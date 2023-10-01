Markalardan sürdürülebilirlik taahhütleri

Markaların iş yapış şekillerini köklü bir şekilde etkileyen ve yeniden tasarlayan sürdürülebilirlik uygulamaları her sektörde kendini gösteriyor. Moda ve perakende markaları bu dönüşüme ayak uyduranların başında geliyor.

Modanın kalbinin attığı Fransa'da geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. Fransa hükümeti, 66 milyar dolarlık bir hacme sahip olan moda sektöründe hızlı tüketimi azaltmak için yeni bir teşvik paketini hayata geçirmeye hazırlandığını açıkladı.

Buna göre, yenisini almak yerine eskisini tamir ettiren moda sever Fransızlar ödüllendirilecek. Ülkenin ekolojik dönüşümden sorumlu bakanı Berangere Coullard, her yıl ülkede 700 bin ton giyim eşyasının çöpe atıldığına dikkat çekerek, hükümetin hızlı moda ile mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Ekim ayından itibaren ayakkabısını ya da kıyafetlerini yeniletenler bunun karşılığında 6 Euro ile 25 Euro arasında para iadesi alacak. Bu paket için 154 milyon Euro kaynak ayıran hükümet, firmalara 2024'e kadar ürünlerini ne kadar su kullanarak ürettiklerini etiketlerinde belirtme zorunluluğu da getirdi. Ayrıca üreticiler, kimyasal kullanımı, mikroplastik emisyonu riski ve geri dönüşümle ilgili ayrıntılara da etiketlerde yer verecek.

DÖNGÜSEL MODA

Anlaşılacağı üzere ülkeler ve şirketler sürdürülebilirlik adımlarını hızlandırmış durumda. Ülkemizde de bu yönde hamleler yapan pek çok marka var. 50 yıllık geçmişe sahip olan lüks perakende markası Beymen de onlardan biri. 'Dünyaya Sözümüz Var' diyerek 'Beymen Promise' çatısı altında bir araya getirdiği sürdürülebilirlik yol haritasını açıklayan şirket; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) stratejileri çerçevesinde kapsayıcı, kararlı, şeffaf ve ölçülebilir bir çalışma modeli benimsiyor.

Beymen Promise manifestosu, "Moda, kendimize yakışanı giymek kadar kendimize yakışanı yapmak. Döngüsel modada öncü olmaya sözümüz var!" diyor ve Beymen'in doğaya, topluma ve çalışanlarına yönelik taahhütlerini kapsıyor.

“SUYUN SONU VAR"

Tedarik zincirlerini de içerecek şekilde tüm ekosistem-lerine yaygınlaştıracakları küresel referanslarını belirlediklerini ve sertifikasyon süreçlerini tamamladıklarını belirten Beymen Group CEO'su Elif Çapçı, "Tasarım ve üretimin sonu yok ama suyun sonu var.

Atık ve üretimde kullanılan su miktarını ve karbon ayak izimizi kararlı bir şekilde ve sürekli azaltacak şekilde yol haritamızı çizdik. Beymen mağazalarımızın yanı sıra üretimini gerçekleştirdiğimiz Beymen Club, Network, Divarese, Beymen Collection ve Academia'da sürdürülebilirlik alanında kararlı, güçlü ve önemli adımlar atıyor ve taahhütlerde bulunuyoruz" diye anlatıyor.

Beymen Promise çerçevesinde verilen taahhütlerden biri, ikinci el çanta ile başlatılan Reborn projesini diğer ürünlere de yaymak. Beymen Reborn ile ikonik çantaları yeni sahipleri ile buluşturmaya söz verdiklerini söyleyen Çapçı, "Döngüsel moda yaklaşımını bu platforma ekleyeceğimiz Beymen Repair ve Beymen Recycle adımlarıyla da sürdüreceğiz" diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ

2024'ün ilk yarı sonuna kadar grubun tüm ambalajları yüzde 100 sürdürülebilir sertifikalı malzemelerden olacak. Şirket 2040 itibarıyla da 'sıfır atık ve sıfır emisyon' sözü de veriyor. Öte yandan denim üretiminde çok yüksek oranda su ve elektrik tasarrufu sağlayan Jeanologia prosesini uygulayan Beymen, pamuk üretiminde dünyanın en büyük pamuk sürdürülebilirlik programı 'Better Cotton Initiative' (BCI) ile de su tüketimini azaltmaya odaklanıyor.

Lenzing tarafından doğal ham maddelerden elde edilen ve çevreye duyarlı süreçlerle üretilen Tencel ve Ecovero elyafları da üretim süreçlerinde kullanıyor. Cinsiyet eşitliğinde ise yaklaşık yüzde 45 olan kadın çalışan oranını 2025 itibarıyla yüzde 50'ye çıkarmayı taahhüt ediyor. Beymen bünyesindeki bini aşkın marka arasında sürdürülebilir ürün ve markaları artırmaya söz veriyor.

