Markalar, çevresel sorumlulukla büyüyor

Günümüzde seramik sektöründe öne çıkan markaların yalnızca üretim gücü değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik performansı da belirleyici oluyor. Bu noktada Seranit, somut rakamlarla ortaya koyduğu dönüşümle fark yaratıyor. Şirket, son beş yılda doğalgaz tüketimini yüzde 40 oranında azaltırken, elektrik tüketiminde de bu oranı aşan bir tasarruf sağladı.

Ekonomist’in 28 Eylül - 11 Ekim 2025 tarihli sayısından

Elektriğinin hatırı sayılır bir bölümünü 7,5 MW gücündeki güneş enerjisi tesisinden elde eden şirket, toplam tüketimde yüzde 20–25 arasında enerji tasarrufu yakaladı. Güneş enerjisine geçiş sürecini, “Bizim ürün çok tozlu bir ortamda üretiliyor. Çatılardaki paneller verim kaybı yaratır mı diye çok tereddüt ettik. Şimdi üçüncü yılımız, çok şükür düzenli temizlikle kaybımız olmadı. Bugün elektriğimizin kayda değer bir bölümünü güneşten sağlıyoruz” sözleriyle özetleyen Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç, sürdürülebilirlik hamlelerinin enerji yatırımlarıyla sınırlı kalmadığını belirtiyor.

Öyle ki ham madde tüketiminde yüzde 15’in üzerinde tasarruf sağlayan şirket, 2020’den bu yana uyguladığı ‘yalın üretim’ süreçleri sayesinde verimlilikte çarpıcı sonuçlar elde etmiş durumda. 2020’de kişi başına düşen üretim 100 metrekare seviyesindeyken, 2024 sonunda bu rakam 150 metrekareye ulaşmış bulunuyor. Böylece iş gücü verimliliğinde yüzde 50’nin üzerinde artış yakalandığını dile getiren Kıvanç, “Kalite oranımız ise yüzde 84’ten yüzde 95’e yükseldi. Bu iyileşme, doğrudan pazardaki rekabet gücümüze de yansıdı” diyor.

PREMIUM SEGMENTTE BÜYÜYOR

Şirket, aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutunu da sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası haline getirmiş. 2023 depremi sonrası özel projeler için üretilen ‘Payas’, ‘Kumlu’ ve ‘Antakya’ serileri, yalnızca bölgeye yönelik uygun fiyatlı çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Seranit’in toplumsal ihtiyaçlara duyarlı yaklaşımının da sembolü olarak öne çıkıyor.

Bu güçlü dönüşüm, şirketin uluslararası açılımlarına da doğrudan yansıyor. Özellikle Azerbaycan yatırımları, sürdürülebilir üretimden doğan rekabet avantajını bölgesel ölçekte görünür kılıyor. Azerbaycan’daki yeni yatırımları şirketin global marka olma yolculuğunda önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

2023 sonunda kurulan Seranit Azerbaycan MMC ve ardından 2024’te açılan 4 bin metrekarelik showroom ile 100 bin metrekare kapasiteli lojistik üssü, şirketin Azerbaycan’ın yanı sıra Rusya ve Orta Asya’ya açılımında da stratejik bir merkez. Bu güçlü altyapı sayesinde kısa sürede Azerbaycan’da premium segmentteki konumlarını pekiştirdiklerini vurgulayan Kıvanç, “Azerbaycan’da elde ettiğimiz başarı, global marka olma yolculuğumuzda bize önemli bir güç katıyor” diyor.

Seranit’in Azerbaycan’da Fountain Square AVM, Grand Hayat Residences, Port Bakü Business Center, Hilton Hotel gibi prestijli projeye attığı imza, markanın bölgedeki güvenilirliğini ve premium algısını daha da pekiştiriyor.

GLOBAL BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRACAK

Türkiye Seramik Federasyonu verilerine göre şirketin Azerbaycan’a ihracattaki payı 2022’de yüzde 11,6 iken, 2025’in ilk yedi ayında yüzde 48,2’ye yükseldi. Ortalama satış birim fiyatının 25 doların üzerinde olması da bu premium konumun somut bir göstergesi. Şirket, 2025 yılında Azerbaycan’da 3 milyon dolar satış öngörürken, üç yıl içinde bu rakamın 5 milyon doların üzerine çıkmasını planlıyor. Bölgeye yalnızca ürün değil, know-how ve vizyon da ihraç ettiklerini söyleyen Kıvanç, “Farklı coğrafyalarda da yeni showroomlar açarak global bilinirliğimizi artırmayı hedefliyoruz” diye ekliyor.

Seranit’in Bakü showroomu aynı zamanda mimarlardan seramik ustalarına, öğrencilerden sektör profesyonellerine kadar geniş bir kitle için bir buluşma ve gelişim merkezi konumunda. Şirket, Bakü’de düzenlediği ‘Invision Design Talks’ etkinlikleriyle de mimarları, akademisyenleri ve öğrencileri aynı platformda buluşturuyor.