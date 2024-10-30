Motosiklet pazarına ‘elektrik’ dopingi: Pazar trendleri nasıl değişiyor?

Pandeminin ardından bireysel ulaşım ve mobilite kavramlarının öne çıkmasıyla hareketlenen motosiklet pazarı, yakaladığı büyüme ivmesini tam gaz sürdürüyor. Yükselen enflasyon, otomobil ve yakıt fiyatlarındaki artış, büyükşehirlerdeki trafik sorunu gibi nedenlerle tercih edilen motosikletler Türkiye’de üretimden yan sanayiye büyük bir ekosistem yaratmaya başladı. 2024 ocak-eylül döneminde 931 bin 890 motosikletin tescili yapıldı.

Pazar geçen yıla göre yüzde 27,3 büyüdü. Yıl sonunda 1 milyon 200 bine ulaşması beklenen pazarın yıldızı ise elektrikli motorlar oldu. 2022 yılında 30 bin adet olan satışlar 2024 yılında 185 bin 331 adete ulaştı. Uzmanlara göre, bu satış patlamasında 4 Kw’ya kadar olan araçların direkt olarak B sınıfı ehliyetle kullanılabilmesi etkili oldu. Yeni yasa ile 11 Kw’ya kadar olan modellere de B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı getirilmesi de bu alanda bir fırsat yarattı. Sürücü kurslarına kayıt olup 12 saat eğitim yerine altı saat eğitim alarak sınavdan geçilmesi halinde, ehliyeti değiştirmeden bu araçlar kullanılabiliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, “Ehliyet ücreti eğitim saati ile belirleniyor ayrıca ehliyet değişim ücreti de yok, dolayısı ile yüzde 60 daha ucuz ehliyet alınması sağlanmış olundu. Bu da satışları olumlu etkiledi” diyor. Büyüme trendi üretim tarafını da hareketlendirmiş durumda...

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.