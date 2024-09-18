Markaların hedefi Z kuşağına ulaşmak

Pazarlama dünyasında, her yaş kuşağının kendine özgü beklentileri ve tercihlerine uygun stratejiler geliştirmek kritik bir öneme sahip. Çünkü her nesil, farklı pazarlama taktiklerine tepki veriyor. Hedef kitleyi anlamak ve onların ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirmek, başarılı bir pazarlamanın anahtarı.

1-14 Eylül 2024 tarihli sayıdan

Günümüzde markaların odaklandıkları hedef kitlelere bakıldığında ise Z kuşağı başı çekiyor. Markalar, yaratıcılığa değer veren, sosyal medya odaklı Z kuşağına, hızlı ve görsel içeriklerin hitap ettiğinin bilinciyle hareket ediyorlar. Türkiye’nin en büyük 10 reklam vereninden biri olan Eti de Z kuşağını hedefleyen bir pazarlama stratejisi yürütüyor.

Stratejilerinde yenilikçi ve ileriye dönük yatırımlara öncelik verdiklerini vurgulayan Eti Türkiye Pazarlama Grup Başkanı Aynur Keskin, “Pazarlama çalışmalarımızın merkezinde, tüketicileriyle güçlü ve kalıcı bağlar kurmak bulunuyor. Bu doğrultuda, ileri düzey veri analitiği çözümleri ve kişiselleştirilmiş reklam çalışmalarına odaklanıyoruz” diyor.

CHATGPT’DEN İLHAM ALDI

Eti, gençlerin yakından takip ettiği teknoloji ve trendleri, ürün geliştirmeden pazarlama iletişimine kadar tüm stratejilerinin merkezine alıyor. Bu kapsamda, gençlerle güçlü bağlar kurmayı hedefleyen yenilikçi pazarlama stratejilerini hayata geçirdiklerini ifade eden Keskin, “Örneğin; yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT’den esinlenerek geliştirdiğimiz ‘PopGPT’ isimli Popkek, ürünümüz teknoloji meraklısı genç tüketicilerin ilgisini oldukça çekti. Ayrıca, Crax markamız için influencer’larla iş birliği yaparak Discord üzerinden canlı yayınlar düzenledik ve interaktif içerikler sunduk” diye anlatıyor.

Öte yandan Eti Maximus markasıyla da genç oyunculara hitap eden kampanyalar yaparak oyuncuların aşina olduğu görsel unsurları kullanan Eti, ‘Zula’ oyununun popülerliğinden faydalanarak Maximus paketlerine kodlar ekleyerek bu kodlarla oyuna giren kullanıcılara ‘Zula Altını’ kazandırıyor. Ayrıca, kampanya kapsamında paket tasarımlarını dönemsel olarak yenileyerek, kampanyayı paketlerin üzerinde de duyuran marka, bu yenilikçi yaklaşımıyla genç oyuncu kitlesiyle etkileşimini artırmış bulunuyor.

3D ANİMASYON KARAKTERLER

Alaska Frigo, yıllar önce hayatımıza giren ve sinemaya gidenlerin klasiği haline gelmiş bir ürün. Bu yıl, Eti bu ürünle ilgili yürüttüğü kampanyayla da “Alaska Frigo sadece sinemada mı yenir?” sorusunu Z kuşağı gençlerinin ağzından, sinema efsanesi döneminde Alaska Frigo ile tanışmış kuşağa soruyor. Böylece, Alaska Frigo’nun bugün her yerde yenebileceği mesajını, gençleştirme hedefleri doğrultusunda eğlenceli ve dinamik bir iletişimle duyurduklarını dile getiren Keskin, “Eti Puf markamız için ise CGI teknolojisi kullanarak 3D animasyon karakterlerle geniş kitlelere ulaştık” diyor.

2 MİLYON İNDİRMEYE ULAŞTI

Markanın pazarlama alanında hayata geçirdiği bir diğer önemli proje ise ‘Eti Mutlu Kutu’ uygulaması… ‘Mutluluk’ denince akla gelen ilk marka olarak gençleri hedefledikleri ‘Eti Mutlu Kutu’ uygulamasını bir yıl önce hayata geçirdiklerini ve çok kısa süre içerisinde yaklaşık 2 milyon indirme elde ettiklerini vurgulayan Keskin, “Mutlu Kutu’yu, Eti markasını temsil eden kapsayıcı, samimi, sürprizlerle dolu ve dinamik bir platform olarak konumlandırıyoruz. Kullanıcılar, çeşitli etkileşimlerle bireysel faydalar (internet paketi, indirim kodu) ve sosyal projelere katkı sağlama imkanı sunan puanlar topluyorlar. ‘Mutlu Kutu’ uygulamamız ile, gençlerle birebir iletişim kurarak, interaktif ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunuyoruz” diye anlatıyor.

Öte yandan marka, ürün portföyünü de genişletiyor. Glutensiz atıştırmalıkları, granolaları, kahveli pasta ve tiramisu gibi pratik tatlı çeşitlerini de satışa sunuyor. Yurt dışında ise Dare, Milk Burger, Whola ve Wafe Up gibi markalarıyla konumunu güçlendiriyor.