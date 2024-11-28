Lüks tekneler görücüye çıkıyor

14 Aralık’ta başlayacak olan Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Yenikapı Boat Show'da 10'u yabancı olmak üzere toplamda 80 firmanın 150’yi aşkın markası yer alacak. 15 ülkeden yaklaşık 350 yabancı ziyaretçinin ve alıcının beklendiği fuarın Türk tekne ve motoryat sektörüne 500 milyon doların üzerinde katkı sunması bekleniyor.

Bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 925 milyon dolar ihracata imza atan gemi, yat ve hizmetleri sektörü, büyümesini sürdürüyor. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan sektör, yüksek faiz ortamı ve krediye erişim güçlüğüne rağmen Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sunmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı fuarlar ise tekne ve yat sektörünün büyümesinde ise başrolü oynuyor. Bu fuarlardan biri Yenikapı’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye'de karada düzenlenen en prestijli denizcilik fuarı olma özelliği taşıyan Artı Yenikapı Boat Show, 14-22 Aralık tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşacak. Artı Fuarcılık’ın organize ettiği fuar dünyaca ünlü birçok markanın Türkiye lansmanına da ev sahipliği yapacak. Fiyatları 120 bin TL ile 40 milyon TL arasında değişen tekneler ve motoryatlar dokuz gün boyunca İstanbul’un ulaşım merkezi olan Yenikapı’ya demirleyecek.

“DAHA FAZLA MARİNA YATIRIMINA İHTİYAÇ VAR”

Yenikapı Boat Show CEO’su Murat Arslan fuar öncesi yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Son 20 yılda üretim ve tasarım anlamında dünyada ilk 5’e giren Türk tekne ve yat sektörü, küresel ekonominin daralma yaşadığı dönemde ihracatını sürdürülebilir kılmak adına var gücüyle çalışıyor. Buna karşın sektör olarak son yıllarda her fırsatta ifade etmeye çalıştığımız barınma sorunu devam ediyor. Ülkemizde marina fiyatlarının fahiş fiyatlara ulaşmasının temel sebebi baglama kapasitemizin talebe göre düşük kalması. Güney Ege’ye ve Akdeniz’in doğusuna en az beş yeni marina yatırımı bana göre elzem hale geldi. Daha fazla tekne turistini ülkemize çekmemiz gerekiyor. Motoryat tamir-bakımlarından elde edilecek döviz cinsinden gelirler de sektör ihracatına ivme kazandırır.”

14 Aralık’ta kapılarını açacak Yenikapı Boat Show’un sürpriz lansmanlara ev sahiğliği yapacağını söyleyen Arslan, fuarın tekne vey yat sektörüne 500 milyon doların üzerinde katkı sunmasını beklediğini de sözlerine ekledi.