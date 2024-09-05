Mavi ekonomide fırsatlar artıyor

Küresel ekonomiye her yıl 1,5 trilyon doların üzerinde bir ekonomik değer üreten mavi ekonomi, Türkiye’de de iş dünyasının gündemini meşgul etmeye başladı. Turizmden yenilenebilir enerjiye limancılıktan balıkçılık uygulamalarına pek çok farklı sektörü kapsayan mavi ekonomi alanında yatırımlar artıyor.

PwC Türkiye, “Sürdürülebilirliğe Mavi Ekonomi ile Açılan Yelken: Türkiye’nin Potansiyelini Açığa Çıkarmak” başlıklı rapora göre Türkiye, yaklaşık 8 bin 600 km’lik kıyı şeridi, bu kıyı şeridinde bulunan 28 şehir ve bu şehirlerde yaşayan 47 milyon nüfus ile belirgin bir mavi ekonomi potansiyeli taşıyor.

Mavi ekonominin, deniz ve okyanus ile bağlantılı sektörlerde iktisadi faaliyetleri geliştirmeyi, bu kapsamda istihdam yaratmayı ve sonuç olarak ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen bir kavram olduğunu söyleyen PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Başar Yıldırım, “Deniz ekosistemi ilgili sektörlerin ekonomik faaliyetlerini ‘mavi’ olarak sınıflandırabilmek için çevresel etkileri konusunda sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yürütüldüklerinden emin olmamız gerekiyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.