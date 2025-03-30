Küresel büyümeyle ciroyu 1 milyar dolara çıkaracak

2025’i ‘büyüme ve küresel ölçekte güçlenme yılı’ ilan eden şirket, 1 milyar dolar ciro hedefliyor.

Ekonomist’in 16 Mart-29 Mart 2025 tarihli sayısından

2023 yılın başlarında İstanbul Tuzla’daki fabrikasındaki üretimini durduran Çinli telefon üreticisi Oppo’nun tüm Türkiye üretim ve operasyon haklarını geçen yıl Mıstaçoğlu Holding şirketlerinden AGM Teknoloji üstlendi. Aynı bölgede toplam yatırım tutarı 100 milyon doları bulan 52 bin metrekarelik bir fabrika kuruldu.

Devreye aldığı yatırımı Türkiye’nin teknoloji alanında ‘üretim üssü’ haline getirmeyi planlayan şirket, mobil iletişimde ihracatı artırıp ithalatı azaltma hedefi ile yol aldı. Şirket, Çinli Oppo’nun yanı sıra zaman içinde yerli Omix için de üretime başladı.

20 SANİYEDE BİR TELEFON

Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlarken, yeni pazarlara açılarak güçlü bir küresel oyuncu olmayı da hedeflediklerini söyleyen Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, bu hedefe ulaşmada en büyük itici gücümüz olacak. 2025 yılında yüzde 100 büyüme hedefiyle 1 milyar dolara ulaşmayı planlıyoruz. Üstelik bu rakama hızla genişleyen yurt dışı yatırımlarımızın cirosunu dahil etmiyoruz. 2025 yılı bizim için büyüme ve küresel ölçekte güçlenme yılı olacak” diyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve yenilikçi çözümler getirmek misyonuyla 2021 yılında Mıstaçoğlu Holding çatısı altında kurulan AGM Teknoloji, tüketici elektroniği ürünlerinin üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkı sağlamak için yatırımlarına ve AR-GE çalışmalarına devam eden şirket, Türk ve Çinli mühendislerden oluşan yaklaşık bin kişilik bir ekibe sahip. 2024 yılında Türkiye’de çoklu SMT hatlarına sahip tek yerli cep telefonu üretim fabrikasını açtıklarını belirten Mıstaçoğlu, “Fabrikamızda IP69, 5G gibi yüksek teknoloji üretimine başlayabilmek adına teknoloji altyapısı ve ekipman yatırımını yaptık. Böylece 11 bin 500 metrekare alanda üretim kapasitemizi artırarak, her 20 saniyede bir cep telefonu üretebilecek hıza ulaştık. Bu sayede hem iç pazara hem de ihracata yönelik güçlü bir üretim ekosistemi oluşturduk” diye anlatıyor.

Öte yandan dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Oppo ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklığın, markanın Türkiye pazarında hızla pay kazanmasını sağladığını da söyleyen Mıstaçoğlu, “Oppo’nun Türkiye’deki üretim, satış ve servis hizmetlerini üstlendik” diyor.

5G TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞ

Şirketin 2025’teki öncelikli hedefi, Omix markası ve yeni nesil ürünleriyle 5G teknolojisine geçişi hızlandırmak. Türkiye’de 5G üretim altyapısına hazır iki fabrikadan birine sahip olduklarını belirten Mıstaçoğlu, “5G’nin sağladığı hız ve bağlantı olanakları, akıllı cihazlarımızı ve IoT çözümlerimizi üst seviyeye taşımamızı sağlayacak. Ayrıca telefonlarımızın dayanıklılığını artırmak için IP seviyesine yönelik su, nem, toz ve yükseklik testlerini gerçekleştirdiğimiz özel laboratuvarlar kurduk” diye ekliyor.