Mersinli Mefa, İstanbul’a Ataşehir’den giriş yapacak

Mersin’de kurulan Mefa İnşaat, 40 yıllık geçmişinde altyapıdan üstyapıya, eğitimden sanayiye kadar 110 projeyi tamamladı.

Ekonomist’in 8 - 21 Haziran 2025 tarihli sayısından

Türkiye’nin 20 farklı bölgesinde şehir altyapıları, hidroelektrik santralleri, üniversite kampüsleri, kongre merkezleri, spor kompleksleri, hastaneler ve toplu konutlar gibi birçok alanda uzmanlaşan Mefa, Mardin kökenli bir aile şirketi. Şirketin tüm yönetim kadrosu, inşaat ve mühendislik formasyonuna sahip kurucu kardeşler Emin, Ömer ve Cengiz Ucuz’dan oluşuyor.

Ailenin üyeleri, inşaat, elektrik, kimya ve işletme eğitimi almış. Şirket, Mersin’de 40 milyon dolar yatırımla 53 konutluk 35 katlı bir rezidans olan Nerissa Mefa projesini hayata geçirerek konut sektörüne girdi. Eylül ayında yaşamın başlayacağı Nerissa’da kişiye özel ödeme planları ile yüzde 50’si peşin yüzde 50’si 12 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor.

Karma projeler, turizm projeleri de gerçekleştirmeyi planlayan şirket, İstanbul’a Ataşehir’de üreteceği konut projesiyle girecek. Mefa İnşaat, Türkiye’nin yanında başta Suriye olmak üzere yurt dışında da altyapı ve üst yapı işlerinde olmayı hedefliyor. Nerissa Mefa’nın Mersin’de hayata geçirdikleri bir yaşam vizyonu olduğunu belirten Mefa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ucuz, “Mersin’in en yüksek standartlı konut projelerinden biri olan 35 katlı rezidansın ilk iki katı sosyal tesis alanlarına, 29 katı konutlara, son dört katı ise geniş sosyal alanlara ayrılıyor. Yüksek güvenlikli temel sistemleri ve akıllı ev teknolojileriyle donatılmış prestijli bir yaşam alanı sunuyor” diyor.

Mefa, 2025 ve sonrasında Mersin’in farklı lokasyonlarında yeni konut projeleri hayata geçirecek. Mefa İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ucuz, önümüzdeki beş yılda konutta yüzde 500 büyüme hedeflediklerini, nitelikli konuttan karma yaşam projelerine, otellere kadar yatırım portföyü üzerinde çalıştıklarını vurguluyor. Mefa İnşaat, enerji, akaryakıt ve temiz enerji alanındaki yatırımlarını da sürdürecek. Uluslararası müteahhitlik faaliyetlerini de büyütecek. Ucuz kardeşler, özellikle 10 yılı aşkın devam eden savaşın ardından barışın gelmesiyle Suriye’nin altyapısında ve üst yapısında şartların uygun olması halinde yer almak istiyor.

1985’ten bu yana yollardan hidroelektrik santrallerine, üniversite kampüslerinden kongre merkezlerine uzanan geniş bir yelpazede 110 projeyi tamamladıklarını belirten Mefa İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ucuz, Mefa’nın inşaat tecrübesinin geniş bir alanda farklı türde altyapı ve üst yapı projelerini kapsadığını söylüyor.

Etiler’e modern proje

Emlak Konut güvencesi ile Yiğit Group, Kubba İnşaat, DBH Group ortaklığında hayata geçirilen Senfoni Etiler, modern yaşamın beklentilerini bir araya getiriyor. Toplam 13 bin 500 m2 arazide 77 bin 900 m2’lik inşaat alanı bulunan proje, az katlı, yatay bir mimariye sahip olacak. Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, İstanbul’un göbeğinde sakin, yatay mimarisiyle insana kendini özel hissettiren bir yaşam kurmak istediklerini söylüyor. Toplam sekiz bloktan oluşan projenin rezidans blokunda 78 daire, diğer yedi blokta ise toplam 127 daire bulunurken, 10 adet ticari ünite ile iki adet de kapsamlı sosyal tesis alanı bulunacak. Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba, deprem güvenliğine azami özen gösterilen projenin doğaya uyumlu peyzajı, akıllık ev sistemleri, her daireye özel otoparkı, kapalı yüzme havuzu ve spor alanları ile öne çıktığını vurguluyor. Kubba, “İstanbul’da merkezi, prestijli bir lokasyonda, depreme dayanıklı, lüks ve nitelikli proje çok az. Projemiz yaşamak isteyen için çok keyifli, yatırım için gelecekte değerini koruyacak ve artıracak bir proje” diyor.

Türkiye’nin taşınma trendleri belli oldu

Türkiye’nin hizmet platformu Armut.com, 2024 Ekim – 2025 Mart dönemini kapsayan altı aya ait taşınma verilerini açıkladı. 81 ilden 125 binin üzerinde taşınma talebinin analiz edildiği rapora göre, İstanbul, Ankara ve İzmir hala taşınma trafiğinin odağında iken, kıyı şehirlerine yönelim arttı. Taşınma taleplerinin yüzde 38’i İstanbul, yüzde 10’u Ankara ve yüzde 9’u İzmir’den geldi. Antalya ise yüzde 4’lük payıyla güney kentleri arasında öne çıktı. 6 Şubat Depremi’nin etkilediği illerde göç trendleri değişirken; Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta şehir dışına taşınma talepleri geçen yıla göre yüzde 24 ila yüzde 34 arasında geriledi. Buna karşılık geri dönüş talepleri arttı. Hatay’a gelen talepler şehir dışına çıkıştan yüzde 107, Malatya’da yüzde 101, Kahramanmaraş’ta ise yüzde 123 daha fazla oldu. Bu veriler, afet sonrası geçici göçlerin yerini kalıcı geri dönüşlere bıraktığını gösteriyor. Öte yandan İstanbul net göç veriyor ama hala çekim merkezi. İstanbul, şehir dışına taşınma taleplerinde yüzde 140’lık farkla net göç verirken; kentten ayrılanların en çok yöneldiği şehirler ise Ankara, İzmir, Muğla, Kocaeli ve Antalya. İstanbul’a gelenlerin yüzde 11’i İzmir’den, yüzde 10’u Ankara’dan, yüzde 9’u Kocaeli’nden, yüzde 6’sı Muğla’dan. Türkiye genelinde 1+1 ve 2+1 evlere yönelik talep sırasıyla yüzde 34,4 ve yüzde 7,9 artarken 3+1 evlere olan talep yüzde 11,2, 5+1 evlere olan talep ise yüzde 7,6 düştü. Ekonomik şartlar, artan konut fiyatları ve kentsel dönüşümle küçülen evler bu trendin temel nedenleri.

Mesa Doğa Ömerli’de ön talep toplanıyor

İnşaat sektöründe 56 yıllık deneyime sahip olan Mesa, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli’de konumlanan Mesa Doğa Ömerli’de ön talep topluyor. Yüksek yaşam standartlarına sahip projede, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı büyüklük ve tiplerde toplam 82 adet villa yer alıyor. 39 bin 350 m2 yeşil alana sahip olan ve kişisel alanın öncelikli olduğu projede, açık yüzme havuzu, fitness, sauna ve buhar odasının yer aldığı 466 m2’lik bir sosyal tesis bulunacak.

Hayat Flora’da ‘ilk fiyat avantajı’

Emlak Konut güvencesiyle Özak GYO’nun geliştirdiği yeni projesi Hayat Flora’da leasing modeliyle sunulan ‘ilk fiyat avantajı’ kampanyasında ilk evi olsun olmasın, konutun fiyatı fark etmeksizin; evin değerinin yüzde 90’ına kadar verilen kredi 120 aya kadar vade ile geri ödenebiliyor. Kampanyada vade farkı yüzde 1,99 olurken, alıcılar dilerse 60 ay ve yüzde 1,89 vade farkı ile de alım yapabilecekler.

Altın Emlak Global, Dubai’ye açıldı

Gayrimenkulde franchise ile büyüyen yerli zincir Altın Emlak Global, yurt dışındaki büyümesini Dubai temsilciliği ile sürdürüyor. Türkiye’nin yerli ve milli franchise gayrimenkul firması olarak Türkiye’de ve globalde, sekiz ülkede 150’ye yakın ofislerinin olduğunu belirten Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Almanya ve Hollanda ile Avrupa’ya, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan ile Turan ve Türkistan coğrafyasına, Dubai ile de Arap coğrafyasına açıldık. Dubai temsilciliğimizi Arap Yarımadası ve Körfez ülkeleri için önemli bir yatırım üssü olarak görüyoruz” diyor.

Yalıtımda sürdürülebilir yeni ürün

Sürdürülebilir ve yenilikçi ürünleriyle 60 yıldır yalıtım sektöründe olan İzocam, “Biz Geleceğiz” vizyonuyla geliştirdiği yeni ürünü İzocam Everest Mineral Asma Tavan Levhası ile iç mekan tasarımında estetik ve işlevi bir arada sunuyor. Üstün teknik performansı şık tasarımla birleştiren ürün, modern mimarinin ihtiyaçlarına çözüm getiriyor.