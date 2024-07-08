Kurum içi girişimden büyüme hedefi

Fuzul Holding tarafından bundan dört yıl önce 150 milyon TL yatırım ile hayata geçirilen kurum içi girişim şirketi Rubikpara, mikro mimari üzerine inşa ettiği altyapısı ile para transferi, fatura ödemeleri, QR ile ödeme gibi çözümleri bir arada sunabiliyor.

Bireysel finansal çözümlerin yanı sıra işletmelerin ödeme ve tahsilat konusundaki tüm ihtiyaçlarına da çözümler üreten Rubikpara, para transferi, fatura ödemeleri, QR ile ödeme, fiziki, sanal ve Soft POS, ön ödemeli kart gibi yenilikçi çözümleri bir arada sunabiliyor.

Rubikpara, finansal grup şirketi olma yolunda ilerleyen Fuzul Holding’in kendi ekosistemi içerisinde ihtiyacı olan bir hizmete yönelik, kurum içi girişimcilik hikayesi olarak doğdu.

Fuzul Holding’in kurucuları olan birinci jenerasyon ikinci jenerasyonun dikkatini, ödeme sistemlerine ve elektronik para şirketlerine çekti.

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, bu sektördeki işleyişin Fuzul Holding’in çalışma prensipleri ile benzeştiğini, yatırım kararı alabilmek için araştırma yapılması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine ikinci jenerasyon Yusuf Akbal, fintek sektöründe yerini almaya karar verdi.

Ekosistemin kendi ihtiyaçları ve talebi doğrultusunda ortaya çıkmış bir ürün ve hizmet şirketleştirilerek Rubikpara kuruldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.