Lüks konut projelerine ilgi artıyor

Dünyada ve Türkiye’de yaşam standartlarındaki değişim ve giderek modernleşen hayat, lüks yaşam projelerine ilgiyi artırıyor. İstanbul’dan İzmir’e ve Muğla’ya kadar gerek büyük kentlerde gerekse sayfiye bölgelerinde geliştirilen projelerde lüks bir yaşam standardının yanı sıra çevreyle dost, doğal kaynakları koruyan sürdürülebilir binalar üretiliyor.

Teknolojinin nimetlerini tüketicilere sunan lüks konut yaşam projelerinde m2 fiyatları 350 bin TL’yi geçiyor.Teknolojideki gelişmeler insan yaşamına konfor getirirken yaşam alanlarındaki standartların ve konut tercihlerinin de değişmesine neden oluyor. Perdesinden klimasına ve buzdolabına kadar evin içindeki aletlerin uzaktan kumanda edilebildiği günümüzde son teknoloji ile donatılmış, sosyal alanları insanların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen lüks yaşam projelerinin sayısı giderek artıyor. İstanbul’dan İzmir’e, Alaçatı’dan Bodrum’a kadar gerek büyük kentlerde gerekse sayfiye bölgelerinde geliştirilen projelerde lüks bir yaşam standardının yanı sıra çevreyle dost, doğal kaynakları koruyan sürdürülebilir binalar üretiliyor. Günlük yaşamın koşuşturmacasından yorulan insanlara evlerinde ya da yazlık bölgelerde üst düzey standartlar sunan lüks yaşam projelerinde yaşayanlar konforlu bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı da bulabiliyorlar.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de projelerin sosyal donatılarının yanı sıra depreme ve küresel ısınma nedeniyle şiddetli yağış, sel gibi doğa olaylarına karşı dayanıklı projeler de olduğu görülüyor. Üst gelir grubu için iş, eğitim, sağlık gibi kentsel donatı alanlarına yakın olmak, yeme, içme alanlarına erişim de önemli faktörler oluyor. Özellikle İstanbul’un silueti lüks konut projeleri ile her geçen yıl değişirken mimari bakımdan ülkemizi dünyada temsil edecek tasarımlara sahip projeler de üretiliyor. Kentin değerli lokasyonlarında konumlanan projeler deprem izolatörleri, kat bahçeleri, deniz manzarası ve modern tasarımları ile de öne çıkıyorlar.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.