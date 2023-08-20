Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı

Akaryakıt zamları, işçilik, sigorta, işletme giderlerinin artması lojistik sektörünü olumsuz etkiledi. Navlun bedeli içinde akaryakıt maliyetinin oranı yüzde 50’lere kadar yükseldi. Stabil fiyatlara erişmekte zorluk yaşayan lojistik şirketleri anlık fiyatlandırmaya yöneldi.

Türkiye’de büyüklüğü yaklaşık 100 milyar dolara ulaşan lojistik sektörü; akaryakıt zamları, işçilik, sigorta, işletme giderlerindeki artış nedeniyle kan kaybetmeye başladı. Sektördeki taşıma maliyeti, son aylarda iki katından fazla yükseldi.

Yılbaşından bu yana akaryakıt fiyatlarının yüzde 100’e varan oranlarda artmasıyla navlun bedeli içinde akaryakıt maliyetinin oranı yüzde 50’lere kadar çıktı. Stabil fiyatlara erişmekte zorluk yaşayan lojistik şirketleri ‘anlık fiyatlandırma’yla ayakta kalmaya çalışıyor.

Motorinde son üç ayda yüzde 100’ün üzerinde bir artış meydana geldiğini söyleyen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Bu artışın maliyetlere yansımasının yanı sıra artışların hafta 2 – 3 kez yaşanıyor olması iş süreçlerini olumsuz etkileyen bir hal aldı.

Yine aynı şekilde, asgari ücretle birlikte personel maliyetlerinde yüzde 40’a yakın bir artış yaşanması, ciddi kira artışları, sigorta poliçelerinde yaşanan ciddi artışları da eklediğimizde lojistik maliyetleri her geçen gün artmaya devam etti ve ediyor” diyor.

Öyle ki bir önceki hafta verilmiş olan bir teklifin güncelliğini ertesi gün yitirebildiğini dikkat çeken Dinçer, stabil fiyatlara erişmekte zorluk yaşanabildiğine dikkat çekiyor.

Tüm bu artışların enflasyonun üzerinde gerçekleşiyor olması ve krediye eskisi kadar rahat ulaşamama sorunu da lojistik şirketlerini ciddi şekilde etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.