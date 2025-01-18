Müzisyenlikten girişimciliğe: Bu fabrikayı kurdu

Altı yıllık bir AR-GE süreci, altı patent ve birçok yeniliğin ardından, dünyanın en gelişmiş elektro gitarı Shark Gitar, Antalya’daki bin 600 metrekarelik fabrikasında üretime başlıyor. Shark Gitar, müzisyenlerin gitarlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahip, dünyanın en gelişmiş elektro gitarı olarak tanımlanıyor. Gitarist Cem Köksal'ın 2000'lerin başında kendi stiline daha uygun bir gitar yaratma girişimiyle doğan Shark Gitar, Köksal’ın yıllar içinde gitar tasarımını geliştirerek Bahtiyar Balcı ile birlikte 2018'de Bayram Tekçe'yi fikirlerine ortak etmesiyle hayata geçti.

Normalde gitar fabrikaları bir ahşap işleme ve birleştirme yeri olarak tanımlanıyor. Parçalar genellikle dışarıdan temin ediliyor ve fabrikada birleştiriliyor. Shark Gitar, modüler tasarımı ve patentli teknolojilerine ek olarak üretim altyapısıyla farklı bir noktada.

AHŞAP İLE TEKNOLOJİ BİRLEŞİYOR

Zira CNC makinelerle hassas bir şekilde işlenen ahşaplar, titanyum parçalarla bütünleştiriliyor. El ile yönlendirilerek programlanan robotik sistemlerin devrede olduğu boya ve zımpara hatları, gitarlara her defasında tutarlı ve premium kalitede kozmetik bitirme sağlıyor.

Shark Guitar fabrikasında hammadde olarak giren ahşap ve titanyum, yüksek teknoloji ile işlenip, tasarımını ve altyapısını Shark Guitar’ın ürettiği elektronik aksamlarla birleştirilerek tamamlanmış bir elektro gitar olarak çıkıyor. Uçtan uca, in-house, yerli elektro gitar üretimi yapılıyor.

DÜNYA ÇAPINDA OYUNCU OLACAK

Shark Gitar'ın Ocean Environment platformu temelinde geliştirilen altı patent başvurusu bulunuyor. Shark Gitar, 2018'de Bayram Tekçe'den 2023'te ise Nevzat Aydın ve Neo Portföy’ü de içine alan 14 ayrı kurumsal ve bireysel yatırımcının katılımıyla birinci turda 2,5 milyon Euro yatırım aldı. Nevzat Aydın’ın kendi deyimiyle, ilk sanayi yatırımı olan şirketin kısa vadeli hedefi, ürettiğini mağazalarda satışa çıkarmak ve premium gitar segmentinde marka bilinirliğini sağlamlaştırmak. Orta vadede ise teknolojilerini diğer gitar üreticilerine entegre etmek.

Fabrikayı 4,2 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiklerini söyleyen Cem Köksal, bu yılın bahar aylarında üretime başlayacaklarını belirtiyor. Yılda bin 200 üst segment elektro gitar üreteceklerini ifade eden Köksal, şöyle devam ediyor:

“Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde Shark Gitar sitesine girerek kendi gitarınızı, milyonlarca potansiyel kombinasyon içinden tasarlayıp kapınıza birebir aynısını getirtebilirsiniz. Üretim hattımızı dünya çapında diğer gitar üreticilerinin kullanımına sunarak, üretimi ve patentli teknolojilerini dışarıdan temin etmek isteyen firmalar için güvenilir bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Uzun vadede Shark markası sadece gitar değil, üretim ve ses / elektronik teknolojilerinde dünya çapında önemli bir oyuncu yapmaya hazırlanıyor.”

“YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLA ÜRETİYORUZ”

Cem Köksal, elektro gitarın üretim sürecine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“İlk elektro gitar 1932 yılında icat edildi, o tarihten bu tarihe gitarlar özelliklerini değiştirmedi. Shark Gitar’ın gitarlarını Guitar v2.0 olarak adlandırmasının sebebi, tamamen yenilikçi bir yaklaşımla tasarlanması ve üretilmesi. Bizim gitarlarımızın sapı çıkarabilir, çantanıza, bavuluna koyabilirsiniz. Başka bir sap alıp yeni çalım şekilleri deneyebilir, sizin elinize en uygun olanı milimetresine kadar tasarlayıp sipariş edebilirsiniz. Manyetiklerinizi lehim kullanmadan kolayca modüllere takabilir, bir tuşa basarak çıkarıp, sadece ittirerek yenisini takabilirsiniz.”