Metro Türkiye, afet bölgesindeki restoranlara kapısını açtı

Türk mutfak kültürüne ve değerlerine sahip çıkma amacıyla çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, “Benim İşim, Benim Mutfağım” projesi ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da bu kültürü yaşatan ancak deprem nedeniyle hasar gören restoranları destek oluyor.

Metro Türkiye, Ramazan ayı boyunca Gastronometro’nun kapılarını dört restorana açtı. Metro Türkiye, Gastronometro platformunu restoranların kullanımına açtı. İftar davetlerinde kullanılacak ürünlerin tamamını karşılayan şirket, şef ekibi ve servis elemanları ile de bu restoranlara destek oluyor.

Proje kapsamında Antakya Sultan Sofrası, Maraş Paça Kebap Restaurant, Malatya Hacı Baba Restaurant ve Antakya Pöç Kasabı ve Kebap Salonu’nun yöresel lezzetleri ile iftar organizasyonları düzenlemesi için fırsat sunuldu. Metro Türkiye, restoranların elde edeceği gelir ile tekrar ayağa kalkmalarını ve bölgenin mutfak kültürünün yaşamaya devam etmesini hedefliyor.

“RESTONLAR KAPILARINI YENİDEN AÇMALI”

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “33 yıldır faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde ilk günden bu yana ‘İşin Mutfağında’ yer alıyor ve toplumsal farkındalık odaklı çalışmalara imzamızı atıyoruz. Hem mutfak kültürümüzün kaybolmasını önleyerek bölgedeki damak tatlarını geleceğe taşımak hem de bölge ekonomisine destek vermek için bu bölgenin ustalarına ve restoran sahiplerine destek vermemiz gerekiyor. Bu inançla, yöresel lezzetleri sunan bu restoranların kapılarını tekrar açabilmeleri için üzerimize düşen sorumlulukla yardım elimizi uzatıyoruz” diyor.

JUMBO’DAN PROJEYE DESTEK

Malatyalı bir aile olan Karaca Grubu’da bu projeye destek verdi. Yayın Yönetmenimiz Talip Yılmaz’ın da katıldığı Gastronometro Güneşli iftar davetinde, Hacı Baba Et Lokantası’nı desteklendi. Karacı şirketlerinden Jumbo’nun genel müdürü Sami Hotak, “Gastronometro iş birliği ile geliştirilen depremde zarar görmüş mutfaklara destek yemeklerinde bizim Jumbo olarak katkımız olmasını istedik. Bu nedenle Jumbo olarak bu iftar yemeğinde Hacı Baba Restoran’a katkımızı sunduk” dedi.