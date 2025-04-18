Türk CTO, şirketi Türkiye’de yatırıma ikna etti

Bilgisayar ve HPC (High performance computing) alanında hem dünyanın hem de Türkiye’nin önde gelen teknoloji lideri olan Lenovo, 2024’te Türkiye bilgisayar pazarındaki liderliğini pekiştirdi.

Lenovo, global PC pazarında yüzde 23.5’lik, Türkiye pazarında ise yüzde 24’lük payıyla üst üste beşinci kez liderliğini sürdürüyor. Şirket, yüzde 32.3’lük oranla kurumsal segmentte, yüzde 26.3 ile dizüstü bilgisayar pazarında, yüzde 40.7 ile All-in-Onesegmentinde ve yüzde 27.7 masaüstü pazar payıyla da önemli bir oyuncu konumunda yer alıyor. Lenovo, 2025 yılına da yapay zekâ, veri analitiği, siber güvenlik ve sürdürülebilir BT yatırımlarıyla yön vermeye hazırlanıyor.

Öte yandan şirketin gündeminde pek çok yeni gelişme de söz konusu. Bilindiği üzere ABD ile Çin arasında yaşanan tarife savaşları şirketleri farklı bölgelerde yatırıma yönlendiriyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo da bu arayışa giren teknoloji devlerinden biri. Çin dışında ABD ve Macaristan’da fabrikası bulunan şirket, Lenovo’nın teknoloji lideri Dr. Tolga Kurtoğlu’nun da etkisiyle rotasını Türkiye’ye çevirdi.

ÖZEL SEKTÖR- KAMU İŞ BİRLİĞİ

Şirketin Çin’deki yatırımlarının ağırlığını azaltmak istediğini belirten Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Şirketin tüm yapay zeka stratejisinin başında olan kişi bir Türk. ODTÜ mezunu olan Dr. Tolga Kurtoğlu, ABD’de çeşitli teknoloji şirketlerinde çalıştıktan sonra Lenovo’da göreve başladı. Kurtoğlu, ‘Biz neden Türkiye’de yatırım yapmıyoruz?’ mottosuyla yola çıkıp Türkiye’de özel sektör-kamu neler yapılabilir diye araştırmaya koyuldu. Burada bir araştırma, teknoloji merkezi kurulması gündemde. Önümüzdeki aylarda daha ete kemiğe bürünür diye düşünüyorum. Bu da bizi heyecanlandırıyor” diye anlatıyor.

Şirketin ABD’ye satış konusunda henüz bir endişesi olmadığından da bahseden Hantaloğlu, “Yaşanan gelişmelerle yüzde 100 rekabet avantajı doğmaz. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan global toplantımızda CEO’muz, ‘Bu konjonktürde biz en az yara alırız’ dedi. Şu anda çok büyük bir dalgalanma var, bu durulmadan bir şey söylemek doğru olmaz” değerlendirmesinde bulunuyor.

HPC İLE TÜBİTAK’A KATKI

Küresel teknoloji pazarı hızla büyürken, sunucu pazarının 2025 yılında yüzde 19.7 oranında artarak 278 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye özelinde ise bu pazarın 393 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Dünyada High performance computing -HPC yani süper bilgisayar pazarında yüzde 30’luk pazar payıyla lider olan Lenovo, yerli süper bilgisayar konusunda da Türkiye’ye destek veriyor.

Bu yönde TÜBİTAK ile önemli bir çalışmaları olduğundan bahseden Hantaloğlu, “Türkiye’nin en büyük süper bilgisayarı; Lenovo Türkiye, Ulakbim ve Tübitak iş birliği ile Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı TRUBA bünyesinde kuruldu. Şu an faz 2 aşaması devrede olan süper bilgisayar dünyanın en güçlü 229. bilgisayarı olma özelliği taşıyor. Süper bilgisayarda önümüzdeki dönemlerde faz-3 aşamasına geçilmesi bekleniyor” diyor.

MOTOROLA CEP TELEFONLARI GELİYOR

Diğer yandan şirketin cep telefonu markası Motorola’nın da tekrar Türkiye pazarına girişi gündemde. Hatırlanacağı gibi Motorola, Türkiye pazarından 2013 yılında çekilmişti. Bu karar, şirketin mobil cihazlar bölümünün Google'a 12,5 milyar dolara satılmasının ardından alınmıştı. Ancak marka, 2016 yılında Lenovo tarafından satın alınmıştı. Hantaloğlu, henüz netlik kazanmasa da yaz sonu ya da sonbahar başında Motorola marka cep telefonlarının Türk tüketicilerle bulaştırmayı planladıklarını da söylüyor.

‘TÜRKİYE, OYUN BİLGİSYARINDA AB’DE LİDER’

Marka, Türkiye’de oyun bilgisayarı pazarında da iddialı. Öyle ki geçen yılın son çeyreğinde bu kategoride 2’ilikten 1’inciliğe yükselmiş durumda. Bu yılın ilk çeyrek verilerine göre de bu pazardaki liderliklerinin devam ettiğini söyleyen Hantaloğlu, “Oyun segmentinde birçok yeni ürünümüz var ve Türkiye’ye geliyor. Oyun tarafı da çok rekabetçi bir alan. Bilgisayar oyun pazarı anlamında Avrupa’nın açık ara en büyük pazarı Türkiye. Almanya bile bizim gerimizde. Bu da çok dikkat çekici bir veri” diyor.

Üç markanın domine ettiği tablet pazarında ise 2’nci olduklarından bahseden Haltaloğlu, “Burası da büyüyen bir alan. Geçen yıl yüzde 11’lerde olan pazar payımız yüzde 16’lara yükseldi” diyor.

Yapılan araştırmaların Lenovo’nun Türkiye’de marka bilinirliğinin de yüzde 83 gibi yüksek bir seviye olduğuna da dikkat çeken Hantaloğlu, şunları ekliyor: “Yüzde 62’lik satın alma değerlendirmesi oranına sahibiz. Yüzde 28’lik de satın alma tercihi rakamıyla tüketicinin gözünde yüksek güvene sahip bir markayız. Yani tüketicilerin yüzde 28’i, ‘Lenovo alıcısıyım’ diyor. Bu oran genellikle yüzde 20 -22 olur. Yıllarca bu alanda ünlü ABD markası ile yarış halindeydik. Şu anda onları geçtik.”

‘AL’ GELİRİ YILLIK 2 MİLYAR DOLAR

Yapay zekâdan veri merkezine, hibrit bulut altyapılarından uçtan uca dijital çözümlere kadar pek çok alanda sundukları teknolojilerle öne çıktıklarını belirten Hantaloğlu, 2025 yılında yapay zekâ ve dijital dönüşüm odaklı büyümeye devam edeceklerini söylüyor.

66 milyar dolar cirolu Lenovo’nun global ölçekte yapay zekâya yaptığı toplam yatırım taahhüdü 1.2 milyar doları aştığını aktaran Hantaloğlu, "Dünya genelinde 400'den fazla AI uzmanı, 4 global AI merkezi ve 80’den fazla AI-readyplatformla Lenovo, yalnızca teknolojiyi değil çözümleri de dönüştürüyor. GPT-in-a-Box™, AIPOD™ ve Microsoft Copilot+ gibi çözümleriyle kurumlara özel hibrit yapay zekâ çözümleri sunan Lenovo, yıllık 2 milyar doları aşan AI geliriyle bu alandaki liderliğini pekiştiriyor" diye anlatıyor.

Kurumların rekabette öne çıkmasında yapay zekânın stratejik öneminin altını çizen Hantaloğlu, "Yapay zekâ sadece bir araç değil, iş yapış şekillerini kökten değiştiren bir dönüşüm. Yatırımlarımız ve güçlü altyapımızla müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön veriyoruz" diyor.

Küresel bilgi teknolojileri pazarının 2027’ye kadar yüzde 55 büyüyerek 3.9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Buna karşılık, Türkiye’nin toplam ihracatında bilişim teknolojilerinin payının henüz 1 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Hantaloğlu, "Bu da Türkiye’nin yüksek potansiyeline rağmen henüz gelişimin başında olduğunu gösteriyor" diyor.

DÜNYA KUPASINA SPONSOR OLDU

Öte yandan şirket, sponsorluklarıyla da öne çıkıyor. Motor sporlarında Ducati takımının sponsoru olan marka, Formula 1'in global teknoloji ortağı. Lenovo’nun 2026’da ise ABD’de oynanacak FIFA World Cup’ın da sponsorlarından olduğunu ifade eden Hantaloğlu, “İlk defa dünya kupası sponsoruyuz. Bunlarda sadece logoyu vermiyoruz marka olarak. Arkasındaki teknoloji, ekipman ve yazılımları, müsabakalardaki senkronizasyonu sağlamak da sponsorluğun içinde.