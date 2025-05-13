Küresel enerji devi yatırıma hız verecek

Küresel enerji ticaretinin önde gelen oyuncularından olan BGN, dünya çapında petrol ürünleri ve petrokimyasalların ticaretini, depolanmasını ve taşınmasını yürütüyor. Temelleri 1940’larda Türkiye’de atılan petrokimya şirketi BAGEYAN’ın uluslararası açılımı olan BGN’in entegre iş modeli, petrol ve gaz ticaretinden yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Geleneksel enerji ticaretinde küresel bir oyuncu olmasının yanı sıra LPG, LNG, SAF (Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı) ve karbon piyasaları gibi alanlarda da önemli atılımlar gerçekleştiren şirket; Dubai, Cenevre, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik merkezlerdeki ofisleriyle, dört kıtada 23 lokasyonda, 750’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Yıllık ticaret hacmi yaklaşık 50 milyon ton seviyesinde olan BGN bugün, özellikle global LPG ticaretinde dünyanın en büyük ilk üç şirketinden biri. 85 yıllık bir geçmişe sahip olan BGN’nin CEO’luk koltuğunda ise Rüya Bayegan oturuyor.

Erkek egemen görülen enerji sektöründeki ender üst düzey kadın yöneticilerden olan Bayegan, önümüzdeki dönemde şirketin ticaret tarafındaki büyümenin süreceğini, yatırımlar tarafında da önemli adımlar atacaklarını söylüyor. Türkiye’den global petrol ve gaz ticareti yapan tek firma olduklarının altını çizen Bayegan, “Küresel LPG ticaretinde yüzde 10 pazar payına ulaşarak sektörde önemli bir oyuncu haline geldik. Sürdürülebilir jet yakıtı alanına da girdik. ABD ve Kanada’da bu işe soyunduk. SAF alanında da yurt dışında iş yapan tek Türk şirketiyiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.