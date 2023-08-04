Mersin'de çağdaş sanat rüzgarı

Küçük ev aletleri sektörünün önde gelen oyuncularından Arnica, AR-GE ve tasarım odaklı bir marka. Ayrıca mayasında, markanın kurucusu Hasan Akın’dan gelen kuvvetli bir estetik bakış açısı da var. Bunun etkisiyle özellikle markalaşma yolculuklarında sanayi ile sanatı bir araya getiren bir yaklaşım sergilediklerini belirten Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, faaliyet gösterdikleri kentin sosyokültürel hayatına dokunup, katkı sunacakları etkinlikleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini dile getiriyor.

İstanbul ve Mersin’de fabrikaları bulunduğunu, yakında Çankırı’da da bir yatırım hayata geçireceklerini söyleyen Biçer, “Bizim için fabrika yatırımı sadece, bina, teknoloji, makine yatırımı anlamına gelmiyor. Yörenin kültürel hayatı için önemli olacağına inandığımız projeler de gerçekleşiyoruz” diye ekliyor.

DOĞA İLE SANAT İÇ İÇE

Arnica tarafından hayata geçirilen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın ikincisi 14 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Mersin Borcak Yaylası’nda birer haftalık üç dönem olarak düzenlendi. Biz de bir grup gazeteci olarak Senur Akın Biçer’in ev sahipliğinde bu keyifli etkinliğe katılma şansı yakaladık.

Yaklaşık 1000 metre yükseklikteki yaylanın temiz havası ve güzel doğası ile sanatı ve sanatçıları buluşturan bu çalıştayda, Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Artistik Direktörü Denizhan Özer’in gözetiminde resim yapma imkanı da bulduk.

Ülkemizin önde gelen çağdaş sanat platformlarından biri olma hedefiyle yola çıkan Arnica Art Land, Mersin’i bir çağdaş sanat merkezi haline getirirken, ülkemizin adını uluslararası sanat çevrelerinde daha bilinir kılmak ve Mersin’e bir çağdaş sanat müzesi kazandırmak amacıyla uzun vadeli bir proje olarak tasarlanmış bulunuyor.

ULUSLARARASI BİR NİTELİK KAZANDI

Farklı tekniklerle çalışan sanatçıların katılımıyla düzenlenen çalıştay, çağdaş Türk sanatının ulusal ve uluslararası alanda güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. İlk yılında Türk resminin usta kuşak, orta kuşak ve genç kuşak sanatçılarını bir araya getiren çalıştay, ayrıca Türkiye’nin birçok kentinden, farklı üsluplarda eserler üreten sanatçıların buluşmasını sağlamış durumda. Henüz 2’inci yılında olmasına rağmen uluslararası bir nitelik kazanan çalıştay, Türkiye’den ve dünyadan resim ve heykel sanatında farklı üsluplarda sanatçıları bir araya getiriyor.

50’Yİ AŞKIN SANATÇI KATILDI

Sanatçıların 30 dönümlük ormanlık alanda doğa ile iç içe sanat üretimi yaptığı çağdaş sanat etkinliğinde; 14-21 Temmuz ’da resim, 21-28 Temmuz’da heykel ve 28 Temmuz-4 Ağustos arasında yine resim dallarında Türkiye’nin birçok kentinden ve Fransa, Gürcistan, İran, Rusya gibi farklı ülkelerden 50’yi aşkın sanatçı buluştu. Resim ve heykel alanında çeşitli üsluplarda çalışan sanatçılar çalıştay boyunca sanatın konuşulduğu etkinlikler, çevre gezileri, atölyelere katılırken aynı zamanda doğayla iç içe eserlerini üretti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çalıştay sonunda üretilen sanat eserleri önce Arnica’nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarında sergileneceğini söyleyen Senur Akın Biçer, “Eserler daha sonraki süreçte Mersin’de ve başka kentlerde sanatseverlerle buluşacak” diyor.