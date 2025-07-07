Mali tatil gerçekten 'tatil'mi?

‘Mali tatil’ 2007 yılından beri uygulanıyor. Maliye çalışanları ve meslek mensuplarının (muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) yoğun iş stresinden uzaklaştırılması, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarının sağlanması amacıyla çıkarılmıştı. Ancak geçen sürede kapsamı oldukça daraltıldı. Bu nedenle özellikle meslek mensupları açısından artık amacına hizmet ettiğini söylemek biraz zor gözüküyor. Mali tatil, her yılın temmuz ayının birinden 20’sine kadar geçerli. Buna göre 2025 yılında mali tatil; 1 Temmuz Salı günü başladı ve 20 Temmuz Pazar akşamı sona erecek. Bu hafta mali tatilin; beyan ve ödeme süreleri, vergi incelemeleri ve dava açma süreleri üzerindeki etkileri üzerinde duracağız.

KAPSAMA GİRMEYEN BEYANNAMELER

Yasa uyarınca verilme sürelerinin sonu mali tatile (1-20 Temmuz 2025) rastlayan beyannameler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar verilebiliyor. Ancak mali tatil süresinde verilmesi gereken; özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannamelerin yasayla mali tatil kapsamından çıkarıldığını görüyoruz. Kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) bildirimlerinin verilme süresi de mali tatilin içinde kalmakla birlikte o da mali tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Yani bu haliyle baktığımızda, mükelleflerin her ay verdikleri yukarıdaki beyannamelerden mali tatil nedeniyle bir avantajları oluşmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu yükümlülüklerin ilgili yasalarında belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi gerekiyor. Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak da mali tatil uygulanmıyor.

MUHTASAR VE KDV

Yasada mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı belirtiliyor. Genellikle bütün mükellefler tarafından aylık beyannamelere baktığımızda, bu sürede de verilmesi gereken beyannameye rastlayamıyoruz. Örneğin KDV beyannamelerinin (mükellef sıfatıyla) ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28’inci günü sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri (MPHB) ile damga vergisi ve konaklama vergisi beyannamelerinin verilme süreleri de takip eden ayın 26’sı olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda mali tatil nedeniyle yukarıda yer verilen beyannameler için de bir uzama söz konusu olmuyor. Buna göre temmuz ayı içerisinde; KDV beyannameleri (mükellef sıfatıyla) ile muhtasar ve prim hizmet beyannameleri, damga vergisi ve konaklama vergisi beyannamelerin 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

SORUMLU SIFATIYLA KDV BEYANLARI

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, geçtiğimiz yıl, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25’inci günü olarak belirlenmişti. Mali tatil, söz konusu beyannamelerin veriliş tarihlerinde herhangi bir değişiklik yaratmadı. Buna göre söz konusu beyannamelerin 25 Temmuz 2025 Cuma günü sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

ÖDEME SÜRESİ

Kural olarak verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki vergilerin, beyan tarihini takip eden gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. KDV (mükellef sıfatıyla), MPHB, DV ve konaklama vergisi beyannamelerinin verilme süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içerisinde bulunmadığından, mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin ödeme sürelerini de değiştirmiyor. Dolayısıyla yukarıda belirtilen beyannameler üzerinde hesaplanan vergilerin, beyan süreleri içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Ancak vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Haziran 2025 dönemine ilişkin verilmesi gereken KDV beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerin 25 Temmuz yerine, mali tatil nedeniyle 28 Temmuz 2025 (26 Temmuz hafta sonuna geldiği için) tarihine kadar ödenmesi mümkün bulunuyor.

Temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken bazı beyanname ve bildirimler ile ödeme süreleri aşağıdaki tabloda özetleniyor: Yukarıdaki özet tablodan da görüleceği üzere mali tatilin özellikle beyan ve ödeme süreleri açısından sadece isim olarak varlığını koruduğunu mükelleflere ve meslek mensuplarına bir avantajının olmadığını söyleyebiliriz. (Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamesindeki verginin, hafta sonu da dahil üç gün geç ödenebilmesini saymazsak elbette.)

VERGİ İNCELEMELERİ

Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

Mali tatilden önce ibraz edilmiş olan defter ve belgeler üzerinde ise incelemeye devam edilebiliyor. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

CEZALARDA UZLAŞMA VE İNDİRİM

Mükellefler, kesilen vergi ziyaı cezaları ile (2025 yılı için) 33.000 TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için uzlaşma talebinde bulunabiliyorlar. Bunun yerine, kesilmiş olan vergi ziyaı, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezaları için indirim talebinde bulunmaları da mümkün. Bu durumda kesilmiş olan söz konusu cezalarda yasadaki koşullarla yüzde 50 oranında indirim yapılıyor.

Her iki hakkın kullanılmasıyla ilgili olarak da 30 günlük başvuru süresi bulunuyor. Başvuru süresinin sonu mali tatile (1-20 Temmuz) denk geliyorsa, mali tatilin bitiminden itibaren yedi gün uzama söz konusu olduğundan, 28 Temmuz Pazartesi (27 Temmuz hafta sonuna geldiği için) gününe kadar söz konusu haklar kullanılabiliyor.

DAVA AÇMA SÜRESİ

Yukarıdaki yöntemler yerine dava açma yoluna da gidilebiliyor. Bu durumda da ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 15 gün) içerisinde dava açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin sonu mali tatile (1-20 Temmuz) rastlarsa, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren de yedi gün uzuyor. Yani bu kapsama giren mükellefler 8 Eylül 2025 Pazartesi günü (7 Eylül hafta sonuna geldiği için) mesai sonuna kadar dava açabiliyorlar.