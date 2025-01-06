Mobilite pazarında büyüyen şirket yüzünü yurtdışına döndü

‘Mobilite’ kelimesi hareketi ve çeşitli ulaşım modlarını içeriyor. Günümüzde artan nüfus ve çevreci yaklaşım; yolculuk paylaşımı, araba paylaşımı, bisikletle işe gidip gelme, toplu taşıma, trenler gibi mobilite hizmetlerine olan talebi yukarılara taşımış durumda. Bu alana yönelik geliştirilen teknolojiler de mobilite pazarını büyütüyor. Öyle ki küresel mobilite pazarının büyüklüğünün 2024'te 258,05 milyar doları bulması, 2034 yılına kadar ise yaklaşık 1.251,06 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hergele Mobility, son yıllarda popülaritesi artan bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerden. Türkiye'deki karışık ulaşım ve lojistik zorlukların üstesinden gelmeye kendini adayan genç girişimciler Lal Polater ve Bugay Çağlar tarafından 2019’da kurulan şirket, yeni nesil ulaşım araçlarını tasarlıyor, geliştiriyor ve üretiyor. Bir anlamda ‘kişiye özel scooter’ üreten şirket ayrıca; müşterilerine, paylaşımlı bir mobilite filosu kurmak için gereken donanım, yazılım, entegrasyon ve diğer servisleri bir arada, anahtar teslim bir iş modeli olarak sağlıyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen Big Bang Startup Challenge'da, 4.89 milyon dolarlık değerleme ile 150 bin dolarlık yatırım turunu tamamlamış bulunuyor.

HEDEF, HOLLANDA PAZARI

Hergele Mobility, Fonbulucu üzerinden başlattığı kitle fonlaması yatırım turu ile köprü turunu tamamlamayı ve Avrupa pazarına açılma sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Yatırım sonrası gelecek hedeflerini paylaşan Hergele Mobility'nin Kurucu Ortağı Lal Polater, "Hergele Mobility olarak aldığımız bu yatırımı, Türkiye'deki faaliyetlerimizi ölçeklemek, ürün yelpazesini genişletmek ve Hollanda pazarına açılmak için kullanacağız. Big Bang Startup Challenge sahnesinde duyurulan bu yeni yatırımla birlikte toplam yatırım tutarımızı 350 bin dolar seviyesine çıkardık, ekip olarak gururluyuz" diye anlatıyor.

Girişim yolculuklarını, "İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka programı sonrası Big Bang Start-up Challenge 2020’de TOP20 girişim arasında yer aldık. Ardından İTÜ Çekirdek Kuluçka sürecini tamamladık ve Ocak 2021 itibariyle faaliyetlerimizi İTÜ Magnet’te ve kendi imalathanemizde sürdürmeye devam ettik” diye anlatan Lal Polater, kendi bünyelerinde geliştirdikleri ve isteğe göre uyarlayabildikleri yazılım altyapısında kontrol paneli, mobil uygulama, saha operasyon personel uygulaması ve kendi üretimleri elektrikli scooterları müşterilerine sunduklarını söylüyor.

MİGROS İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Hergele’nin Migros ile ortak olarak geliştirdiği Warehouse Mobility (WaMo) aracı da Türkiye’nin önde gelen perakende depolarında, e-ticaret depolarında ve otomotiv sektörü depolarında kullanılıyor. WaMo, “300 kg taşıma kapasitesine sahip, çok hafif ve kolay kullanımlı bir sipariş toplama ekipmanı” olarak tanımlanıyor. WaMo, depo kullanımında, saha çalışanlarının günlük adım sayılarını yüzde 92 oranında azaltırken, toplama sürelerini yüzde 30 oranında düşürmüş. Bu veriler sonunda patenti alınan WaMo’nun kurumsal şirketlere satışının yolunu açmış. Şimdilerde bu araçların Türkiye yayılımı tamamlanmış, Avrupa pazarına ticarileştirme süreci yürütülüyor.