Legrand, beş yılda ikiye katlayacak

Legrand Türkiye CEO’su Levent Ilgın, “8,5 milyon Euro’luk yatırımı devreye aldık. İlave bu yıl 7,5 milyon Euro yatırım yapacağız. Şirket de satın alabiliriz. Beş yılda iki kat büyüyeceğiz” diyor.

Yıllık 8,5 milyar Euro ciroya sahip olan Fransız Legrand 1860 yılında kurulmuş, 40 bin çalışanı olan bir şirket. 90 ülkede bulunuyor ve 180 ülkede ürünleri satılıyor. 1990 yılında anahtar, priz üretimi yapan Bufer Elektrik’i satan alarak Türkiye pazarına giriş yapan Legrand, 2008 yılında dijital altyapı için kabinet üreticisi Estap’ı satın aldı. 2010 yılında ise kesintisiz güç kaynağında sektör lideri İnform Elektronik’i bünyesine kattı.

Ümraniye’deki merkezinin yanında Gebze’de iki tesisi olan Legrand Türkiye, 2024 yılını 220 milyon Euro iş hacmi ile tamamlamış durumda. Satın almaların yanında yatırımlarla da Türkiye pazarında büyümeye devam eden Legrand, son 1,5 yılda 8,5 milyon Euro’luk yatırımı devreye aldı. Otomasyonun yanında, ürün gamını genişletmeye devam etti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.