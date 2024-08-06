Lüks konut talebi rezidansa ilgiyi artırdı

İş yaşamındaki gelişmeler ve insanların yaşam tarzındaki değişim dayalı döşeli, otel hizmeti alınabilen rezidanslarda yaşamın tercih edilmesine ve uzun dönem rezidans kiralamanın yaygınlaşmasına neden oluyor.

Geçmişte expatların tercih ettiği uzun dönem kiralama günümüzde Avrupalı, Ortadoğulu turistler başta olmak üzere yerli turistlerce de tercih ediliyor. Talepteki artışla Kuşadası, Çeşme, Bodrum gibi bölgelerde bazı oteller rezidansa dönüştürülürken, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere büyük kentlerde bağımsız rezidans projelerinin yanı sıra otel ve konut projelerinin içinde rezidanslar da yapılıyor.

Rezidansların bir kısmı yatırımcılara satılırken bir kısmı da uzun dönem kiralanıyor. Rezidansların denetlenmeden belli sürelerle kiralanmalarıyla otellere rakip oldukları yönünde eleştiriler de var. Kimi turizmciler Günlük Kiralama Yasası’na rağmen rezidans ve villa kiralamanın önüne geçilecek bir denetleme yapılmadığı bu durumun haksız rekabet ve güvenlik zafiyeti yarattığı görüşünde. Kimi turizmciler de rezidansların desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.