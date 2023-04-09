Odağında kadın istihdamı ve çocukların eğitimi var

2022 yılı itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektörü, 128 milyona yükselen girişimci sayısı ile yüzde 1,5 oranında büyüme hızına ulaştı. Türkiye'de ise 3,5 milyar TL hacme ulaşan sektörün bu yıl çift haneli büyümesi bekleniyor.

Ekonomist Arşivinden

Yüzde 70 oranında kadın girişimcilerden oluşan toplam 1,5 milyonu aşkın doğrudan satış temsilcisine istihdam olanağı sağlayan sektörde, büyüme trendinin 2030 yılına kadar süreceği ve 10 milyon 'mikro girişimciye' ulaşacağı öngörülüyor.

Doğrudan Satış Derneği'ne üye dokuz şirket var. Bu yıl Türkiye pazarındaki 31'inci yılında olan Oriflame de onlardan biri. Kadın girişimcilerin desteklenmesini, doğrudan satışı bir kariyer planı olarak görmelerini ve kendilerini bu sektörde geliştirmelerini çok önemsediklerini belirten Oriflame Türkiye Genel Müdürü Ebru Erkan Ayanoğlu, "Doğrudan satış sektörünün ruhunda kadınlara iş fırsatı sağlamak var.

Zaten sektörün ortaya çıkışı da bu amaçla olmuş" diyor. Oriflame'in de odağında kadınlar ve çocuklar var. Dünya Çocuk Örgütü yardımcı kurucusu olduklarını ve tüm KSS projelerini onlara yönelik hazırladıklarını söyleyen Ayanoğlu, "Yaşadığımız deprem felaketinden sonra da bağışlarımızın yanı sıra bölgedeki kadınlara yardımlarımız oldu.

Şimdi de 23 Nisan'da çocuklar için bir proje hazırlıyoruz. Anneler günü gibi de bölgedeki kadınların kendilerini iyi hissetmeleri için bir tır gönderme planımız var.

Bu tırın içinde kadınların istedikleri bakımı yapıp güzelleşeceklerini ve biraz da olsa moral bulacaklarını hayal ediyoruz" diye anlatıyor.



200 BİN AKTİF MARKA ORTAĞI VAR

Oriflame Türkiye'de yaklaşık 200 bin bağımsız marka ortağı bulunuyor. Şirketin kadın marka ortağı oranı ise yüzde 95. Bu oranın sektörün üzerinde olması dikkat çekici.

Çalışan kadınların yaş ortalaması ise 34. Dünyada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren şirketin yapılanmasına bakıldığında ise Türkiye ilk on içinde yer alıyor.

Dünyada 3 milyona yakın marka ortağı bulunan Oriflame'in 'dünyanın en başarılı liderleri' listesinde üçüncü, dördüncü ve 13'üncü sırada Türkiye'den üç kadın lider yer alıyor.