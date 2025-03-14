Markalar 'İdeal güzellik' baskısından uzaklaşıyor

Kadınların belirli bir şekilde görünmesi beklenirken, erkeklerin kişisel bakımla ilgilenmesi yadırgandı. Ancak değişen dünya ile birlikte güzellik anlayışı da dönüştü.

Ekonomist’in 2 - 15 Mart 2025 tarihli sayısından

Bugün 450 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan küresel kozmetik endüstrisi yalnızca estetik anlayışla değil; aynı zamanda kapsayıcılık, çeşitlilik ve bireysel ifade özgürlüğüyle de şekilleniyor. Bu dönüşümde, doğal güzelliği ve kişisel ifadeyi öne çıkaran ürünlerin yükselişi de önemli bir rol oynuyor. Eskiden makyaj, kusurları kapatma ve tek bir güzellik standardına uyma aracı olarak görülürken, artık insanların kendi özelliklerini vurgulamaları için bir araç haline gelmiş durumda. Bu değişim, güzellik kavramının dış görünüşten ibaret olmadığını, aynı zamanda sağlıklı ve doğal bir ciltle kendini iyi hissetmenin de önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Güzellikle ve kişisel bakım sektöründe 100 yılı aşkın bir geçmişe ve 5 milyar dolarlık bir hacme sahip olan Perrigo da bu anlayışı benimseyen şirketlerden. Geniş bir ürün ve marka portföyüne sahip olan şirket, 2009 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Yükselen yeni güzellik anlayışı çerçevesinde Sebamed markaları için oyuncu Öznur Serçeler iş birliğine gittiklerini ve ‘hayat yaşından fazlası’ sloganıyla kadınlara yaşlanmaktan korkmamalarını söylediklerini belirten Perrigo Türkiye Genel Müdürü Kaya Kurşun, “Kadınlara yaşadıkça güzelleşeceklerini fısıldıyoruz. Geçmişte, ideal güzellik baskısı ve makyaj odaklı trendler ön plandayken, son dönemde doğallık, temiz içerik ve bireysel farklılıklar ön plana çıktı. Biz de bu dönüşüme paralel olarak, güzelliğin yapay mükemmellikten çok, sağlıklı ve doğal bir bakımla desteklenmesini savunuyoruz” diye anlatıyor.

YAPAY ZEKA PROJESİ GELİŞTİRİYOR

Bu güzellik trendlerinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediklerini söyleyen Kurşun, “Ayrıca, yapay zekânın (AI) sektördeki rolü giderek büyüyor. Özellikle kişisel bakım ürünlerinin kişiselleştirilmesi, tüketici ihtiyaçlarının daha doğru analiz edilmesi ve doğru ürün önerileri sunulması noktasında AI önemli bir araç haline geliyor. Pazarlama alanında da büyük avantajlar sağlayan AI konusunda geliştirmekte olduğumuz bir proje için çalışmalarımıza başladık” diye ekliyor. Dermokozmetik alanında Sebamed markaları dışında eczane kanalındaki Paranit, Predictor, Vectavir, Ella veO mron gibi markalarına da yoğun ilgi olduğunu ifade eden Kurşun, şöyle devam ediyor: “2024 yılını değerde yüzde 78, hacimde yüzde 14 seviyelerinde ciddi büyüme ile kapattık. Bu yıl pazara yeni markalar sokacağız. Tüm markalarımızda güçlü büyüme ile değerde yüzde 50’nin üzerinde, hacimde ise çift haneli büyüme hedefiyle ilerliyoruz.”