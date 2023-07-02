Markalar spora değer katıyorlar

Bir sporcuya, kulübe, spor tesisine ya da bir spor organizasyonuna sponsor olarak destek veren markaların sayısı artıyor. Özellikle de son dönemde yükselişe geçen kadın voleybolu, markaların odağında yer alıyor.

Kitleleri arkasından sürükleyen spor; endüstrisi, iletişimi, taraftarı ve değer katan markalarıyla gün geçtikçe daha da geniş kitlelere yayılıyor. Özellikle de 'Spor Aracılığıyla Pazarlama' kavramı markaların odağındaki konuların başında geliyor.

Bireysel sporcuların, spor organizasyonlarının ve spor takımlarının sponsorluğunu üstlenen markalar, sporun birleştirici ve etkileyici gücüyle isimlerini milyonlarca kişiye duyurma olanağı elde ediyor. Her ne kadar Türkiye'de spor sponsorlukları futbol ağırlıklı ilerlese de son dönemde yükselişe geçen kadın voleybol takımlarını destekleyen markalar, başarılı iş birliklerine imza atıyorlar.

Vakıfbank, Eczacıbaşı, Opet, Trendyol, Mercedes Benz, Vestel, Misli.com, BtcTurk, THY, McDonald's, Opet, Gedik Yatırım, Acıbadem, Orkid, Qnet, Daikin gibi pek çok marka, kadın voleybolunu destekleyerek itibarlarını da güçlendiriyor.

Dermokozmetik markası Bioderma Türkiye de, 2021 yılında 'Cildiniz Bize File Size Emanet' sloganı ile Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliği yaparak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin resmi sponsoru oldu. Hem kadın hem de erkek voleybolcularımızı destekleyen marka, bu yıl sponsorluk anlaşmasını 2025 yılına kadar uzatmaya karar verdi.

SALİHA ŞAHİN REKLAM YÜZÜ OLDU

Bünyesinde Bioderma, Institut Esthederm ve Etat Pur markaları bulunan Fransız NAOS Grubu'nun Batı Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ülke Müdürü olan Bayram Kaymak, toplumsal fayda yaratmaya önem veren bir marka olduklarının altını çiziyor.

Voleybolu destekleme yönündeki kararlarının da bu stratejilerinin gereği olarak ortaya çıktığını söyleyen Kaymak, "Takımların yanı sıra sporcuları da bireysel olarak destekliyoruz. Bu kapsamda milli voleybolcumuz Saliha Şahin akne ve akneye eğilim gösteren ciltler için tasarlanan Bioderma Sebium serisinin reklam yüzü oldu" diye ekliyor.

EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKELERDEN

Türkiye'nin genç nüfusu ile şirket içinde oldukça önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Kaymak, Türk insanının kişisel bakıma özen gösteren yapısının da ürünlerine ilgiyi artırdığını söylüyor. Kaymak, şunları anlatıyor: "Euro kuruna rağmen Türkiye grup içinde en fazla büyüyen ilk 3-4 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'de ana satış kanalımız eczaneler. Bunun yanında hızla büyüyen online satış kanalımız da var. Online satışın toplam ciro içindeki payı 15-18'i buluyor."

SU ALTI EKOSİSTEMİNİ KORUYOR

Şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımının tüketicinin ürün tercihlerinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Kaymak, şöyle devam ediyor: "Cilde ve çevreye saygılı ürünler geliştiriyoruz. Örneğin güneş ürünlerimizde sadece suda çözünen filtreler değil, suda ciltten ayrışmayan ve deniz yaşamına saygı duyan filtreler kullanıyoruz. Denizdeki yaşama zarar vermeyen, su altı ekosistemini koruyan içerikler sunuyoruz."

Bu yıl 'Deniz Canlılarını Korur' söylemleri kapsamında yeni bir iş birliğine de imza atacaklarını belirten Kaymak, "Türkiye'de deniz kaplumbağalarının korunması ve araştırılması için faaliyet gösteren bir kuruluş ile iş birliği yürüterek bu çok sevdiğimiz canlıların hayatına dokunacak, toplumda bu konuda farkındalık yaratacağız" diyor.

Marka ayrıca, ürünlerinin çoğunu yüzde 100 geri dönüştürülebilir plastikten ve tüm dış kutularını yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen kâğıttan üretiyor.

