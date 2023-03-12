Markalardan depreme özel üretim seferberliği

Yaptıkları ayni ve nakdi desteklerle depremzedelerin yanlarında olduklarını gösteren markalar yardım etmek için deyim yerindeyse 'seferber' oldular. Birçok marka, faaliyet gösterdiği alanda yardıma yönelirken bazıları da depreme özel üretime soyundu.



Asrın afeti' olarak tanımlanan deprem felaketinin ardından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği organizasyonlarla toplanan yardımlar bölgeye ulaştırıldı. Yaptıkları ayni ve nakdi desteklerle depremzedelerin yanlarında olduklarını gösteren akaryakıttan finansa, e-ticaretten havayolu taşımacılığına kadar farklı alanlarda hizmet veren markalar da deyim yerindeyse 'seferber' oldular.

Birçok marka, faaliyet gösterdiği alanda yardıma yönelirken bazıları da depreme özel üretime soyundu. Mesela Teknosa powerbank, ısıtıcı, şarj aleti, pil gibi teknoloji malzemelerini içeren temel ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderirken, Eti ise geliştirdiği vitamin ve mineral içerikli bisküviyi depremzedelere ulaştırdı. Doğtaş, yatak üretimi yapıp bölgeye sevk etmeye devam ediyor.

BATTANİYE, ÇADIR ÜRETTİLER

Üretim gücüne sahip olan tekstil markaları da hızlıca harekete geçtiler. Öncelikle kışlık ürünlerini bölgeye gönderen birçok marka, üretim alanı olmasa da battaniye, çadır gibi farklı alanlarda üretime de geçti.

Adil Işık da o markalardan biri. İlk etapta mağazalarından ve depolarından topladıkları kışlık kıyafet ve kabanları AFAD ve İBB iş birliği ile ilgili bölgelere gönderdiklerini belirten Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık, "Güncellenen ihtiyaç listelerini takip ettik.

Bunlardan yola çıkarak kendi ürün gamımızda bulunmamasına rağmen 10 bin adet battaniye ve bere ürettik. Bunun için atölyelerimizi üretime kapatıp sadece bu ürünlerin üretimine odaklandık ve UCİM (Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) ile koordinasyon halinde olarak ilgili bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" diye anlatıyor.

Kadın giyim markası Nocturne de öncelikle kaban, mont, palto gibi kışlık dış giyim ürünlerinin stok adedinin yüzde 70'ini gerekli yerlere ulaştırmış. Deprem bölgesindeki soğuk hava koşulları nedeniyle battaniye üretimine de soyduklarını söyleyen Nocturne Kurucusu ve CEO'su Can Tarlan, kadın ve çocuklara yönelik iç giyim ürünleri de üretip, Moda Tasarımcıları Derneği vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ilettiklerini belirtiyor.

Afetin ilk gününden itibaren üretim ağlarını yalnızca depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyete geçirdiklerini söyleyen Tarlan, "Yakında ELLE dergisi ve Hande Erçel iş birliğiyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya hazırlanıyoruz. Yıl boyunca belirli aralıklarla maddi ve ayni yardımlarımızı sürdüreceğiz. Can dostlarımız hayvanların da yaralarını hep birlikte sarmaya gayret göstereceğiz" diye ekliyor.

ROBOTEL DERNEĞİNE DESTEK

Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği (YASTED) Başkanı Arzu Kaprol öncülüğünde hızlı aksiyon alan pek çok tekstil şirketi de oldu. Rayon Tekstil, Özlem Kumaş, Valens Tekstil, YKK ve Koleksiyon Mobilya iş birliğinde önce battaniye, minder ve uyku tulumu üretimi yapıldığını belirten Kaprol, "Birçok atölyede bağış yapılan kumaşlarla, koruma ve ısıtma sağlayacak, yüzlerce ısıtıcı polar ve panço da dikildi.

Biz de BYB Tekstil atölyesinde dikim yaptık. Bursa'da ise Ete Kumaş ve Mehtap Elaidi koordinasyonuyla, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'ne binlerce metre kumaş ulaştırıldı, şu anda atölyelerinde uyku tulumu dikiyorlar" diyor.

İleriye dönük çalışmalar da başlatıldığını dile getiren Kaprol, "Robotel Derneği, depremde uzuvlarını kaybeden depremzedelere 3D tasarımcı desteği istedi. YASTED, Autodesk ile Robotel Derneği'ni hem eksik uzuv taraması hem de baskısı için bir araya getirdi" diye ekliyor.

