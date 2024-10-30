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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Motosiklet pazarına ‘elektrik’ dopingi: Pazar trendleri nasıl değişiyor?

Otomobil ve yakıt fiyatlarındaki artış ile büyükşehirlerdeki trafik sorunu gibi nedenlerle büyüyen motosiklet pazarının yeni yıldızı elektrikli modeller oldu. 2022 yılında 30 bin adet olan satışlar, 2024’te 185 bini aştı. Yerli ve yabancı markalar Türkiye’de üretim için harekete geçti.

30 Ekim 2024 | 13:00
Motosiklet pazarına ‘elektrik’ dopingi: Pazar trendleri nasıl değişiyor?

Pandeminin ardından bireysel ulaşım ve mobilite kavramlarının öne çıkmasıyla hareketlenen motosiklet pazarı, yakaladığı büyüme ivmesini tam gaz sürdürüyor. Yükselen enflasyon, otomobil ve yakıt fiyatlarındaki artış, büyükşehirlerdeki trafik sorunu gibi nedenlerle tercih edilen motosikletler Türkiye’de üretimden yan sanayiye büyük bir ekosistem yaratmaya başladı. 2024 ocak-eylül döneminde 931 bin 890 motosikletin tescili yapıldı.

Pazar geçen yıla göre yüzde 27,3 büyüdü. Yıl sonunda 1 milyon 200 bine ulaşması beklenen pazarın yıldızı ise elektrikli motorlar oldu. 2022 yılında 30 bin adet olan satışlar 2024 yılında 185 bin 331 adete ulaştı. Uzmanlara göre, bu satış patlamasında 4 Kw’ya kadar olan araçların direkt olarak B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi etkili oldu. Yeni yasa ile 11 Kw’ya kadar olan modellere de B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı getirilmesi de bu alanda bir fırsat yarattı. Sürücü kurslarına kayıt olup 12 saat eğitim yerine altı saat eğitim alarak sınavdan geçilmesi halinde, ehliyeti değiştirmeden bu araçlar kullanılabiliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, “Ehliyet ücreti eğitim saati ile belirleniyor ayrıca ehliyet değişim ücreti de yok, dolayısı ile yüzde 60 daha ucuz ehliyet alınması sağlanmış olundu. Bu da satışları olumlu etkiledi” diyor. Büyüme trendi üretim tarafını da hareketlendirmiş durumda... 

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
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20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
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BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
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