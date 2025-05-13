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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Küresel enerji devi yatırıma hız verecek

Küresel enerji ticaretinin önde gelen oyuncularından olan BGN, önümüzdeki dönemde yatırım tarafında da büyüyecek. Mısır’da petrol, Türkiye’de petrokimya, ABD ve Kanada’da SAF yatırımlarına soyunan şirket, Afrika’da ise terminaller kuracak.

13 Mayıs 2025 | 10:10
Küresel enerji devi yatırıma hız verecek

Küresel enerji ticaretinin önde gelen oyuncularından olan BGN, dünya çapında petrol ürünleri ve petrokimyasalların ticaretini, depolanmasını ve taşınmasını yürütüyor. Temelleri 1940’larda Türkiye’de atılan petrokimya şirketi BAGEYAN’ın uluslararası açılımı olan BGN’in entegre iş modeli, petrol ve gaz ticaretinden yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına kadar geniş bir alanı kapsıyor. 

Geleneksel enerji ticaretinde küresel bir oyuncu olmasının yanı sıra LPG, LNG, SAF (Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı) ve karbon piyasaları gibi alanlarda da önemli atılımlar gerçekleştiren şirket; Dubai, Cenevre, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik merkezlerdeki ofisleriyle, dört kıtada 23 lokasyonda, 750’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Yıllık ticaret hacmi yaklaşık 50 milyon ton seviyesinde olan BGN bugün, özellikle global LPG ticaretinde dünyanın en büyük ilk üç şirketinden biri. 85 yıllık bir geçmişe sahip olan BGN’nin CEO’luk koltuğunda ise Rüya Bayegan oturuyor.

Erkek egemen görülen enerji sektöründeki ender üst düzey kadın yöneticilerden olan Bayegan, önümüzdeki dönemde şirketin ticaret tarafındaki büyümenin süreceğini, yatırımlar tarafında da önemli adımlar atacaklarını söylüyor. Türkiye’den global petrol ve gaz ticareti yapan tek firma olduklarının altını çizen Bayegan, “Küresel LPG ticaretinde yüzde 10 pazar payına ulaşarak sektörde önemli bir oyuncu haline geldik. Sürdürülebilir jet yakıtı alanına da girdik. ABD ve Kanada’da bu işe soyunduk. SAF alanında da yurt dışında iş yapan tek Türk şirketiyiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 5 hisse için tedbir kararı
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25 aracı kurumdan 62 hisse önerisi
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu
Bu hafta en çok kazandıranlar, kaybettirenler
Çelebi'den Hindistan açıklaması
Migros, Petkim, Koç, Sasa, THY... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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