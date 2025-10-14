Temelleri 1975'te Aydın'da atıldı: Küresel pazar için el değmeden cam üretecek

Temelleri 1975 yılında Aydın’ın Kuyucak ilçesinde atılan Çağdaş Cam bugün, hem iç pazarın taleplerine hem de uluslararası piyasaların ihtiyaçlarına yönelik katma değerli üretim gerçekleştiriyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Aydın Kuyucak’taki tesislerinde ev ve ticari beyaz eşya grubu camları ve enerji camları işleme faaliyetlerini, Nazilli OSB’deki yerleşkesinde ise ticari camlar ana ürün grubunda yer alan ürünlere yönelik ticaret gerçekleştiriyor. Yıllık 7,6 milyon metrekare cam işleme kapasitesine sahip olan ve 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alıyor.

Global cam tedarik zincirinde lider cam işlemecilerinden biri olma hedefine hızlı ilerlediklerini belirten Çağdaş Cam Yönetim CEO’su Serdar Raşit Pirinç, “2024 ciromuz 2,1 milyar TL’ydi. 2025’in ilk yarısında ise üretimimizi geçen yılın aynı dönemine göre metrekare cinsinden yüzde 25 artırarak, 1 milyar 161 milyon TL ciro elde ettik” diyor. Yurt dışı satışlarında ise 2025 yılının ilk yarısında yüzde 30 artış yakaladıklarını dile getiren Pirinç, “Uluslarasın rekabetin bu denli yoğun olduğu ve ürünlerin satış fiyatlarının düştüğü ortamda, gerçekleştirdiğimiz kapasite artışları ile cirodaki düşüşün önüne geçtik. 2025 sonunda ciromuzda geçen yıla göre dolar bazında en az yüzde 5 ve üzeri artırmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

YENİ YATIRIMIN CİROYA ETKİSİ

Manisa OSB’de, yapay zekâ destekli ve tam otomatize yeni üretim hattıyla stratejik kapasite artırımına hazırlanan şirket, burada hayata geçireceği yeni yatırımıyla teknolojik dönüşümü bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Endüstri 4.0 uyumlu ve yapay zekâ destekli yeni üretim bantlarının tam otomasyonla çalışacağını ve el değmeden üretim yapacağını söyleyen Pirinç, şöyle devam ediyor: “Kapasitemiz 12 milyon metrekareye çıkacak. Türkiye’de bugüne kadar üretilmeyen, teknik nitelik açısından katma değeri yüksek bir ürünün de yerli üretimini başlatacağız. Çalışmalarımıza ekim ayında başlayacağız ve tesisimizin 2026 yılının dördüncü çeyreğinde devreye girmesini öngörüyoruz. Bu yatırımın, şirketimize yıllık 22 milyon doların üzerinde ilave ciro kazandırmasını bekliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 40’ının ihracattan gelmesini hedefliyoruz.” Bu yeni üretim alanının dünya çapında rekabetçi maliyet yapılarına da katkı sağlayacağına değinen Pirinç, “Üreteceğimiz ürünler küresel pazarda yüksek talep görecek nitelikte olacak” diyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNE CAM ÜRETİYOR

20 bin metrekare alana kurulu Kuyucak fabrikasında ağırlıklı olarak ev ve ticari beyaz eşya grubu camların işlemesini yapan şirket, Manisa OSB’de yaklaşık 41 bin metrekare alana kurulu, enerji camları işlediği fabrikasında ise dünya standartlarında enerji camı işliyor ve sektörün ana oyuncularına hizmet veriyor. Bu yatırımları sayesinde ithalatı azaltarak cari açığın düşmesine destek olmayı ve ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi istediklerine vurgu yapan Pirinç, “Yıllık 5,5 milyon metrekarelik enerji camı üretimimizle bu alandaki yaklaşık 30 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz” diyor.