUL

3 MİLYON TL’LİK DESTEK

Entertech Girişim Ofisi’nde ‘kuluçka’ ve ‘ön kuluçka’ olmak üzere iki başlık altında farklı programlar bulunuyor. Kuluçka programları, şirketleşmeye hazır ya da üç yaşından küçük girişimlere yönelik olarak onların ihtiyaçları gözetilerek kurgulandı. Ön kuluçka programları ise girişimcilik ekosisteminin bir parçası olmak isteyen girişimcilere yönelik eğitim, mentorluk ve yatırıma erişim imkanlarını kapsıyor. Bu programlar sonunda girişimcileri Demo Day’de yatırımcılar ile buluşturarak, iş fikirlerinin hayata dönüşmesine olanak sağlanıyor. Bu yıl merkezde 70 girişime yer vermeyi planladıklarını belirten Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Dr. Muhammed Kasapoğlu, “Desteklere ek olarak girişimcilerimize sağlayacağımız altyapısal destekler ile toplamda yaklaşık 3 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz” diyor.

İMRAN GÜRAKAN / ANKARA TEKMER

DERİN TEKNOLOJİYE ODAKLANACAK

Ankara TEKMER, yurt içi ve yurt dışındaki paydaşlarıyla iş birliği yaparak girişimlerin globalleşme süreçlerini hızlandıracak özel programlar düzenleyecek. Bu programlar, girişimlere uluslararası pazarlara açılma, iş geliştirme ve global yatırım fırsatlarına erişim konularında önemli avantajlar sunacak. Girişimcilerin birebir rehberlik alabileceği ‘office hours’ oturumlarıyla yatırımcı-mentor görüşmelerini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen merkez, LEAP Investment fonu ile derin teknoloji (Deeptech) girişimlerini de destekleyecek. Özellikle B2B SaaS ve deeptech yenilikçi ve ölçeklenebilir iş modellerine odaklanacaklarını ifade eden Ankara TEKMER CEO’su İmran Gürakan,bu kapsamda 1 milyon dolarlık bir fonlama hedeflediklerini kaydediyor.

GİRİŞİM OFİSİ AÇACAK

Gazi Teknopark Anahtar Kuluçka Merkezi de, kuluçka statüsünde 50 girişimci destekliyor. 2025 yılında şehir merkezinde ek kuluçka alanları oluşturarak kuluçka firma sayısının artırılması ve toplamda 100 girişimcinin desteklenmesi hedefleniyor. Girişimcilere; eğitim, mentorluk, networking fırsatları, ulusal ve uluslararası pazarlara erişim gibi birçok alanda destek hizmetleri, Gazi Teknopark Anahtar Prototipleme Atölyesinden yararlanma olanağı sunuluyor. Gazi Teknopark Kurumsal İletişim Uzmanı İslim Budak, “2025 yılında ‘GO Girişim Ofisi’ açmayı hedefliyoruz. Bu ofis, girişimcilere daha geniş bir ekosistemde destek sağlamak için bölgemiz dışında da faaliyet göstermeyi amaçlıyor” diyor.

TUBA ÖZTEPE / BİLİŞİM VADİSİ

YENİ YATIRIMA HAZIRLANIYOR

Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi’nde 357 firma faaliyet gösteriyor. 2025 yılı içerisinde 210 girişimciye daha yer verilmesi hedefleniyor. Vadi İstanbul kampüsünde yaklaşık 3 bin m2’lik bir kuluçka merkezini faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyleyen Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe, merkeze, hızlandırma programları, eğitim ve mentorluk hizmetleri, danışmanlık süreçlerini yürüteceklerini belirtiyor. Bu yıl yapay zekâ, mobilite ve enerji gibi öncelikli alanlarda uluslararası hızlandırıcı programları ve yenilikçi kuluçka programları gerçekleştireceklerini vurgulayan Öztepe, “Uluslararası konularda yarışmalar düzenleyerek girişimcilik ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, sektör buluşmaları, webinarlar, teknoloji seminerleri, atölye çalışmaları ve yatırımcı-girişimci buluşmaları gibi etkinliklerle teknoloji ve yenilik odaklı iş birliklerini desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuşuyor.

SANAYİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Özyeğin Üniversitesi kampüsünde yer alan Girişim Fabrikası ekosisteminde kuantum haberleşme, robotik, yapay zekâ, savunma sanayi gibi derin teknoloji odaklı akademik girişimlerle birlikte, finansal teknolojiler, lojistik, gıda, spor, enerji gibi farklı teknoloji dikeylerden girişimler de yer alıyor. Girişim Fabrikası Ortak Çalışma alanında faaliyetlerini yürüten girişimciler ÖzÜ-X İnovasyon Merkezi içerisinde yıl boyunca gerçekleşen farklı etkinlikleri takip edebiliyor ve alan uzmanlarıyla etkileşim kurabiliyor.

Yaklaşık 20 farklı girişimin bu yıl yürütecekleri programlarda yer alacağını değerlendiren Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi, BTTG Direktörü, Bulut Bilişim, Veri Mühendisi Dr. İsmail Arı, Girişim Fabrikası Ortak Çalışma Alanı içerisinde de yıl boyunca 10-15 farklı girişime çalışma alanı desteği sağlamayı hedeflediklerini vurguluyor. Arı, “Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 10 milyon Euro yatırım ile hayata geçirilen ve son teknoloji üretim ekipman, sistem ve yazılımlarına sahip ÖzÜ-BEX Sanayi Dönüşüm Merkezi faaliyetlerine 2025 yılında tam kapasite ile ÖzÜ-X içerisinde başlayacak” diyor.

PROF. DR. ATİLLA DİKBAŞ / İTÜ TEKNOKENT GENEL MÜDÜRÜ

“Bu yıl yatırım fonumuzu kuruyoruz”

“Bu yıl, Big Bang sürecine kadar, girişimcileri yetiştirdiğimiz Ön Kuluçka, Express ve ITU Seed Uluslararası Girişim Hızlandırma programlarımızı hem genişletmeyi hem de daha etkili hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra programlarımızın içeriklerini iyileştirmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, uzun yıllardır Ön Kuluçka olarak bilinen programımızın ismini İTÜ Çekirdek Acceleration Program olarak güncelliyoruz. Bunun nedenine gelince, yıllar içinde programın isminin doğru girişimcilere ulaşmada ne kadar kritik bir rol oynadığını gözlemledik. Her yıl bu programda yaklaşık 500 girişimi destekliyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak, kendi girişim sermayesi yatırım fonumuzu 2025’in ilk yarısında; ekosistemdeki teknoloji girişimlerini desteklemek üzere kuruyoruz. Global Hub çalışmalarımızı önümüzdeki yıl ABD ve Asya ülkelerini de dahil etmek üzere hızlandırdık.”

SİBEL KAYA / GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“Yatırım tutarı 10 milyon doları aştı”

“Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı’mızla 2015’ten bu yana katma değer yaratan girişimcilere destek oluyoruz. 2024 yılında da girişimcilik ekosistemini büyütmek, girişimcilerin ihtiyaçları olan desteği sağlamak ve çoğalmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalarımızın kapsamını genişlettik. Ayrıca, Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programımız altında, Garanti BBVA Partners Tech programını hayata geçirdik. Bu yıl da 15 Şubat’a kadar, girişimcileri programa başvurmaya davet ediyoruz. Bugüne kadar 60’a yakın girişimi desteklediğimiz programa katılan girişimlerin aldığı yatırım tutarı 10 milyon dolara ulaştı. Programımıza bu yıl beş girişimci almayı planlıyoruz. 2025 yılında programın odağı, üretken yapay zeka, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren girişimcilerin desteklenmesi üzerine olacak.”